Ces publicités bizarres à la recherche de colocataires peuvent vous donner envie de quitter la planète

Passer une annonce pour un colocataire ou un colocataire est très courant et est pratiqué par des milliers de personnes à travers le monde. Avec l’avènement d’Internet, c’est devenu beaucoup plus facile puisque vous pouvez littéralement en publier un depuis chez vous en quelques clics. Cependant, Internet fait également ressortir le côté bizarre des gens, car de nombreuses publicités publiées en ligne sont différentes de manière non conventionnelle. Alors que certains sont hilarants, beaucoup sont en fait misogynes et peuvent déclencher. Aujourd’hui, nous vous apportons des publicités très étranges postées par des hommes, qui vous feraient dire : “À quoi pensaient-ils ?”

vous devez vous faire harceler sexuellement ET lui payer 400 $ par mois ? la pire affaire de tous les temps pic.twitter.com/p3g4pq0zn1 — Faire face à l’aile droite (@RightWingCope) 25 septembre 2022

Il y a beaucoup de choses qui semblent aller mal avec l’annonce ci-dessus, la plus flagrante étant un homme de 44 ans à la recherche d’une femme de moins de la moitié de son âge. La légende décrit très bien l’ensemble de l’annonce en une seule déclaration. L’annonce proviendrait de Detroit aux États-Unis.

Une autre annonce partagée sur le site social Craiglist avait un homme de 53 ans à la recherche d’une colocataire qui pourrait, avec le temps, être sa petite amie ou sa femme si elle le voulait. Cependant, il y a une longue liste de conditions comme vouloir faire du shopping avec lui, être d’accord avec les baisers et les massages, cuisiner pour lui, ne pas avoir d’enfants, ne pas consommer de drogue et d’alcool et bien d’autres. Parlez d’être déraisonnable!

Une autre courte annonce croustillante est aussi précise que possible. Les choix alimentaires sont apparemment un facteur important pour ce gars qui veut un colocataire végétarien qui doit partager le même lit et un bain commun.

Le bon:

Avec autant d’annonces bizarres qui peuvent être qualifiées de problématiques, celle qui vient avec une pause bien méritée est celle où un homme recherche une personne non raciste pour le rejoindre avec 4 autres colocataires. Il a ajouté que l’appartement est exempt de cafards et nous pensons que c’est très pertinent. Les cafards sont un grand NON.

Ce n’est pas pire que ça :

Nous avons gardé le plus bizarre pour la fin. Si vous avez toujours voulu vivre dans une tente, cette annonce aurait pu être pour vous. Une annonce de 2015 sur Craigslist avait un homme de San Francisco cherchant à partager une tente avec quelqu’un. Il y avait déjà un autre partenaire avec qui il vivait dans la tente et il en cherchait apparemment un troisième, ce qui nous fait nous demander quelle était la taille réelle de la tente.

