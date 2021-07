Ces quatre facteurs pourraient renforcer le secteur de la marijuana récréative

Olena Ruban | instant | Getty Images

Les investisseurs de l’industrie du cannabis ont été confrontés à une série de catalyseurs législatifs au cours des trois dernières années qui ont modifié les évaluations des actions. Les moments notables incluent la mise en œuvre fédérale de l’utilisation par les adultes au Canada, l’élection du président Joe Biden et le second tour du Sénat de Géorgie en janvier. De plus, le mouvement de légalisation État par État entraîne une croissance significative du marché total adressable, en particulier dans les juridictions où les opérateurs à un seul État et à plusieurs États sont bien placés pour capturer ces nouveaux marchés au fur et à mesure de leur déploiement. Mis à part la Californie, aucun autre État n’a suscité plus d’enthousiasme pour le déploiement de son marché pour adultes que New York. Dans le cannabis, il est dit que les marques sont créées en Californie, mais elles sont très probablement établies à New York, d’autant plus que l’industrie quitte le marché illicite et s’intègre au grand public. Mais alors que l’Empire State « going rec » est un moment sismique pour l’industrie, il y a encore de nombreuses questions sur la façon dont ce marché évoluera. En évaluant l’évolution du marché du cannabis à New York, et donc sur les domaines où les investisseurs devraient se concentrer, nous envisageons quatre objectifs que les décideurs devraient adopter pour soutenir la réussite sociale et économique.

Quatre points focaux

Dans une salle de cinq New-Yorkais discutant de politique, on entend forcément sept opinions, et la politique en matière de cannabis ne fait pas exception. La plupart conviennent qu’il est temps de corriger la mauvaise application de notre système de justice pénale. Il est également temps de reconnaître que la ville de New York abrite le plus grand marché illicite et actuellement non taxé au monde et qu’elle ne parvient pas à capitaliser sur les recettes fiscales et la création d’emplois nécessaires pour revitaliser les communautés rurales et urbaines. le adoption de la Marijuana Regulation and Taxation Act de New York est la première étape de ce voyage. Maintenant, l’État est chargé d’établir des règlements pour mettre de la viande sur les os de ce projet de loi monumental. Bien que les considérations politiques soient innombrables, il existe quelques mesures essentielles que les régulateurs doivent prendre pour assurer la mise en œuvre réussie du cannabis à usage adulte.

1. Licence de culture accélérée

Si l’État veut créer un programme durable qui élimine le marché illicite par la concurrence des prix, il doit accélérer la culture au-delà des dix organisations enregistrées existantes qui opèrent à New York aujourd’hui. Les sociétés cotées en bourse qui constituent le noyau de ce groupe et sont bien positionnées à New York comprennent : Curaleaf, Columbia Care, Green Thumb, Cresco Labs, Vireo, Acreage et Ascend Wellness. Actuellement, ces entreprises exploitent environ 350 000 pieds carrés de capacité de culture pour une population de 19 millions d’habitants. C’est peu, créant de loin le plus grand déficit de l’offre et de la demande dans le pays. Une étude estime que la ville de New York consomme 77 tonnes de cannabis par an, soit plus que toute autre ville au monde. En comparaison, le Massachusetts a une capacité de culture d’environ 3 millions de pieds carrés avec une population de 7 millions d’habitants et certains des prix de gros les plus élevés, oscillant autour de 4 000 $ la livre.

Différentes souches de cannabis sont mises en vente au dispensaire Harborside à Oakland, Californie, États-Unis, le lundi 23 mars 2020. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

En fin de compte, le déficit d’approvisionnement de New York ne fera que renforcer le mastodonte existant d’un marché illicite, car le produit sera d’un prix prohibitif pour de nombreux consommateurs. Il convient de noter que, contrairement aux futurs opérateurs à usage adulte, les dix organisations enregistrées sont autorisées à être intégrées verticalement et devraient avoir un avantage significatif en raison de la rentabilité inhérente à ce modèle opérationnel. Des marges brutes de plus de 60 % sont réalisables avec la capacité d’atténuer l’impact punitif du régime fiscal fédéral actuel. Donner la priorité à la capacité de culture soutiendra également les initiatives d’équité sociale. Les opérateurs de vente au détail d’équité sociale seront voués à l’échec s’ils sont limités par l’offre et n’ont pas accès à des produits à prix compétitifs. Il faut au moins 18 mois à 24 mois pour qu’une installation de culture produise des fleurs vendables à partir de la date d’octroi de l’autorisation, donc si l’État ne bouge pas rapidement, le marché sera sous-approvisionné pendant les cinq à sept prochaines années. Le New York Cannabis Control Board doit être nommé sans délai et agir rapidement pour délivrer des licences de culture, sinon, les vrais gagnants à New York seront le marché illicite et les États voisins.

2. Modèles commerciaux de livraison flexibles

Ce n’est un secret pour personne, la livraison est la pierre angulaire du marché du cannabis à New York depuis des décennies. De la Californie au Massachusetts, les opérateurs ont créé des solutions de livraison technologiques pour les marchés du cannabis à usage adulte comme tout autre bien de consommation emballé. Dans un marché du cannabis dominé aujourd’hui par la livraison à faible technologie, permettre un cadre de livraison libéral créera une concurrence pour le marché illicite et générera les niveaux de recettes fiscales que de nombreux législateurs espèrent atteindre.

3. Équité sociale – accès au capital et aux ressources

Selon les critères de la loi sur la réglementation et la fiscalité de la marijuana, il est peu probable que les opérateurs d’équité sociale aient les compétences et la formation nécessaires pour opérer sur un marché hautement réglementé. Bien qu’une licence papier soit agréable, chaque opérateur a besoin d’accéder au capital et à l’expertise opérationnelle nécessaires pour capitaliser sur cette opportunité et rivaliser avec des opérateurs bien financés. L’État devrait parrainer des programmes d’incubation et établir des partenariats avec des écoles de commerce et des prestataires de services professionnels payants ou gratuits (comme les avocats et les comptables) pour renforcer un formidable réseau d’opérateurs minoritaires performants qui peuvent servir de pierre angulaire d’un cercle vertueux , la richesse intergénérationnelle revient aux communautés qui ont été ravagées par la guerre contre la drogue. Les opérateurs de capital social ont rarement accès au capital dont disposent les opérateurs blancs, via les sociétés de capital-risque et les family offices. Pour pallier cette inégalité des règles du jeu, New York doit veiller à ce que les opérateurs d’équité sociale aient accès à des capitaux non prédateurs, en fournissant des prêts à faible taux d’intérêt ou en soutenant l’investissement privé avec un coût du capital raisonnable.

4. Cautionnement des recettes fiscales sur le cannabis

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo s’adresse aux médias lors d’une conférence de presse à Manhattan le 5 mai 2021 à New York. Spencer Platt | AFP | Getty Images