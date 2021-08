« Ce sont des données que nous avons vues pendant des années et des années dans les enquêtes sur la confiance à la retraite », a-t-elle déclaré. « Les gens croient constamment qu’ils vont prendre leur retraite plus tard qu’ils ne le font. »

Bien que prendre sa retraite avec de lourdes dettes puisse être un fardeau financier, les employés quittent souvent le marché du travail plus tôt que prévu en raison de la perte d’emploi ou de problèmes de santé, a déclaré Lucas. La plupart visent 65 ans pour la retraite, mais les travailleurs quittent souvent leur emploi plus près de 62 ans, a-t-elle déclaré.

De plus, les retraités aisés étaient susceptibles d’être presque sans hypothèque et sans dette, tandis que les retraités en difficulté étaient souvent des locataires avec des « dettes ingérables », comme des cartes de crédit ou des factures médicales.

« Nous avons vu une corrélation dans les résultats entre avoir des sources de revenus variées et une plus grande satisfaction à la retraite », a déclaré Lori Lucas, PDG d’EBRI.

Bien que chaque retraite semble différente, ceux qui ont un revenu garanti, peu de dettes, une stratégie claire de réduction des dépenses et une aide fournie par l’employeur sont parmi les plus satisfaits.

Cependant, les recherches montrent que la plupart des gens gèrent leurs flux de trésorerie grâce à l’argent sur leur compte bancaire. La création d’un « salaire de dépenses » peut offrir aux retraités plus de confiance pour utiliser leur épargne plus librement.

« Cela devient un processus automatisé et moins douloureux », a ajouté Lucas.

L’étude utilise les Enquête sur les dépenses de retraite données, qui ont interrogé 2 000 ménages de retraités en septembre 2020. Les retraités étaient âgés de 62 à 75 ans avec moins de 1 million de dollars d’actifs financiers.

Parmi les personnes interrogées, les retraités « confortables » avaient des revenus annuels de 40 000 $ à 100 000 $ et un pécule entre 99 000 $ et 320 000 $. Les retraités « riches » ont déclaré un revenu annuel d’au moins 100 000 $ et des actifs de 320 000 $ ou plus.