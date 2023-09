Ces scientifiques vivent comme des astronautes sans quitter la Terre

Partout dans le monde, une vingtaine d’installations spatiales analogiques accueillent des personnes qui se portent volontaires pour devenir des sujets d’étude, s’isolant pendant des semaines ou des mois dans des stations polaires, des avant-postes dans le désert ou même des habitats scellés à l’intérieur des centres de la NASA. Ces lieux sont destinés à imiter la façon dont les gens pourraient se comporter sur Mars ou sur la Lune, ou sur des stations orbitales à long terme. Selon les scientifiques, de telles recherches peuvent aider à tester des outils médicaux et logiciels, à améliorer l’agriculture intérieure et à résoudre les difficultés auxquelles les astronautes analogiques sont confrontés, y compris, comme celui de Sweeney, celles qui surviennent lorsque leurs « missions » sont terminées.

Dernièrement, une communauté de chercheurs a commencé à formaliser ce domaine : en établissant des normes pour que les résultats soient comparables ; rassembler les articles de recherche dans une base de données unique afin que les enquêteurs puissent s’appuyer sur des travaux antérieurs ; et rassembler des scientifiques, des participants et des directeurs d’installations pour partager des résultats et des idées.

Grâce à cette cohésion, un domaine de recherche autrefois calme renforce sa réputation et cherche à gagner en crédibilité auprès des agences spatiales. « Je pense que les analogies sont sous-estimées », a déclaré Jenni Hesterman, un officier à la retraite de l’Air Force qui a contribué à cette formalisation. « Beaucoup de gens pensent que c’est juste un camp spatial. »

Les installations d’astronautes analogiques sont apparues comme un moyen de tester des missions spatiales sans avoir à payer le prix d’un voyage dans l’espace. Les scientifiques, par exemple, veulent s’assurer que les outils fonctionnent correctement et c’est pourquoi les astronautes analogiques testeront des équipements allant des combinaisons spatiales aux équipements médicaux pour environnements extrêmes.

Les chercheurs s’intéressent également à la façon dont les astronautes se comportent dans l’isolement et suivent parfois des caractéristiques telles que changements dans le microbiome, les niveaux de stress et les réponses immunitaires en prélevant des échantillons de crachats, de peau, de sang, d’urine et de matières fécales. Les missions analogiques « peuvent nous donner un aperçu de la façon dont une personne réagirait ou du type d’équipe – quel genre de mélange de personnes – peut réagir à certains défis », a déclaré Francesco Pagnini, professeur de psychologie à l’Université catholique du Sacré-Cœur en Italie. qui a étudié le comportement et les performances humaines en collaboration avec les agences spatiales européenne et italienne.

Certaines installations sont gérées par des agences spatiales, comme le Human Exploration Research Analog de la NASA, ou HÉRA, situé à l’intérieur du Johnson Space Center de la NASA à Houston. Le centre abrite également un habitat imprimé en 3D appelé Crew Health and Performance Exploration Analog, ou CHAPÉE, où les équipages simuleront une mission d’un an sur Mars. La structure ressemble à une intelligence artificielle qui a créé un espace de vie cosmique en utilisant IKEA comme matériau source.

« Ma mission est terminée, et c’est fini », a déclaré Sweeney. « Et comment puis-je gérer toutes ces choses que je ressens? »

Cependant, la plupart des spots analogiques sont gérés par des organisations privées et acceptent les propositions de recherche des agences spatiales, des chercheurs universitaires et parfois des profanes dont les projets sont sélectionnés par les installations via un processus de candidature.

Ce travail dure depuis des décennies : la première mission analogique officielle de la NASA a eu lieu en 1997, dans la Vallée de la Mort, lorsque quatre personnes ont passé une semaine à se faire passer pour des géologues martiens. En 2000, la Mars Society à but non lucratif, une organisation de défense et de recherche en matière d’exploration spatiale, a construit la station de recherche Flashline Mars Arctic au Nunavut, au Canada, et a construit peu après la station de recherche sur le désert de Mars dans l’Utah. (Les deux installations ont également été utilisées par des chercheurs de la NASA.) Mais la pratique était en place bien avant ces projets, même si la terminologie et les installations permanentes ne l’étaient pas : à l’époque d’Apollo, les astronautes avaient l’habitude d’essayer leurs rovers et leurs sorties dans l’espace, ainsi que des techniques scientifiques, en Arizona et à Hawaï.