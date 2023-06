Ces résultats des élections partielles suggèrent que la prochaine élection fédérale est à gagner

La semaine dernière, Abacus Data a publié un sondage cela suggérait que 81% des Canadiens aimeraient voir un changement de gouvernement au niveau fédéral – mais un nombre important de ceux qui préféreraient un changement sont également mal à l’aise avec leurs options.

Ce sondage pourrait être un bon point de départ pour ceux qui essaient de comprendre les résultats des élections partielles de lundi soir.

Du moins en ce qui concerne le classement actuel à la Chambre des communes, les résultats étaient le statu quo — les libéraux conservaient deux sièges et les conservateurs deux sièges.

Il y a plusieurs raisons de croire que les libéraux auront du mal à conserver le pouvoir lors des prochaines élections générales. Mais les élections partielles de lundi suggèrent que le résultat de cette élection est très loin d’être acquis d’avance.

Au contraire, ce sont les libéraux qui ont passé la meilleure soirée.

Le chef conservateur Pierre Poilievre peut être rassuré par le fait que Maxime Bernier n’a pas pu gérer plus de 17 % dans Portage-Lisgar, soit quatre points de moins que ce que le chef du Parti populaire y a reçu en 2021.

Si le leadership de Poilievre a jusqu’à présent visé à ramener les électeurs conservateurs qui sont allés au Parti populaire en 2021, Portage-Lisgar offre des preuves qu’il réussit. Les conservateurs n’ont peut-être pas renversé Bernier, mais ils l’ont au moins renversé. Et cela pourrait signifier que Poilievre doit maintenant passer moins de temps essayant de séduire les électeurs de Bernier .

Mais les conservateurs se sont peut-être fait beaucoup de mal dans le processus. Au cours de la fin de semaine, les libéraux vidéo publiée du candidat conservateur dans Portage-Lisgar, Branden Leslie, affirmant qu’il aurait voté contre une loi interdisant les thérapies de conversion.

3 chefs de partis fédéraux se rendent au Manitoba le même jour pour faire campagne lors d'élections partielles Les chefs de trois partis politiques fédéraux étaient au Manitoba aujourd'hui. Ils s'efforçaient d'obtenir des appuis dans deux campagnes électorales partielles fédérales en cours.

Les conservateurs ont également réussi à conserver la circonscription d’Oxford, dans le sud-ouest de l’Ontario, mais de justesse. Lors des quatre dernières élections fédérales, les conservateurs ont remporté cette circonscription par une moyenne de 25 points. Lundi, le candidat conservateur l’a emporté par sept points.

Cela pourrait être attribué à une lutte pour l’investiture désordonnée qui a divisé les partisans conservateurs locaux – Dave MacKenzie, l’ancien député conservateur de la circonscription, a fini par soutenir le candidat libéral. Le résultat de lundi pourrait finir par ressembler à un coup de chance de circonstances passagères. Mais le fait que l’avance des conservateurs ait diminué autant qu’il l’a fait pourrait suggérer qu’il y a plus qu’un conflit interne à blâmer.

Quoi qu’il en soit, Oxford est une victoire dont Poilievre ne pourra pas se vanter.

Les libéraux tiennent bon

Les libéraux peuvent être rassurés par le résultat obtenu dans la circonscription montréalaise de Westmount, où leur vote traditionnel a largement résisté malgré se plaindre des changements apportés par le gouvernement aux lois linguistiques . Potentiellement plus intéressant est le résultat dans Winnipeg-Centre-Sud – moins pour le fait que les libéraux aient gagné que pour la marge de victoire.

Quelques heures avant la fermeture des bureaux de vote lundi, l’ancienne chef conservatrice Erin O’Toole est apparu à l’émission Power & Politics de CBC et est allé jusqu’à suggérer que les conservateurs pourraient aussi gagner Winnipeg-Centre-Sud.

