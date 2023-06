Ces républicains de la Chambre se sont opposés à faire de Juneteenth un jour férié il y a deux ans

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les États-Unis célèbrent le 19 juin comme fête nationale pour la deuxième fois lundi.

La journée commémore le 19 juin 1865, lorsque quelque 2 000 soldats de l’Union se sont rendus à Galveston Bay, au Texas, et annoncé la liberté des Noirs américains réduits en esclavage en vertu de la proclamation d’émancipation annoncée par le président Abraham Lincoln en 1863.

Le Texas a longtemps célébré la journée. L’ancien président Donald Trump s’était engagé à faire de cette journée une fête nationale. En 2021, la résolution a été adoptée par le Sénat à l’unanimité avant que le président Joe Biden ne la promulgue.

Presque tous les républicains de la Chambre ont voté pour faire de Juneteenth une fête nationale en 2021, y compris l’actuel président de la Chambre Kevin McCarthy, les représentants Lauren Boebert (R-CO) et Marjorie Taylor Greene (R-GA). Mais 14 républicains se sont opposés à en faire une fête nationale. Ci-dessous la liste des membres.

-Rep Andy Biggs (R-AZ): L’ancien chef du House Freedom Caucus a déclaré à l’époque qu’il reprochait aux démocrates d’avoir officiellement intitulé le jour le « Juneteenth National Independence Day », plutôt que d’être un « Juneteenth National Emancipation Day » . « Comme pour tout le reste, les démocrates ont armé ce projet de loi pour leur propre programme », a-t-il déclaré.

-Rep Mo Brooks (R-AL): À l’époque, M. Brooks était candidat à l’investiture républicaine au Sénat de l’Alabama et il ne siège plus à la Chambre des représentants. M. Brooks a dit à l’époque où il soutenait une fête commémorant l’émancipation des esclaves. Mais il a dit que le jour était significatif au Texas où un jour meilleur serait le jour où la proclamation d’émancipation serait signée ; lorsque les 13e, 14e et 15e amendements de la Constitution ont été adoptés ; ou le jour où la guerre civile a pris fin. « Il préférerait également qu’un autre jour férié fédéral soit supprimé pour compenser le prix d’un milliard de dollars associé à l’octroi d’un jour de congé aux travailleurs fédéraux. »

-Rep Andrew Clyde (R-GA): M. Clyde possède une armurerie à Athènes. En 2021, il est devenu tristement célèbre en comparant les émeutiers du 6 janvier à des « touristes ». Il a aussi notamment distribué des épingles d’un fusil AR-15 aux autres membres.

-Rep Scott DesJarlais (R-TN): M. DesJarlais le bureau a dit à l’époque où il pensait que c’était « parce qu’il pense qu’il est fiscalement irresponsable de continuer à créer de nouveaux congés payés pour les travailleurs fédéraux alors que la majorité des employés du secteur privé qui travaillent dur doivent payer la facture ».

-Rep Paul Gosar (R-AZ): M. Gosar, qui en 2022 est apparu par vidéo lors d’une conférence tenue par le nationaliste blanc Nick Fuentes, a rejoint son compatriote arizonien M. Biggs. Dans une déclaration à l’époque, M. Gosar a déclaré: «Juneteenth est une théorie plus démystifiée de la race critique en action. Je rejette le racisme. Je rejette la division raciale que les gens promeuvent. J’ai voté non parce que cette fête proposée ne nous rassemble pas, elle nous déchire », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous avons un jour de l’indépendance, et il s’applique également à toutes les personnes de toutes les races ».

-Rep Ronny Jackson (R-TX): Le Dr Jackson, un ancien médecin de la Maison Blanche, a déclaré à l’époque qu’il s’opposait à la création de la fête pour des raisons fiscales, en disant « Juneteenth est une partie importante de notre histoire, en particulier au Texas. Je soutiens la fête du 16 juin au Texas et je soutiens tous les Américains qui la célèbrent », mais « je ne soutiens pas plus de jours de congé pour les employés fédéraux. De nombreux Américains ont l’impression que le gouvernement fédéral ne fait pas du bon travail pour eux tel qu’il est.

-Rep Doug LaMalfa (R-CA): Le républicain californien s’y est opposé à la fois pour le nom et pour des motifs fiscaux, affirmant à l’époque que le titre de la Journée de l’indépendance nationale « pourrait conduire à une division raciale supplémentaire car il semble maintenant que nous ayons deux Indépendance différentes Days, plutôt que de célébrer une Journée de la liberté de l’émancipation plus appropriée » et a déclaré : « Cette législation visant à créer un autre jour de congé fédéral payé rate la cible et coûte aux contribuables américains environ 600 millions de dollars.

-Rep Thomas Massie (R-KY): Le républicain libertaire peu orthodoxe s’est également opposé au nom, tweeter, « Le nom officiel de la fête est » Juneteenth National Independence Day « . Bénissez votre cœur si vous pensez que ce nom n’a pas été choisi pour diviser ce pays et diminuer le Jour de l’Indépendance que nous célébrons le 4 juillet.

-Rep Tom McClintock (R-CA): Le républicain californien de longue date dit qu’il s’opposait à la création de la fête parce que « Juneteenth vise à atteindre le passé mort, à raviver nos conflits les plus malveillants et à les réintroduire dans notre époque pour diviser davantage notre société sur le plan racial » et que « Cette désignation de fête nationale n’agit pas comme un outil de solidarité, plutôt un outil de division.

-Rep Ralph Norman (R-SC): Le républicain de Caroline du Sud s’est opposé à la création de la fête à la fois pour des raisons fiscales et politiques, en disant: «Si vous voulez appeler Juneteenth, par exemple, le jour de la liberté ou le jour de l’émancipation, alors très bien – cela vaut certainement la peine considérant. Mais l’appeler Jour de l’Indépendance est TOTALEMENT INAPPROPRIÉ. Il a également déclaré: «Donc, compte tenu de l’inflation et de la croissance odieuse du gouvernement fédéral, cela signifie qu’un jour férié du 16 juin devrait facilement coûter au gouvernement fédéral plus d’un milliard de dollars chacun. Seul. Année. dans la masse salariale fédérale et les primes de vacances sans compensation ! »

-Rep Mike Rogers (R-AL): Le républicain de l’Alabama n’a pas donné d’explication pour son opposition à la création de la fête à l’époque.

-Rep Matt Rosendale (R-MT): L’archiconservateur républicain du Montana a appelé Juneteenth « une journée hors du commun pour célébrer la politique identitaire dans le cadre de ses efforts plus larges pour faire de la théorie critique de la race l’idéologie dominante de notre pays ». Il a ajouté que « la gauche a inventé ce qui était principalement des vacances au Texas, qu’elle agit maintenant comme elle l’a récemment découvert, afin de continuellement faire en sorte que les Américains se sentent mal et les convaincre que notre pays est mauvais ».

-Rep Chip Roy (R-TX): L’ancien chef de cabinet d’extrême droite de Sen Ted Cruz, qui a également voté contre un projet de loi anti-lynchage, a déclaré dans les jours qui ont suivi le vote qu’il « ne pouvait malheureusement pas soutenir le projet de loi établissant le fête fédérale, en raison de mon désaccord avec sa dénomination dans son passage précipité.

-Rep Tom Tiffany (R-WI): Le républicain du Wisconsin était le seul membre de la délégation du Wisconsin à voter contre la législation et a dit à l’époque où il «alimentait le séparatisme en créant un« jour de l’indépendance »basé sur la race.