Ces poignées Instagram ramènent la littérature intemporelle à la génération Z

Avec l’avènement des médias sociaux, les critiques ont déclaré, et avec raison, que l’ère des livres était sur le point de s’achever. Durées d’attention raccourcies ; l’élargissement des intérêts s’est fait au prix d’une compréhension approfondie. Pourtant, ce n’est pas comme si les utilisateurs de médias sociaux, en particulier la génération Z, étaient une espèce différente d’êtres humains. Tant que les conflits et les tribulations de la condition humaine proverbiale ont continué à être les mêmes, la littérature a trouvé sa place même sur un support visuel comme Instagram.

Les poignées Instagram dont il est question ici ont pris l’initiative de présenter des extraits littéraires dans un format visuel. D’une certaine manière, ils filtrent les détails de la couleur du motif du rideau sur le cadre de la porte, qui sont cruciaux à leur manière, pour servir un paquet concentré de punch littéraire. Prenez, par exemple, la page Instagram « litarchives » qui a partagé cet extrait de « The Midnight Library » de Matt Haig avec des illustrations de Pierpaolo Rovero. L’extrait est suffisamment court pour ne demander aucun investissement intellectuel mais suffisamment universel pour résonner auprès de quiconque le croise.

La page a également montré que l’on ne se dérobe pas simplement à Shakespeare simplement parce que les médias numériques ne sont pas censés être assez « sérieux » pour ce type de littérature. Ils ont publié un extrait de « Roméo et Juliette » d’une manière qui suscite l’intérêt. Certes, ces messages ne sont presque pas en mesure de donner à quiconque l’expérience de lecture complète, mais ce qu’ils peuvent faire, c’est peut-être piquer l’intérêt et déclencher l’imagination.

Et si vous pensiez que l’ère de la poésie était vraiment révolue, et que tout ce qui reste maintenant n’est que de la « poésie d’Insta », alors ce n’est probablement pas vrai non plus. Il existe d’innombrables poignées Instagram qui publient régulièrement des poèmes entiers de poètes, réputés et nouveaux. Les pages « poetryisnotaluxury » et « sentimentalnotes » montrent que l’attrait de la poésie change de forme et persiste. Le premier a récemment publié le poème « A Meeting » de Wendell Berry.

Lorsqu’ils ont publié la « Résolution #1 003 » par June Jordan, certains utilisateurs n’étaient pas d’accord avec la philosophie de base du poème, tandis que d’autres ont déclaré qu’ils se sentaient « vus ».

La poignée ‘sentimentalnotes’ a posté le poème suivant de WS Merwin.

Ils publient souvent des extraits de conversations avec des artistes de toutes les générations, comme le suivant de Leonard Cohen s’adressant à l’auteur Pico Iyer.

Ou des poèmes de Mahmous Darwich.

La poignée ‘grieftolight’ compte plus de 10 000 abonnés, ne publiant rien d’autre que du texte de poésie en noir sur blanc. Comme celui-ci de Louise Gluck.

Peut-être n’est-il pas surprenant que la littérature ne soit rien si ce n’est tenace, trouvant un moyen de résonner avec ce qui reste inchangé dans nos cœurs au fil des générations.

