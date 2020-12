Les passionnés d’Internet et de l’espace sont entrés en effervescence lors de la Grande Conjonction de Jupiter et de Saturne le 21 décembre. Les deux plus grandes planètes de notre système solaire se sont réunies depuis longtemps, du moins du point de vue des Terriens.

Dans un phénomène céleste rare, les géants gazeux plus proches les uns des autres dans le ciel nocturne en 367 (1623) ans lundi depuis l’époque de Galilée au 17ème siècle.

L’événement a piqué l’intérêt des passionnés du monde entier qui ont sorti leurs caméras et leurs télescopes pour assister à la conjonction dans le ciel comme jamais auparavant. L’événement a également marqué le solstice d’hiver, l’heure d’été la plus courte de l’année.

« Skywatchers, vous allez vous régaler une fois dans une vie! Jupiter et Saturne font une danse planétaire qui aboutira à la Grande Conjonction le 21 décembre, juste après le coucher du soleil », a tweeté le compte Twitter officiel de la NASA.

De superbes photos ont envahi le site de micro-blogging Twitter mettant en valeur l’énorme boule de gaz qui se croisent sur leur passage. Mais il y avait une autre section des médias sociaux, les gens drôles, qui ont capturé le moment avec beaucoup d’imagination (et de montage).

Un autre utilisateur de Twitter a partagé la photo OG de la grande conjonction cliquée par utilisateur Facebook Sajal Chakravorty, une photo qui est devenue extrêmement virale sur la plate-forme, à la suite de laquelle la magie s’est produite en ligne.

Si vous voulez voir les vraies photos de Jupiter et Saturne se rencontrent dans le ciel, rendez-vous ici ou ici.