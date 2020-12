Vous êtes méchant, M. Grinch.

Bien que ce ne soit peut-être pas ainsi que nous décririons Matthew Morrison, le Joie l’acteur passe au vert pour le rôle titulaire dans la production de NBC de La comédie musicale The Grinch du Dr Seuss. Le voyage à Whoville aura lieu le mercredi 9 décembre et mettra en vedette Morrison dans le rôle du Grinch, Denis O’Hare comme Old Max, Booboo Stewart comme Young Max et plus encore.

« Bien que la pandémie présente certains défis pour donner vie à la comédie musicale, nous organisons un spectacle vraiment spécial avec des choses folles, amusantes et imaginatives », a déclaré Morrison dans un clip diffusé sur AUJOURD’HUI plus tôt en novembre.

Morrison est la dernière célébrité à s’attaquer à la figure emblématique des fêtes comme Jim Carrey et Benedict Cumberbatch a joué le Grinch en quête de vengeance dans le film de 2000 et le film d’animation de 2018, respectivement.

Les fans ont eu un avant-goût de l’événement théâtral NBC lors du défilé de Thanksgiving 2020 alors que la distribution a interprété un numéro de groupe, appelé « Who Likes Christmas ».