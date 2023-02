Ces prothèses brisent le moule avec des troisièmes pouces, des pointes et des peaux de super-héros

Le projet actuel de Clode, qui l’aide également à faire son travail, est un “troisième pouce” que n’importe qui peut utiliser pour augmenter sa prise. Le dispositif flexible est alimenté par des moteurs et contrôlé à l’aide de capteurs de pression dans les chaussures du porteur. Les bénévoles ont appris à l’utiliser pour dévisser une bouteille, boire du thé et même jouer de la guitare. Elle espère qu’un jour le pouce (et les appareils similaires) pourrait aider tout le monde, des ouvriers d’usine aux chirurgiens, à effectuer des tâches plus efficacement, avec moins de pression sur leur propre corps.

Traditionnellement, les concepteurs de prothèses se sont tournés vers le corps humain pour s’inspirer. Les prothèses étaient considérées comme des remplacements pour les parties manquantes du corps; les jambes et les bras bioniques hyperréalistes étaient le Saint Graal. Grâce à des franchises de science-fiction comme Star Wars, de tels appareils ont toujours une emprise sur notre imaginaire collectif. Pour le meilleur ou pour le pire, ils ont façonné la façon dont la plupart des gens conçoivent l’avenir des prothèses.

Mais Clode fait partie d’un mouvement de prothèses alternatives, une forme de technologie d’assistance qui va à l’encontre des conventions en n’essayant pas de se fondre. Au lieu de fabriquer des appareils qui imitent l’apparence d’un bras ou d’une jambe “normale”, elle et ses collègues designers sont créer des prothèses fantastiques qui pourraient se tortiller comme un tentacule, s’allumer ou même projeter des paillettes. D’autres prothèses non conventionnelles, comme les jambes de lame préférées des coureurs, sont conçues pour des tâches spécifiques. Les concepteurs pensent que ces appareils peuvent aider les utilisateurs de prothèses à reprendre le contrôle de leur propre image et à se sentir plus autonomes, tout en éliminant simultanément une partie de la stigmatisation liée au handicap et aux différences entre les membres.

Mais même si les prothèses alternatives gagnent en visibilité, elles sont assombries par un fait inconfortable : les prothèses ne sont encore accessibles qu’à un petit pourcentage de ceux qui pourraient en bénéficier. Dans un monde où de nombreuses personnes qui veulent une prothèse ne peuvent pas se le permettre, les défenseurs recherchent un terrain d’entente où l’accessibilité, le style et la substance se chevauchent.

Les prothèses sont anciennes et profondément humaines. Les premiers membres artificiels connus datent de l’Égypte ancienne : deux orteils sculptés, l’un trouvé attaché au pied droit d’une momie, qui datent de 2 500 à 3 000 ans et portent des marques indubitables de sandales à cordon.

Les peuples anciens fabriquaient et portaient des prothèses pour une myriade de raisons – certaines pratiques, d’autres spirituelles, d’autres teintées de logique capacitiste. La plupart ont été conçus pour se fondre dans le décor, mais certains se sont intentionnellement démarqués. Lorsque le général romain Marcus Sergius Silus a perdu la main pendant la Seconde Guerre punique, il aurait commandé un remplacement de fer. Au moins un Italien médiéval semble avoir remplacé sa main par un couteau.

Au lieu de fabriquer des appareils qui imitent l’apparence d’un bras ou d’une jambe “normale”, Clode et ses collègues designers créent des prothèses fantastiques qui pourraient se tortiller comme un tentacule, s’allumer ou même projeter des paillettes.

L’impulsion de personnaliser sa prothèse est logique pour Victoria Pitts-Taylor, professeur d’études de genre à l’Université Wesleyan qui a fait des recherches sur la modification corporelle dans la culture, la médecine et la science. « Quoi que nous fassions à notre corps, nous ne le faisons pas dans un vide social », dit-elle. Les vétérans peuvent vouloir exprimer leur identité avec un hommage physique à leur service militaire, tandis que les artistes peuvent vouloir expérimenter avec la couleur et le motif.

Selon Pitts-Taylor, tout le monde dans la société est censé modifier son corps d’une manière ou d’une autre, en se faisant couper les cheveux, par exemple, et en portant des vêtements particuliers. “Lorsque nous sommes capables de trouver des moyens de modifier notre corps qui reflètent nos sensibilités et notre perception de nous-mêmes, cela fait vraiment du bien”, dit-elle.