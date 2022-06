Ces propriétaires ont décidé de louer à nouveau

Après avoir vécu depuis 2014 dans la maison en brique désuète de son père à Maplewood, NJ, depuis 2014, Michael Ghee savoure la nouveauté des nouvelles constructions. “Tout est tellement propre, soigné et brillant”, a déclaré M. Ghee, chef de projet informatique à l’Université Rutgers. En revanche, la maison où ses parents vivaient depuis 1965, et où il avait passé les huit dernières années à s’occuper de son père vieillissant, n’avait pas été touchée depuis des décennies. « C’était dépassé. Il était usé », il a dit: “Je suis juste fatigué de le regarder.”

Ainsi, en janvier, il a examiné le marché immobilier de Maplewood et a décidé que s’il voulait vendre la maison sans la rénover, il devrait le faire rapidement. S’il y a jamais eu un moment pour tirer profit d’une tige de fixateur, le début de 2022 était le moment. En trois jours, il avait 19 offres, vendant la maison de trois chambres et deux salles de bain pour 710 000 $. Il l’avait inscrit pour 525 000 $.

Mais M. Ghee n’était pas encore prêt à redevenir propriétaire. Il avait passé la majeure partie de sa vie d’adulte à s’inquiéter de ses responsabilités, d’abord pour sa sœur qui souffrait de schizophrénie – il avait supposé qu’il finirait par devenir sa gardienne, mais elle est décédée en 2012 – et plus tard pour son père. Pour la première fois de sa vie, son chemin était inexploré. “Je suis libre, je suis libre comme un oiseau maintenant”, a-t-il déclaré. «Ma famille me manque définitivement comme un fou, mais en même temps, c’est plutôt exaltant. J’entame ma deuxième étape de vie ici.

À la recherche d’une location où il pourrait vivre quelques années, il a d’abord cherché à Maplewood, mais avec la hausse des loyers, le quartier était hors de son budget. En mai, M. Ghee, 60 ans, a déménagé à Citizen Linden, un nouveau développement à Linden, NJ, payant 2 150 $ par mois pour une chambre à coucher. “Ça ressemble à un putain d’hôtel. C’est incroyable », a-t-il déclaré. Il attend avec impatience l’hiver prochain lorsqu’il n’aura plus à déneiger sa voiture maintenant qu’elle est garée dans le garage de l’immeuble.

Il pourrait un jour aimer acheter une maison de ville, a-t-il dit, alors qu’il se hérisse des règles de construction, comme les restrictions de stationnement des invités et l’obligation de s’abonner à la télévision par câble même s’il préfère les services de streaming. “C’est différent de vivre dans un environnement libre à un environnement appartenant à une entreprise”, a-t-il déclaré. Mais pour l’instant, il apprécie le manque d’engagement. « C’est un nouveau départ pour moi de vivre ici », a-t-il déclaré.

