Ces personnes anciennement incarcérées se tournent vers l’entrepreneuriat

Lorsque Lawrence Carpenter a été libéré de prison en 2001, il était déterminé à améliorer sa vie et celle de sa famille. Pourtant, il savait qu’avoir un casier judiciaire rendrait difficile la recherche d’un emploi. « Je ne devrais pas avoir à vivre dans la pauvreté pour le reste de ma vie parce que j’ai fait une erreur », a déclaré Carpenter. L’homme de 47 ans, qui vit à Durham, en Caroline du Nord, a purgé deux fois sa peine. Il n’avait que 17 ans lorsqu’il a été emprisonné pour la première fois pour trafic de drogue et vol. Après avoir purgé six ans, il a recommencé à vendre de la drogue. C’est après sa deuxième condamnation pour drogue, pour laquelle il a purgé 11 mois, qu’il a décidé de faire un changement. « J’étais un entrepreneur… mais j’étais juste dans le mauvais jeu », a déclaré Carpenter, qui s’était récemment marié avant d’effectuer son deuxième passage.

Lawrence Carpenter a lancé son entreprise, Superclean Professional Janitorial Service, après avoir purgé une peine de prison. Il enseigne maintenant aux anciens incarcérés du programme Inmates to Entrepreneurs. Madeline Hiller | Des détenus aux entrepreneurs

Il avait une vision pour un service de nettoyage, qu’il a commencé à construire lentement. Deux décennies plus tard, Services de conciergerie professionnels Superclean compte environ 70 employés et rapporte environ 500 000 $ en contrats annuels, a déclaré Carpenter. Aujourd’hui, Carpenter enseigne à d’autres personnes anciennement incarcérées comment créer une entreprise grâce à la Des détenus aux entrepreneurs programme, lancé par l’entrepreneur Brian Hamilton en 2018. Après avoir passé plus de deux décennies à visiter les prisons, à parler aux détenus et à leur enseigner l’entrepreneuriat, Hamilton a compris le besoin de leur fournir des cours une fois sortis. « Ma pensée en tant qu’entrepreneur était, au lieu de trouver un emploi, de créer le vôtre et de devenir entrepreneur », a déclaré Hamilton, fondateur de la Brian Hamilton Foundation et de la société de technologie financière Sageworks, qui a depuis été rachetée par une société de capital-investissement et renommée Abrigo. Plus d’Investir en vous :

Voici comment les Noirs américains peuvent commencer à créer de la richesse dès maintenant Le taux de chômage des anciens incarcérés en 2018 était de plus de 27%, supérieur au taux de chômage total des États-Unis au cours de toute période historique, y compris la Grande Dépression, selon un analyse de la Prison Policy Initiative. Il n’y a pas de données sur l’impact de la pandémie de Covid-19 sur leur situation d’emploi, a déclaré la porte-parole de Prison Policy Initiative, Wanda Betram. Cependant, lorsque le marché du travail se porte mal, les personnes ayant un casier judiciaire sont d’abord chassées de leur emploi, a-t-elle expliqué. « Ils sont les premiers à se voir refuser des postes vacants, même si le crime à leur dossier n’a rien à voir avec la personne qu’ils sont aujourd’hui ou leur capacité à faire le travail », a-t-elle ajouté.

Brian Hamilton, directeur de Inmates to Entrepreneurs, enseigne un cours d’une journée au Gaston Correctional Center de Dallas, en Caroline du Nord, en 2018. Des détenus aux entrepreneurs

Par l’intermédiaire de Détenus à Entrepreneurs, les anciens incarcérés suivent un cours de huit semaines et apprennent les bases de la création d’une entreprise, telles que le type d’entreprise à démarrer, comment servir les clients et comment réaliser un profit. Depuis que la pandémie a frappé, les cours ont été déplacés en ligne, permettant à l’organisation d’atteindre plus de personnes à travers les États-Unis « Donner aux gens une deuxième chance, un deuxième essai fait absolument partie du tissu de notre pays », a déclaré Hamilton. Plus de 100 000 personnes ont suivi les cours et environ 20 à 30 % ont créé leur propre entreprise. Ce sont généralement des entreprises de services à faible capitalisation, telles que la peinture, l’esthétique automobile et le nettoyage de la maison, a déclaré Hamilton. Claudia Shivers fait partie de celles qui ont suivi le cours en 2020 tout en lançant simultanément une entreprise, Grain de café de la reine. Elle venait de purger près de 11 mois de prison fédérale pour complot en vue de commettre une fraude fiscale. « En fait, chercher un emploi qui paie un salaire décent, en obtenir un est presque impossible », a déclaré Shivers. « J’avais un moniteur de cheville. « J’ai passé beaucoup de temps à intérioriser, à douter de moi-même, à penser que je n’allais jamais être plus que la dernière erreur que j’ai commise. »

Claudia Shivers à son entreprise de café, Queen Coffee Bean à High Point, NC Madeline Hiller | Des détenus aux entrepreneurs