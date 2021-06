Ces polices de caractères sont vraiment déroutantes

Le verbe « puzzle » – perplexe ou déroutant, déconcertant ou déconcertant – est d’origine inconnue. « Ce genre de correspondances », a déclaré Martin Demaine, artiste en résidence au Massachusetts Institute of Technology. « C’est un puzzle d’où vient le mot ‘puzzle’. » Son fils, Erik Demaine, informaticien du MIT, a accepté. « C’est une étymologie auto-descriptive », a-t-il déclaré. Le duo père-fils est surtout connu pour ses recherches mathématiques sur le pliage du papier, avec «sculptures à plis incurvés” — des boucles tourbillonnantes de papier plissé qui ressemblent à des échanges intergalactiques. Dates d’origami incurvées à Bauhaus de la fin des années 1920; un spécimen classique commence comme un morceau de papier circulaire qui, une fois plié le long de cercles concentriques, se tord automatiquement en une courbe en selle. Le trio de pièces des Demaines, «Origami informatique, » faisait partie de l’exposition « Design and the Elastic Mind » de 2008 au Museum of Modern Art de New York et fait maintenant partie de sa collection permanente.

De nos jours, cependant, les Demaines se concentrent davantage sur les « fontes de puzzle algorithmiques », une suite de polices de caractères d’inspiration mathématique qui sont également des puzzles. L’application principale est amusante. Une police, un hommage au mathématicien et jongleur Ron Graham, décédé en 2020, tire ses lettres des motifs de mouvement tracés par des balles lancées en l’air pendant jonglerie des trucs.

Une autre police, proposée par l’informaticien Donald Knuth (presque toutes les polices impliquent des collaborateurs), a comme caractéristique distinctive que toutes les lettres peuvent être « disséqué” – coupé en morceaux et réarrangé – en un carré de 6 par 6.

Dans un article de 2015, «Amusez-vous avec les polices : typographie algorithmique», expliquent les Demaines sur leurs motivations : « Les scientifiques utilisent chaque jour des fontes pour exprimer leur recherche par l’écrit. Mais et si la police elle-même communiquait (l’esprit de) la recherche ? Et si la façon dont le texte est écrit, et pas seulement le texte lui-même, engage le lecteur dans la science ? » Inspirées de théorèmes ou de problèmes ouverts, les polices – et les messages qu’elles composent – ne peuvent généralement être lues qu’après avoir résolu le puzzle ou la série de puzzles correspondants.

Prenez, par exemple, une nouvelle police dans leur collection qui fait ses débuts aujourd’hui : la Police de Sudoku. L’inspiration est venue à l’automne 2019, lorsqu’Erik Demaine a co-enseigné le cours « Fondamentaux de la programmation » (avec l’informaticienne Srini Devadas). Au cours d’un cours, le Dr Demaine et ses 400 étudiants de première année et de deuxième année ont programmé un solveur de Sudoku – ils ont écrit un code qui a résolu un puzzle de Sudoku. Le père du Dr Demaine a assisté à la conférence ce jour-là, et tout en prêtant à moitié attention, M. Demaine s’est demandé s’il serait possible de créer une police basée sur Sudoku, c’est-à-dire basée sur des énigmes dont les solutions uniques révéleraient d’une manière ou d’une autre des lettres. de l’alphabet. Après avoir joué avec diverses possibilités, les Demaine ont conçu une police de puzzle Sudoku qui fonctionne comme suit : Tout d’abord, commencez par l’un de leurs puzzles Sudoku et résolvez-le. Ensuite, tracez une ligne reliant le plus long chemin de carrés avec des nombres consécutifs (croissants ou décroissants ; mais uniquement des carrés adjacents aux bords, pas en diagonale). Cette ligne dessine la forme d’une lettre dans la grille du puzzle. Une série de Sudokus ainsi résolus peut révéler un message, comme ceci :