La base d’O’Toole pour croire cela n’est pas claire. Mais il n’est pas fou d’imaginer que le Parti conservateur soit compétitif dans une telle circonscription en ce moment – ​​les conservateurs ont remporté la circonscription en 2011 lorsque le vote libéral s’est effondré à l’échelle nationale et que Stephen Harper a mené les conservateurs à un gouvernement majoritaire.

Trudeau félicite les gagnants des élections partielles libérales Le premier ministre Justin Trudeau a accueilli deux nouveaux députés libéraux à Ottawa après des victoires aux élections partielles à Winnipeg et à Montréal lundi soir.

Le résultat de lundi soir à Winnipeg South Centre n’était pas serré. Il y a deux ans, feu le ministre libéral Jim Carr avait remporté la circonscription par près de 18 points. Lundi, le fils de Carr, Ben, a remporté la circonscription par près de 32 points, ce qui correspond à l’écart que Jim Carr avait en 2015 lorsque les libéraux ont remporté un gouvernement majoritaire.

En soi, ce résultat pourrait ne pas signifier grand-chose. Mais cela correspond à ce qui s’est passé il y a six mois lors d’une élection partielle dans la circonscription ontarienne de Mississauga-Lakeshore — une autre circonscription urbaine/suburbaine que les conservateurs ont remportée en 2011.

En 2021, les libéraux ont remporté cette circonscription par six points. En 2022, après avoir recruté l’ancien ministre du cabinet provincial Charles Sousa pour se présenter, les libéraux ont remporté Mississauga-Lakeshore par 14 points.

Ces résultats ne nous disent pas nécessairement quoi que ce soit sur ce qui pourrait se passer lors d’une élection fédérale qui pourrait encore se dérouler dans deux ans. Mais si la marée de l’opinion publique se déplaçait de manière décisive contre le gouvernement, vous pourriez vous attendre à voir les libéraux perdre du terrain ou les conservateurs en gagner. Au-delà de Portage-Lisgar, les marges du Parti conservateur semblaient empirer hier soir, et non s’améliorer.

Les chiffres du PM sont mauvais – ceux de Poilievre ne sont pas beaucoup mieux

Les élections partielles pourraient témoigner d’un soutien latent aux libéraux qui n’apparaît pas dans les sondages – Abacus a donné aux conservateurs une avance de sept points à l’échelle nationale la semaine dernière. Mais ces résultats pourraient également être attribués à ce manque de confort avec les alternatives.

Abacus a constaté que seulement 30 % des personnes interrogées avaient une impression positive du Premier ministre, contre 49 % qui ont déclaré avoir une impression négative. Mais les chiffres personnels de Poilievre n’étaient guère meilleurs, à 32 % et 40 %.

UN sondage publié par l’Institut Angus Reid cette semaine a suivi des sentiments similaires. Pour Trudeau, 36 % ont approuvé le travail qu’il faisait, tandis que 59 % l’ont désapprouvé. Pour Poilievre, 36 % le voyaient favorablement, tandis que 50 % le voyaient défavorablement.

Le premier ministre Justin Trudeau salue des partisans lors d’un rassemblement pour le candidat à l’élection partielle Ben Carr, à droite, à Winnipeg le mercredi 24 mai 2023. (John Woods/La Presse Canadienne)

Après sept ans et demi au pouvoir, la marque personnelle de Trudeau est patinée et usée. Mais son principal challenger ne semble pas beaucoup plus attrayant. Et les élections sont toujours fondamentalement un choix.

Pour les libéraux, cela peut offrir un réconfort limité. Convaincre les électeurs que Poilievre est une option peu appétissante est probablement une partie nécessaire de toute campagne de réélection libérale – mais ils ne peuvent probablement pas s’attendre à gagner sur ce seul argument.

Pour les conservateurs, il n’y a peut-être pas lieu d’être optimiste dans ces résultats. La carrière politique de Bernier est peut-être en train de s’essouffler (bien que cela ait déjà été dit – et plus d’une fois). Mais le simple fait de gagner le vote du PPC et d’attendre que les libéraux se battent eux-mêmes ne suffira peut-être pas pour amener Poilievre au pouvoir.