Ces races de chiens indigènes du Tamil Nadu donneront du fil à retordre aux chiots étrangers

Un homme de Rameswaram, dans le Tamil Nadu, élève des chiens de race indigène qui sont au bord de l’extinction. Kuttymani gagne sa vie en protégeant et en élevant des chiens de race indigène tels que Kanni et Chippiparai. Généralement, les chiens de race originaires du Tamil Nadu peuvent courir très vite et ont été utilisés pour la chasse il y a longtemps. À l’heure actuelle, après la manifestation massive de Jallikattu en 2017, les jeunes manifestent plus d’intérêt pour l’achat des races indigènes qui incluent – Rajapalayam, Chippiparai, Kanni et Kombai.

Kuttymani déclare : « Nos chiens de race sont plus faciles à élever que les étrangers. Les chiens de race indigène sont très résistants, et donc, le coût d’entretien sera moindre. En moyenne, nos races ont une durée de vie de 13 à 15 ans. De plus, leur longévité dépend de la qualité de l’apport alimentaire », a déclaré Mani. Il a ajouté qu’il avait 29 chiens de race indigène, dont 19 chiots. Il élève ces chiens en vendant les chiots et en tire un revenu. Il a également déclaré qu’il était le seul soutien de famille de la famille. Ces chiens de race ont été la plus grande aide pendant le verrouillage de Covid-19, lorsqu’il a perdu son emploi.

Faits étonnants sur les chiens de race indigène

Nommé d’après des lieux, le sud du Tamil Nadu se vante de races indigènes telles que Rajapalayam, Chippiparai, Kanni et Kombai. Comme les taureaux Jallikattu, le mode de vie des Tamouls s’inscrit dans la lignée de la tradition des chiens indigènes. Dès les chiens de l’armée indienne entraînés à détecter le Covid-19 à l’aide d’échantillons de sueur et d’urine, la race indigène Chippiparai en fait partie. La race de chiens la plus fière du Tamil Nadu – Chippiparai et Kanni, a été mentionnée dans le «Mann Ki Baat» du Premier ministre Modi.

Le nombre de races de chiens locales telles que Rajapalayam, Chippiparai, Alanku, Kombai, Malayeri et Kanni est en baisse depuis les années 90. Avec l’interdiction de la chasse, l’élevage de ces espèces a lentement décliné. C’est durant cette période que les races étrangères de chiens sont devenues influentes partout.

On ne peut pas dire que le désir et la passion pour les «races de chiens» telles que le poméranien, le berger allemand, le labrador retriever, le golden retriever, le dogue allemand et le buck aient diminué. La vérité amère est que les chiens de race indienne sont l’une des races les plus négligées au monde, car la plupart des gens préfèrent garder des races de chiens étrangères comme animaux de compagnie. Mais, dernièrement, certaines célébrités ont élevé des chiens de race indienne et sensibilisé les gens, y compris l’actrice Samantha Ruth Prabhu.

Bien qu’il existe plus d’un millier de races de chiens dans le monde, seules environ 350 d’entre elles sont reconnues. Sur ces 350, sept sont des races indiennes. De plus, parmi ces sept races, Kanni, Kombai, Chippiparai et Rajapalayam sont originaires du Tamil Nadu.

On dit que la race Chippiparai tire son nom de Chippiparai, un endroit près du district de Madurai, élevé par les rois qui régnaient il y a longtemps. Les Chippiparai étaient autrefois utilisés pour la chasse au cerf, au cochon et à d’autres animaux. Son caractère unique réside dans sa capacité de reniflement pour cibler les lapins, les cochons et d’autres créatures qui se cachent dans la nature. Ils sont d’un blanc sale, gris, brun terne et les pattes sont généralement de couleur brune. Sa partie thoracique est dilatée, tandis que l’abdomen est abaissé et les jambes légèrement plus longues. Sa structure corporelle, qui est osseuse et maigre à regarder, quelle que soit la quantité de nourriture qu’il absorbe, l’aide ainsi à courir vite et à attraper des animaux.

Surtout dans la région de Thoothukudi, les gens considèrent les chiens Chippiparai comme l’un des membres de la famille. Ces chiens sont élevés non seulement pour la domestication, mais aussi pour garder de grandes fermes et des jardins. Les chiens Chippiparai peuvent courir plus vite que les lapins, c’est-à-dire qu’ils peuvent courir à une vitesse de 60 kilomètres par heure. Ces chiens sont affectueux avec les humains et surtout avec son maître. Le poil de ces chiens est court et brillant. Ainsi, ceux-ci aident à résister à la chaleur. Ils sont vendus à un coût allant de 18 000 ₹ à 25 000 ₹. Pendant ce temps, les chiots Chippiparai coûtent entre 8 000 ₹ et 12 000 ₹. Chippiparai a également été impliqué dans la recherche d’un tigre l’année dernière.

La race Kombai est connue pour être très agressive, mais en même temps, très fidèle et idéale pour la garde. Un kombai suffit pour la protection d’une ferme. Cette race se trouve couramment dans les Ghats occidentaux du sud de l’Inde. Le corps est rouge terre, les yeux, le nez et le front sont de couleur noire. Un chiot Kombai âgé d’un mois se vend entre 5 000 ₹ et 6 000 ₹.

Kanni est une race de chien connue pour son agilité, sa vitesse et ses talents de chasseur. Communément appelés chiens de chasse, les chiens Kanni comptent sur leurs sens pour chasser une proie. Ces chiens se trouvent dans la plupart des régions du Tamil Nadu. Apparemment, un chiot Kanni âgé d’un mois coûte généralement entre 8 000 ₹ et 10 000 ₹.

Rajapalayam se trouve couramment dans le sud du Tamil Nadu. Le nom est dérivé du lieu d’origine – Rajapalayam, un endroit dans le district de Virudhunagar près de Madurai. Les chiens Rajapalayam sont également connus sous le nom de «chiens royaux» car ils étaient fortement associés à l’aristocratie sous les règnes des rois et des reines. Ce chien ne change en aucun cas de maître. Cette race sera majestueuse et héroïque à regarder. Le corps est blanc laiteux et rose. Les lobes des oreilles sont fléchis et les jambes sont droites et fermes. La tête est petite et le visage a une structure en forme d’aiguille. Dans l’ensemble, le chien a l’air maigre. Un chiot Rajapalayam de 30 jours rapporte entre 10 000 ₹ et 12 000 ₹.

