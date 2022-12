Ces photos majestueuses de la vallée du Cachemire couverte de neige vous donneront envie d’y être

Les conditions froides se sont intensifiées au Cachemire alors que la vallée continue de chanceler sous des températures inférieures à zéro. La météo ne laisse rien au hasard en donnant toutes les sensations avec des conditions de vague de froid dans plusieurs régions et la couverture de neige s’ajoutant au temps froid mordant. Alors que les touristes profitent des chutes de neige, beaucoup ont utilisé leurs comptes Twitter et partagé des images et des vidéos. Les gens peuvent être vus rainurage par temps froid. Certaines personnes ont également partagé des vues panoramiques de la vallée de Gulmarg.

Srinagar a connu sa première chute de neige hier et les gens ne s’en lassent pas. Cela survient après que la vallée a connu un Noël sec mais plus froid cette année. Le bureau du MeT avait précédemment déclaré qu’il existait une possibilité de pluie.

Voici un aperçu des photos et vidéos que les gens ont partagées :

De fortes chutes de neige dans les parties supérieures du district de Bandipora La vallée de Gurez a reçu plus de 12 pouces de neige fraîche.La route Bandipora-Gurez a été fermée à la circulation des véhicules.Des machines de déneigement ont été mises en service pour dégager les routes pic.twitter.com/Q9ts2FHFxi — Prévisions météo pour le Cachemire (@KashmirForecast) 30 décembre 2022

Des conditions de froid intense ont entraîné le gel des conduites d’approvisionnement en eau dans de nombreuses régions ainsi que le gel de l’intérieur du lac Dal.

