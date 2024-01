Ces races de chiens ont un risque plus élevé de développer un cancer, selon une nouvelle étude

Les chercheurs ont découvert quelles races de chiens sont les plus susceptibles de contracter le cancer, et les résultats réfutent l’idée selon laquelle les chiens les plus gros courent un risque plus élevé de contracter la maladie.

Il s’avère que les grandes races de chiens – mais pas les plus grandes – présentent généralement le risque de cancer le plus élevé, selon l’étude publiée mardi dans Science ouverte de la Royal Society a déclaré à ABC News.

Les chercheurs ont cherché à comprendre comment le cancer apparaît, comment il est initié, et à poser des questions spécifiques sur la façon dont cette apparition est liée aux races de chiens, Leonard Nunney, biologiste évolutionniste à l’Université de Californie à Riverside et auteur principal de l’article, a déclaré à ABC News.

Chez les humains, le schéma montre qu’à mesure que le corps grossit, il est plus sujet au cancer, a déclaré Nunney. Mais cette théorie ne s’applique pas au meilleur ami de l’homme, selon la recherche.

“Vous avez des choses dont la taille varie depuis un chihuahua jusqu’à un dogue ou un dogue allemand”, a-t-il déclaré. “Il existe donc une vaste gamme de tailles.”

Étant donné que les gros chiens meurent généralement à un âge beaucoup plus jeune, ils courent en réalité moins de risques de développer un cancer que les chiens de taille moyenne, a déclaré Lunney.

“C’est simplement parce qu’ils meurent plus jeunes”, a-t-il ajouté.

Certaines des races les plus sujettes au cancer sont les retrievers à poil plat, les bouviers bernois et les Westies, a déclaré Lunney.

Les retrievers à poil plat contractent généralement un type de sarcome, un cancer rare qui se développe dans les os et les tissus mous, à une fréquence élevée, a-t-il ajouté.

La plupart des terriers, en particulier le terrier écossais, ont un risque plus élevé de développer un cancer que prévu, compte tenu de leur taille, a déclaré Lunney. Les terriers ont une incidence plus élevée de cancer de la vessie, a-t-il déclaré.

La bonne nouvelle est que peu de races sont excessivement sujettes au cancer, a déclaré Lunney.

Les résultats de l’étude donnent un aperçu du nombre de mutations génétiques qui causent le cancer chez les chiens et montrent que si la consanguinité dans l’ascendance d’une race raccourcit sa durée de vie, elle n’augmente pas le risque de cancer en général, ont indiqué les chercheurs.

Le modèle utilisé dans l’étude pourra également être appliqué à l’avenir pour déterminer si les races commencent à développer davantage un cancer particulier, a déclaré Lunney.

“Les chiens sont un très bon modèle pour comprendre les changements génétiques qui peuvent conduire à une plus grande susceptibilité à certains cancers”, a-t-il déclaré.

