Ce n’est un secret pour personne que le quart-arrière des Packers de Green Bay, Aaron Rodgers, a pris le dessus sur les Bears de Chicago au cours de sa carrière, ce dont il a même ébloui la base de fans dans le passé.

Mais les chiffres sont assez étonnants, surtout du point de vue des paris.

Selon ce tweet de l’Action Network, Rodgers a une fiche de 21-7 contre l’écart et de 23-5 face aux Bears dans sa carrière. Rodgers a gagné et couvert le nombre lors de six rencontres consécutives avec les Bears avant le match de football du dimanche soir de cette semaine au Lambeau Field.

Les Packers ont une fiche de 0-1 après une défaite dans le premier match, mais Rodgers s’est bien comporté contre les Bears dans ce scénario précis auparavant. Il a remporté huit des neuf matchs contre les Bears après une défaite, couvrant l’écart lors de ces neuf sorties.

Aaron Rodgers a une fiche de 23-5 et 21-7 contre l’écart contre les Bears (y compris les séries éliminatoires) 🧀 Rodgers a gagné et couvert ses six dernières rencontres contre Chicago. Il est 8-1 SU et 9-0 ATS contre Bears après une défaite directe. pic.twitter.com/TZv26g6H6n – Réseau d’action (@ActionNetworkHQ) 14 septembre 2022

Peu importe comment vous le tranchez, l’histoire ne favorise pas les chances des Bears dimanche. Vous pouvez parier que cette tendance se poursuivra (ou se terminera) cette semaine sur Césars Sportsbookqui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports.

Cette leçon d’histoire pourrait aider à expliquer pourquoi les cotes de paris ont été orientées vers les Packers pendant une grande partie de la semaine. Les Bears ont initialement ouvert en tant qu’outsider de 9,5 points au Caesars Sportsbook, mais l’écart est resté stable à 10 points depuis.

La semaine 1 s’est déroulée différemment pour ces deux rivaux de NFC North. Les Bears ont marqué 19 points sans réplique dans une victoire 19-10 contre les 49ers de San Francisco tout en jouant pratiquement dans une mousson à Soldier Field. Le quart-arrière de deuxième année Justin Fields a livré quelques jeux clés, tandis que la défense des Bears a contrecarré l’attaque des 49ers pendant une grande partie du match.

Les Packers semblaient mal à l’aise lors de leur premier match depuis qu’ils ont échangé Davante Adams pendant l’intersaison. Ils n’ont pas pu obtenir de rythme offensif dans une défaite de 23-7 contre les Vikings du Minnesota, grâce à une ligne offensive blessée et à une salle de réception inexpérimentée.

Dans le rapport officiel sur les blessures de mercredi, le plaqueur David Bakhtiari (genou), le joueur de ligne offensive Elgton Jenkins (genou) et le receveur Allen Lazard (cheville) étaient tous des participants limités. Surveiller leur statut cette semaine sera la clé pour parier sur ce match.

Je me fiche de l’histoire de Rodgers contre les Bears, il n’y a aucun moyen que je me sente à l’aise avec des points à deux chiffres si les Packers étaient encore à court d’attaque ce week-end.