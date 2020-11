Ces secrets de ma fille vous feront sentir comme le soleil

Il était une fois, le monde a rencontré une fille avec beaucoup à apprendre sur la vie, y compris pourquoi vous ne pouvez jamais porter assez de fard à paupières bleu.

Son nom était Vada Sultenfuss, une jeune fille de 11 ans à l’esprit vif et candide vivant dans un salon funéraire avec son père veuf, aux prises avec l’hypocondrie, à la direction de sa meilleure amie, à l’écrasement de son professeur d’école et à comprendre généralement la vie à l’aube. de la féminité. Elle était, bien sûr, le personnage vedette Ma fille, le film à succès sur le passage à l’âge adulte avec Veepde Anna Chlumsky et Seul à la maisonde Macaulay Culkin de même que Dan Aykroyd et Jamie Lee Curtis.

Avec Chlumsky comme Vada et Culkin comme son doux acolyte Thomas J, le film des années 70 a servi de récit émouvant de grandir et de faire face à la puberté, à l’amitié, au changement et à la perte. Pour une génération de jeunes qui ont grandi avec le film dans les années 90, c’était une constante du magnétoscope.

Maintenant que le vendredi 27 novembre marque le 29e anniversaire de sa sortie, il n’y a pas de meilleur moment pour revisiter le monde de Vada et tout ce que nous en avons appris.