Ces règles de conception simples pourraient bouleverser l’industrie des puces

Mais les commutateurs en silicium du processeur central de votre ordinateur portable ne comprennent pas intrinsèquement le mot “pour” ou le symbole “=”. Pour qu’une puce exécute votre code Python, le logiciel doit traduire ces mots et symboles en instructions qu’une puce peut utiliser.

Les ingénieurs désignent des séquences binaires spécifiques pour inciter le matériel à effectuer certaines actions. Le code « 100000 », par exemple, pourrait ordonner à une puce d’additionner deux nombres, tandis que le code « 100100 » pourrait lui demander de copier une donnée. Ces séquences binaires forment le vocabulaire fondamental de la puce, connu sous le nom de jeu d’instructions de l’ordinateur.

Pendant des années, l’industrie des puces s’est appuyée sur une variété de jeux d’instructions propriétaires. Deux grands types dominent aujourd’hui le marché : x86, utilisé par Intel et AMD, et Arm, fabriqué par la société du même nom. Les entreprises doivent obtenir une licence pour ces jeux d’instructions, ce qui peut coûter des millions de dollars pour une seule conception. Et comme les puces x86 et Arm parlent des langages différents, les développeurs de logiciels doivent créer une version de la même application adaptée à chaque jeu d’instructions.

Dernièrement, cependant, de nombreuses sociétés de matériel et de logiciels du monde entier ont commencé à converger autour d’un jeu d’instructions accessible au public connu sous le nom de RISC-V. C’est un changement qui pourrait changer radicalement l’industrie des puces. Les partisans de RISC-V affirment que ce jeu d’instructions rend la conception de puces informatiques plus accessible aux petites entreprises et aux entrepreneurs en herbe en les libérant des frais de licence coûteux.

“Il existe déjà des milliards de cœurs basés sur RISC-V, dans tout, des écouteurs aux serveurs cloud”, déclare Marc Himelsteinle CTO de RISC-V International, une organisation à but non lucratif soutenant la technologie.

En février 2022, Intel lui-même a promis 1 milliard de dollars développer l’écosystème RISC-V, ainsi que d’autres priorités. Alors que Himelstein prédit qu’il faudra quelques années avant que les puces RISC-V ne se généralisent parmi les ordinateurs personnels, le premier ordinateur portable doté d’une puce RISC-V, le Roma by Xcalibyte et Deep Computingest devenu disponible en juin en précommande.

Qu’est-ce que RISC-V ?

Vous pouvez considérer RISC-V (prononcé “risque cinq”) comme un ensemble de normes de conception, comme Bluetooth, pour les puces informatiques. C’est ce qu’on appelle une « norme ouverte ». Cela signifie que n’importe qui – vous, moi, Intel – peut participer au développement de ces normes. De plus, n’importe qui peut concevoir une puce informatique basée sur le jeu d’instructions RISC-V. Ces puces seraient alors capables d’exécuter n’importe quel logiciel conçu pour RISC-V. (Notez que la technologie basée sur une « norme ouverte » diffère de la technologie « open source ». Une norme ouverte désigne généralement des spécifications technologiques, tandis que « open source » fait généralement référence à un logiciel dont le code source est librement disponible pour référence et utilisation.)

Un groupe d’informaticiens de l’UC Berkeley a développé la base de RISC-V en 2010 en tant qu’outil pédagogique pour la conception de puces. Les unités centrales de traitement (CPU) propriétaires étaient trop compliquées et opaques pour que les étudiants puissent apprendre. Les créateurs de RISC-V ont rendu public le jeu d’instructions et se sont rapidement retrouvés à répondre à des questions à ce sujet. En 2015, un groupe d’institutions universitaires et d’entreprises, dont Google et IBM, ont fondé RISC-V International pour normaliser le jeu d’instructions.