Ces photos inédites d’Aishwarya, Salman, Ajay Devgn de Hum Dil De Chuke Sanam deviennent virales ! | Buzz News

New Delhi : Cela fait 22 longues années que le chef-d’œuvre de l’histoire d’amour du réalisateur Sanjay Leela Bhansali, « Hum Dil De Chuke Sanam », est sorti pour la première fois. Avec un casting de rêve composé d’Aishwarya Rai, Salman Khan et Ajay Devgn – le public ne pourrait jamais rien demander de plus.

Aujourd’hui, célébrant ses 22 années de succès, l’acteur principal Ajay Devgn a partagé quelques photos inédites des plateaux de tournage de « Hum Dil De Chuke Sanam » et nous sommes époustouflés. En outre, les internautes ont trouvé d’autres images virales des acteurs du film. Jetez un œil et remontez le temps :

22 ans de Hum Dil De Chuke Sanam ; Salman, Sanjay, Ash et moi savions que nous faisions un film super sensible. Je ne pensais pas que cela créerait l’histoire. humilié #22YearsOfHumDilDeChukeSanam #AishwaryaRaiBachchan @ÊtreSalmanKhan #SanjayLeelaBhansali @bhansali_produc pic.twitter.com/nyT2duIONw – Ajay Devgn (@ajaydevgn) 18 juin 2021

Il y a 22 ans, bollywood a eu une autre superstar féminine qui est devenue le visage mondial de bollywood #AishwaryaRaiBachchan pic.twitter.com/kGXn4wwjdT – Amol (@SoubhikDebnath4) 18 juin 2021

Nous avons vécu une gamme d’émotions à l’époque et nous vivons une gamme d’émotions maintenant alors que nous ouvrons notre coffre au trésor #22YearsOfHumDilDeChukeSanam @ajaydevgn #AishwaryaRaiBachchan @ÊtreSalmanKhan #SanjayLeelaBhansali pic.twitter.com/AMOeScjss4 – Productions Bhansali (@bhansali_produc) 18 juin 2021

Célébration de 22 ans de vie et d’amour du témoignage d’amour de Vanraj, Nandini & Sameer. pic.twitter.com/7IaszdJT3x – Productions Bhansali (@bhansali_produc) 18 juin 2021

‘Hum Dil De Chuke Sanam’ est réalisé par le cinéaste non-conformiste Sanjay Leela Bhansali qui a frappé les écrans en 1999. À l’échelle internationale, il est sorti sous le titre « Straight From the Heart ». Il est basé sur la pièce Shetal Ne Kathe de Rashtriyashayar Jhaverchand Meghani.

« Hum Dil De Chuke Sanam » est devenu un énorme succès commercial et est devenu l’un des films indiens les plus rentables de l’année, gagnant 160 millions (2,2 millions de dollars) cette année-là. La musique d’Ismail Darbar a été un énorme succès et a dominé les charts pendant longtemps.

Des chansons telles que Nimbooda, Chand Chhupa, Tadap Tadap, la chanson titre de Hum Dil De Chuke Sanam sont quelques-unes des mélodies dorées créées par le compositeur et Bhansali.

Les fans attendent toujours de voir Salman, Aishwarya et Ajay Devgn ensemble sur grand écran. Est-ce que Bhansali écoute ?