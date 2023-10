Ces républicains californiens font passer la tribu avant le pays en soutenant la Jordanie

Rappelez-vous leurs noms.

Mardi, 11 des 12 membres du GOP House de Californie ont placé la loyauté tribale au-dessus des meilleurs intérêts du pays et ont voté inconsidérément pour faire de Jim Jordan – négationniste des élections, instigateur du 6 janvier, pyromane politique – le prochain président de la Chambre.

Souvenez-vous de leurs noms, en particulier de ceux qui se présenteront l’année prochaine à certaines des élections de réélection les plus compétitives du pays : John Duarte. Mike Garcia. Jeune Kim. Michelle Acier. David Valadao.

Chacun a eu la chance de défendre ce qui est honnête et juste. Chacun n’y est pas parvenu.

La Jordanie a perdu le premier tour de scrutin mardi, épargnant ainsi à la nation, en cette période de guerre à l’étranger et de conflits intérieurs, la calamité qui pourrait survenir si le marteau tombait entre ses mains.

Pour l’instant, en tout cas. Un autre vote est prévu mercredi.

Les souvenirs du 6 janvier 2021, l’attaque la plus grave contre notre démocratie depuis la guerre civile, se sont peut-être estompés au cours des derniers mois. Il est facile, avec le passage du temps et le brouillard des conflits partisans, de perdre toute clarté morale. Voici donc un rappel : la Jordanie a non seulement toléré les efforts du président Trump pour renverser l’élection présidentielle de 2020 et rejeter son résultat légitime, mais elle a activement comploté avec le président boudeur pour le faire.

Le résultat fut un assaut meurtrier contre le Congrès et la première tentative de coup d’État de l’histoire du pays.

Et la récompense pour la trahison de Jordan est de l’élever au poste de président ?

Duarte, Garcia et les autres doivent le penser, de manière assez perverse.

Il existe de nombreuses bonnes raisons de s’opposer à la candidature de Jordan.

Il fait face à des allégations crédibles selon lesquelles il aurait ignoré les abus sexuels sur des athlètes universitaires alors qu’il travaillait comme entraîneur adjoint de lutte à l’Ohio State University. (Lorsque la représentante de New York, Elise Stefanik, a fait référence dans son discours de nomination au leadership « stratégique et décousu » de Jordan « sur le tapis de lutte », des halètements ont été entendus à l’intérieur de la Chambre.)

Son bilan législatif est non seulement stérile : en 16 ans au Congrès, il a je n’ai jamais eu de facture signé dans la loi – il regorge d’actes de sabotage politique.

Il ne s’agit pas d’une attaque partisane.

John A. Boehner, ancien président de la Chambre républicaine, a qualifié son compatriote de l’Ohio de « terroriste législatif » et a déclaré qu’il n’avait jamais vu « un gars qui passait plus de temps à démolir les choses – sans jamais rien construire, sans jamais rien assembler ».

Mais en mettant de côté ces défauts flagrants, ce qui est singulièrement et sans équivoque disqualifiant, ce sont les tentatives de Jordan, à l’appel de Trump, de renverser une élection que même les responsables de Trump ont qualifiée de la plus sûre de l’histoire américaine. Tous les discours sur la fraude électorale, le bourrage des bulletins de vote et autres prétendus subterfuges – que la Jordanie a largement encouragés – ne sont que de la pure absurdité.

Quiconque est assez arrogant pour substituer sa préférence à la volonté exprimée des électeurs et assez imprudent pour promouvoir des mensonges aussi flagrants ne devrait pas se rapprocher du pouvoir du président.

Imaginez : si Jordan l’emporte et reste assez longtemps à ce poste – une proposition douteuse étant donné le penchant des républicains pour le cannibalisme politique – il présiderait à la certification des élections de 2024. Cela permettrait toutes sortes de falsifications et de méfaits.

Au lieu d’être un événement ponctuel, le 6 janvier pourrait bien n’être qu’un mauvais avant-goût des choses à venir, avec le transfert pacifique du pouvoir – le fondement de notre système électoral et un exemple pour le monde – devenant simplement un autre artefact d’une époque politique révolue. par.

Les Républicains peuvent bien faire mercredi en rejetant la candidature de Jordan à la présidence, avec l’aide de la délégation républicaine de Californie. Mais cela semble hautement improbable.

Outre Kim, Steel et d’autres mentionnés ci-dessus, les législateurs californiens du GOP qui ont soutenu la Jordanie comprenaient les représentants Ken Calvert, Darrell Issa, Kevin Kiley, Tom McClintock, Jay Obernolte et l’ancien président Kevin McCarthy. Doug LaMalfa, qui a voté pour McCarthy pour protester contre sa destitution il y a deux semaines, a déclaré qu’il soutiendrait Jordan au deuxième tour de scrutin de mercredi.

Il est peu probable que McCarthy – s’il brigue sa réélection en 2024 – Issa, LaMalfa, McClintock ou Obernolte soit vaincu. Chacun représente un district républicain fiable.

Calvert et Kiley font face à des compétitions au moins quelque peu compétitives. Les cinq districts représentant la Vallée Centrale et le Sud de la Californie portés par Joe Biden – Duarte, Garcia, Kim, Steel et Valadao – sont particulièrement vulnérables.

Ces derniers jours, on a beaucoup parlé parmi les partisans jordaniens du fait d’être des « joueurs d’équipe », comme si la loyauté partisane l’emportait (pardonnez le jeu de mots) sur ce qu’il y a de mieux pour le pays.

Et il y a eu toutes sortes de fausses urgences quant à la nécessité d’élire un président pour que la Chambre – sans leader depuis la défenestration de McCarthy – puisse reprendre ses travaux.

Mais cela ne fait que témoigner de la capacité apparemment illimitée des républicains de la Chambre des représentants à prendre une mauvaise chose et à l’aggraver. Lorsque vous conduisez une voiture dans un fossé, faites-vous appel à un concasseur automatique pour la retirer ?

En 2024, souvenez-vous des noms et de la loyauté déplacée de ces législateurs californiens qui ont voté pour installer un Trump partisan de l’insurrection et manquant d’intégrité à la tête de l’organisme qui se fait appeler la Maison du Peuple.

Demandez-leur des comptes.

Défendez les premiers principes.

Arrêtez les fous.