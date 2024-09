Ces personnes affirment avoir contracté la listériose après avoir bu des laits végétaux rappelés

TORONTO — Sanniah Jabeen tient une échographie du bébé qu’elle a perdu après avoir contracté la listériose en décembre dernier. En dessous, on peut lire : « Coup de foudre.

TORONTO — Sanniah Jabeen tient une échographie du bébé qu’elle a perdu après avoir contracté la listériose en décembre dernier. En dessous, on peut lire « Coup de foudre ».

Jabeen dit qu’elle croit que son bébé et elle-même ont été empoisonnés par une épidémie de listériose liée à certains laits végétaux et veut des réponses. Une enquête se poursuit sur le rappel déclaré le 8 juillet de plusieurs boissons à base de plantes Silk et Great Value.

« Je n’ai même pas les mots. Je suis encore en train de digérer cette perte », dit Jabeen. Elle était enceinte de 18 semaines lorsqu’elle a commencé à accoucher prématurément.

La première infection liée au rappel remonte à août 2023. Un an plus tard, le 12 août 2024, l’Agence de la santé publique du Canada a déclaré que trois personnes étaient décédées et que 20 avaient été infectées.

Le nombre de cas est probablement beaucoup plus élevé, affirme Lawrence Goodridge, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la dynamique des agents pathogènes d’origine alimentaire à l’Université de Guelph : « Pour chaque personne connue, en général, il y a généralement 20 à 25 ou peut-être 30 personnes qui sont inconnues. »

Le nombre de cas est resté inchangé au cours du dernier mois, mais l’Agence de la santé publique du Canada indique qu’elle ne déclarera pas la fin de l’épidémie avant début octobre en raison de la période d’incubation de 70 jours de la listeria et des retards de déclaration qui l’accompagnent.

Le responsable des communications de Danone Canada a déclaré dans un courriel mercredi que l’entreprise enquêtait toujours sur la « cause profonde » de l’épidémie, qui a été liée à une chaîne de production dans une usine d’emballage de Pickering, en Ontario.

Les femmes enceintes, les adultes de plus de 60 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont les plus à risque de contracter une listériose grave. Selon Santé Canada, si l’infection se propage à un fœtus, elle peut provoquer une fausse couche, une mortinatalité, une naissance prématurée ou une maladie potentiellement mortelle chez le nouveau-né.

La Presse Canadienne a parlé à 10 personnes, des parents d’un jeune enfant à une personne âgée de 89 ans, qui affirment avoir été atteintes de la listériose après avoir bu du lait végétal estampillé du code du produit rappelé. Voici un aperçu de certaines de leurs expériences.

Sanniah Jabeen, 32 ans, de Toronto

Jabeen dit qu’elle buvait régulièrement du lait d’avoine et d’amande Silk dans des smoothies pendant sa grossesse et qu’elle a commencé à vomir sept fois par jour et à trembler la nuit en décembre 2023. Elle a eu « le pire mal de tête de (sa) vie » lorsqu’elle s’est rendue aux urgences le 15 décembre.

« Je ne fonctionnais tout simplement pas comme un être humain normal », explique Jabeen.

On lui a dit qu’elle était déshydratée, on lui a administré des liquides et on lui a fait une analyse de sang, puis on l’a renvoyée chez elle. Quatre jours plus tard, elle est retournée à l’hôpital.

« Ils m’ont dit qu’étant donné que j’étais enceinte de 18 semaines, je ne pouvais rien faire pour sauver mon bébé », explique Jabeen, qui a quitté le Pakistan pour s’installer à Toronto il y a cinq ans.

Jabeen a appris plus tard qu’elle était atteinte de listériose et une autopsie a révélé que son bébé était également infecté.

« Cela m’a brisé le cœur de lire ce rapport, car j’imaginais mon bébé en train de boire du liquide amniotique empoisonné à l’intérieur de moi. L’utérus est l’endroit où votre bébé est censé être le plus en sécurité », a déclaré Jabeen.

Le cas de Jabeen n’est probablement pas inclus dans le décompte de l’ASPC. Jabeen dit qu’elle a été appelée par Santé Canada et qu’on lui a demandé quels produits laitiers et frais elle mangeait (des aliments plus communément associés à la listeria), mais on ne lui a pas posé de questions sur les boissons à base de plantes.

