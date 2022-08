Ces peintures 3D sont si réelles que vous ne pouvez pas les comprendre au premier coup d’œil

Des artistes du monde entier nous ont déconcertés avec divers types de croquis et de peintures sur plusieurs années. Alors que l’on peut nommer beaucoup d’artistes célèbres comme Vincent Van Gogh, Léonard de Vinci et MF Hussain, ce n’est pas la tasse de thé de tout le monde. Cela dit, beaucoup de grands artistes passent également inaperçus.

Faire de l’art qui impressionne un public de masse en même temps est extrêmement difficile. Celles-ci peuvent être de différents types. Bien que certains d’entre eux soient de l’art irréaliste, certains rendent leurs croquis et leurs peintures si réalistes qu’ils ont l’impression d’être la version réelle des choses dont l’artiste s’est inspiré. Les peintures 3D semblent généralement étonnamment réelles à l’œil humain.

Les dessins 3D spectaculaires sont si réels👏 pic.twitter.com/oxxDyO1XNo — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) 1 août 2022

Une vidéo partagée par une personne nommée Tansu Yegen a montré un tas de peintures 3D réalistes sur Twitter avec la légende, “Les dessins 3D spectaculaires sont si réels”. La vidéo présentait un tas de peintures réalistes commençant par un verre brisé contenant de l’eau.

Ce clip avait un vrai morceau de verre avec lequel comparer la peinture. Il a ensuite été suivi d’un court clip montrant le processus de peinture de l’œuvre d’art en 3D. La partie suivante de la vidéo montrait un serpent sortant d’un sac en papier. Bien que cela puisse être intimidant pour quelqu’un au premier coup d’œil, une fois que vous apprenez qu’il s’agit plutôt d’une peinture 3D réaliste, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir impressionné. L’œuvre suivante était un scarabée qui avait l’air grand et réel. Mais une fois que l’artiste va l’attraper, il est révélé qu’il s’agit également d’une peinture 3D.

La vidéo a recueilli plus de 66 000 vues et plus de 1 300 likes depuis sa publication sur Twitter. La vidéo a également un tableau noir où la poignée Instagram et YouTube de l’artiste 3D est mentionnée comme – “œuvres d’art”. em”. La visite de la page a révélé que le nom de l’artiste était Elaheh Mousavi et elle compte environ 49 400 abonnés sur Instagram. Les personnes dans la section des commentaires ont partagé des clips montrant davantage d’art 3D de ce type.

