Ces scientifiques ont utilisé CRISPR pour mettre un gène d’alligator dans le poisson-chat

Mais l’élevage du poisson-chat est également un excellent terrain fertile pour les infections. Entre le moment où les poissons d’élevage sont nouvellement éclos et le moment où ils sont récoltés, environ 40 % des animaux dans le monde meurent de diverses maladies, dit Dunham.

La nouvelle modification génétique pourrait-elle aider?

Le gène alligator, que les recherches de Dunham ont révélé comme une réponse potentielle, code pour une protéine appelée cathélicidine. La protéine est antimicrobienne, dit Dunham – on pense qu’elle aide à protéger les alligators contre le développement d’infections dans les blessures qu’ils subissent lors de leurs combats agressifs les uns avec les autres. Dunham s’est demandé si les animaux qui ont le gène artificiellement inséré dans leurs génomes pourraient être plus résistants aux maladies.

Dunham et ses collègues voulaient également aller plus loin et s’assurer que les poissons transgéniques résultants ne pourraient pas se reproduire. En effet, les animaux génétiquement modifiés ont le potentiel de faire des ravages dans la nature s’ils s’échappent des fermes, supplantant leurs homologues sauvages pour la nourriture et l’habitat.

Survivants transgéniques

Dunham, Baofeng Su (également à l’Université d’Auburn) et leurs collègues ont utilisé l’outil d’édition de gènes CRISPR pour insérer le gène alligator de la cathélicidine dans la partie du génome qui code pour une importante hormone de reproduction, “pour essayer de tuer deux oiseaux avec une pierre », dit Dunham. Sans l’hormone, les poissons sont incapables de frayer.

Les poissons qui en résultent semblent être plus résistants aux infections. Lorsque les chercheurs ont mis deux types différents de bactéries pathogènes dans des réservoirs d’eau, ils ont découvert que les poissons génétiquement modifiés avaient beaucoup plus de chances de survivre que leurs homologues qui n’avaient pas subi d’édition génétique. Selon l’infection, “le taux de survie des poissons transgéniques cathélicidine était entre deux et cinq fois plus élevé”, explique Dunham.