Elle est à nouveau enceinte et l’accouchement est prévu dans quelques mois. Au début, elle avait peur de manger, ne sachant pas ce qui avait provoqué l’infection lors de sa dernière grossesse.

« Depuis que j’ai appris la nouvelle de la situation concernant le lait d’amande et d’avoine, je me sens un peu mieux en sachant que ce n’est pas moi qui ai fait ça. C’est quelque chose d’autre qui en est la cause. Ce n’était pas ma faute », a déclaré Jabeen.

Elle a depuis rejoint un recours collectif proposé par LPC Avocates contre les fabricants et les vendeurs de boissons à base de plantes Silk et Great Value. Le procès n’a pas encore été certifié par un juge.

Natalie Grant et sa fille de sept ans, Bowmanville, Ont.

Natalie Grant raconte qu’elle se trouvait dans la salle d’attente d’un hôpital lorsqu’elle a vu un reportage télévisé sur le rappel. Elle s’est demandée si le lait d’amande au chocolat noir que sa fille buvait quotidiennement était contaminé.

Elle avait amené la fille à l’hôpital parce qu’elle vomissait toutes les demi-heures, qu’elle était constamment aux toilettes à cause de la diarrhée et qu’elle souffrait de fortes douleurs abdominales.

« Je pense vraiment qu’il y a de fortes chances qu’elle ait la listeria à ce stade, car je savais qu’elle présentait tous les symptômes », dit Grant à propos du reportage.

Une fois que sa fille a pu retenir des liquides, ils sont rentrés chez eux et Grant a comparé le code du produit rappelé – 7825 – avec celui figurant sur son carton. Les deux correspondaient.

« J’ai appelé les urgences et je leur ai dit que j’étais presque sûre qu’elle avait été exposée », a déclaré Grant. On lui a dit de retourner à l’hôpital si les symptômes de sa fille s’aggravaient. Une heure et demie plus tard, sa fièvre a grimpé en flèche, les vomissements sont revenus, son visage est devenu rouge et son énergie a chuté.

Grant dit qu’ils ont été envoyés dans un hôpital d’Ajax, en Ontario, et y sont restés deux semaines pendant que sa fille recevait des antibiotiques quatre fois par jour jusqu’à sa sortie le 23 juillet.

« Sachant que mon petit a été si affecté et à quel point cela nous a affecté en tant que famille, il reste une certaine amertume », a déclaré Grant. Elle a également rejoint le recours collectif proposé.

Thelma Feldman, 89 ans, Toronto

Thelma Feldman dit qu’elle enseignait régulièrement le yoga à ses amis dans son immeuble avant d’être atteinte de listériose le 2 juillet. Aujourd’hui, elle a un déambulateur et souffre de douleurs dans le corps. Elle a des maux de tête et des problèmes digestifs.

« Je suis un peu déprimée », dit-elle.

« Cela m’a causé beaucoup de douleur physique et émotionnelle. »

Les premiers jours de sa maladie sont pour la plupart flous. Elle se souvient qu’elle a dû monter à bord d’une ambulance le 2 juillet pour une diarrhée abondante et qu’elle a passé cinq jours à l’hôpital général de North York. Par la suite, elle se souvient que des agents de Santé Canada sont entrés dans son appartement et ont retiré du lait d’amande Silk de son réfrigérateur, et que des bénévoles d’un organisme communautaire lui ont donné des bains à l’éponge.

« À mon âge, 89 ans, je ne suis plus un enfant et la guérison prend plus de temps », explique Feldman.

« Je n’ai même pas envie d’être avec des gens. Je reste simplement à la maison. »

Jasmine Jiles et Max, trois ans, territoire mohawk de Kahnawake, au Québec.

Jasmine Jiles raconte que son fils de trois ans, Max, a présenté des symptômes grippaux et s’est bercé les oreilles, ce qu’elle a interprété comme un signe de douleur, comme celle qui lui martelait la tête, début juillet.

Lorsque Jiles a entendu parler du rappel peu de temps après, elle a appelé Danone Canada, le fabricant de lait végétal, pour savoir si leur lait de coco Silk se trouvait dans le lot contaminé. C’était le cas, dit-elle.

« Mon fils est très petit, il est très jeune, alors j’ai demandé ce que nous faisions en termes de suivi global et elle a dit que quelqu’un de l’entreprise prendrait contact avec moi dans les 24 à 48 heures », explique Jiles depuis une réserve des Premières Nations près de Montréal.

« Je n’ai jamais reçu de rappel. Je n’ai jamais reçu d’e-mail. »

À la maison, la fièvre de son fils est tombée au bout de trois jours, mais les douleurs dues aux gaz ont persisté, dit-elle. Il a fallu quelques semaines pour qu’il retrouve son état normal.

« Avec le recul, j’aurais dû l’emmener (à l’hôpital), mais nous avons juste essayé de voir si nous pouvions le soigner à la maison, car les temps d’attente sont assez extrêmes », explique Jiles, « et je n’ai pas de garde d’enfants en ce moment. »

Joseph Desmond, 50 ans, Sydney (Nouvelle-Écosse)

Joseph Desmond a déclaré avoir été victime d’une crise d’épilepsie et être tombé de son canapé le 9 juillet. Il s’est rendu aux urgences, où on lui a fait un électroencéphalogramme (EEG), puis est rentré chez lui. Quelques heures plus tard, il a eu une deuxième crise et est retourné à l’hôpital.

Sa troisième crise s’est produite le lendemain matin alors qu’il se rendait au poste des infirmières.

Dans les cas graves de listériose, les bactéries peuvent se propager au système nerveux central et provoquer des convulsions, selon Santé Canada.

« Les deux derniers mois ont vraiment été un cauchemar », déclare Desmond, qui s’est joint au procès proposé.

À son retour de l’hôpital, sa fille a sorti du réfrigérateur un carton de lait d’amande au chocolat noir Silk et lui a demandé s’il avait entendu parler du rappel. À ce moment-là, Desmond dit qu’il en était à son deuxième carton de deux litres après avoir terminé le premier en juin.

« C’était assez effrayant. Terrifiant. J’ai vraiment cru que j’allais mourir. »

Cheryl McCombe, 63 ans, Haliburton (Ont.)

Le lendemain matin, après avoir souffert d’un deuxième épisode de vomissements, de sueurs fébriles et de diarrhée au milieu de la nuit début juillet, Cheryl McCombe a parcouru les nouvelles sur son téléphone et est tombée sur le rappel.

Quelques années plus tôt, McCombe dit avoir commencé à boire du lait végétal parce que cela lui semblait plus sain d’en ajouter dans son café du matin. Le 30 juin, elle a acheté deux cartons de lait d’amandes à la noix de cajou Silk.

« C’était sur la liste (de rappel). Je me suis dit : « Oh mon Dieu, j’ai attrapé la listeria » », raconte McCombe. Elle a appelé son médecin et s’est rendue dans une clinique de soins d’urgence dans l’espoir de se faire tester et de confirmer ses soupçons, mais elle dit : « On m’a pratiquement fermée à la porte. »

Santé publique Ontario ne recommande pas de procéder à un test de dépistage de la listeria pour les personnes infectées présentant des symptômes légers, à moins qu’elles ne risquent de développer une maladie grave, comme les personnes immunodéprimées, les personnes âgées, les femmes enceintes ou les nouveau-nés.

« Il n’est pas étonnant qu’ils n’aient pas réussi à relier les points », ajoute-t-elle, faisant référence au fait qu’il a fallu près d’un an aux responsables de la santé publique pour trouver la source de l’épidémie.

« Je suis une femme d’une soixantaine d’années et parfois, ces signes sont des vomissements et des choses de ce genre, qui peuvent être le signe d’un problème plus grave chez les femmes », explique McCombe. Elle cherchait à avoir la confirmation que ce n’était pas le cas.

Déçue, son estomac toujours malade, elle dit avoir décidé de renforcer sa santé intestinale avec des probiotiques. Après quelques semaines, elle a commencé à se sentir mieux.

Mais depuis, dit McCombe, « j’ai recommencé à mettre de la crème Kawartha Dairy dans mon café. »

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 16 septembre 2024.

La couverture médicale de La Presse Canadienne est appuyée par un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu.

Hannah Alberga, La Presse Canadienne