Ces pays regardent au-delà du PIB et de la croissance économique

“Le besoin d’un nouveau modèle économique n’a jamais été aussi clair”, a déclaré à CNBC le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon. “Ce qui, je pense, est la raison pour laquelle nous constatons un tel intérêt croissant pour l’approche de l’économie du bien-être, à la fois ici en Écosse et dans le monde.” Jane Barlow – Pa Images | Images Pa | Getty Images

LONDRES – Pour un réseau de pays restreint mais en pleine croissance, la mesure mondiale de la santé économique n’est plus adaptée à son objectif. Principalement dirigées par des femmes, la Finlande, l’Islande, l’Écosse, le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande sont toutes membres du partenariat Wellbeing Economy Governments. La coalition, qui devrait s’élargir dans les mois à venir, vise à transformer les économies du monde entier pour offrir un bien-être partagé aux personnes et à la planète d’ici 2040. Cela signifie abandonner l’idée que la variation en pourcentage du produit intérieur brut est un bon indicateur de progrès, et plutôt recadrer la politique économique pour offrir une qualité de vie à tous en harmonie avec l’environnement. “Le besoin d’un nouveau modèle économique n’a jamais été aussi clair”, a déclaré à CNBC le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon. “Ce qui, je pense, est la raison pour laquelle nous constatons un tel intérêt croissant pour l’approche de l’économie du bien-être, à la fois ici en Écosse et dans le monde.” Encourageant d’autres décideurs politiques à envisager une approche économique centrée sur le bien-être, Sturgeon a déclaré que de multiples crises mondiales, telles que l’urgence climatique, Perte de biodiversité et la crise du coût de la vie, “soulèvent des questions fondamentales sur ce que nous apprécions – et à quoi servent réellement nos économies”. “Construire une économie du bien-être est un énorme défi pour n’importe quel pays, à tout moment, et les crises actuelles auxquelles nous sommes confrontés rendent les choses plus difficiles – mais elles soulignent également pourquoi nous devons faire de cette transformation une question d’urgence”, a déclaré Sturgeon. “Nous avons fait des progrès au cours des cinq dernières années, mais nous avons encore beaucoup à faire.”

Je dis souvent que nous devons passer du pouvoir, du profit et du patriarcat aux personnes, à la planète et à la prospérité. Sandrine Dixson-Declève Co-président du Club de Rome

Ces derniers mois seulement, la Nouvelle-Zélande publié son premier rapport national sur le bien-être ; l’Union européenne reconnu la nécessité de passer à une économie du bien-être ; et l’Organisation mondiale de la santé lancé une initiative qui appelle à placer le bien-être au cœur de la reprise économique. L’Australie, le Canada et le Costa Rica font partie des pays qui ont travaillé en étroite collaboration avec le partenariat des gouvernements de l’économie du bien-être au cours des derniers mois, et les défenseurs de la “post-croissance” pensent que ce n’est qu’une question de temps avant que davantage de pays adoptent le mouvement du bien-être. . Une société post-croissance est une société qui résiste à la demande d’une croissance économique constante.

“Construire l’avion comme on le pilote”

Dominick Stephens, conseiller économique en chef au Trésor en Nouvelle-Zélande, a salué le premier rapport sur le bien-être du pays comme un “moment historique”, affirmant qu’il vise à fournir aux législateurs une vue d’ensemble de la vie dans la nation du Pacifique Sud. . “Nous voulons regarder au-delà du PIB pour comprendre les progrès, mais nous n’avons pas de mesure unique du bien-être – nous devons donc examiner une gamme d’indicateurs et de preuves pour comprendre les progrès dans ce sens plus large”, a déclaré Stephens à CNBC. “Cela nous aide tous à comprendre où la Nouvelle-Zélande se porte bien, où nous sommes à la traîne et comment le bien-être est vécu différemment pour différentes personnes dans notre pays.” Parmi les conclusions publiées le 24 novembre, le rapport a mis en évidence l’écart important et croissant entre le bien-être des citoyens âgés et celui des citoyens plus jeunes, les citoyens âgés s’en tirant mieux sur une gamme de mesures.

Principalement dirigées par des femmes, la Finlande, l’Islande, l’Écosse, le Pays de Galles et la Nouvelle-Zélande sont toutes membres du partenariat Wellbeing Economy Governments. Fiona Goodall | Getty Images Actualités | Getty Images

Le Trésor a identifié trois domaines prioritaires nécessitant des améliorations : la santé mentale ; réussite scolaire; et l’abordabilité et la qualité du logement. Stephens a déclaré que même si le rapport ne serait pas le dernier mot, il appartient maintenant aux Néo-Zélandais de décider dans quelle mesure ils sont préoccupés par ces problèmes et les actions nécessaires pour les résoudre. “Nous n’avons pas de solution miracle en Nouvelle-Zélande pour savoir comment bien faire des rapports sur le bien-être”, a déclaré Stephens. “Différents pays ont adopté des approches différentes. D’une certaine manière, nous construisons l’avion pendant que nous le pilotons.” “Plus de pays essaient différentes approches pour intégrer l’analyse du bien-être dans la politique signifie plus d’opportunités pour la Nouvelle-Zélande, et d’autres pays, d’apprendre des expériences des autres”, a-t-il ajouté.

Les « limites de la croissance » — 50 ans après

L’élan croissant pour une transformation du système économique actuel survient un demi-siècle après que le groupe de réflexion du Club de Rome a publié son rapport révolutionnaire “Limites à la croissance” rapport. Le livre de 1972 prévenait que les ressources de la planète ne seraient pas en mesure de supporter les taux exponentiels de croissance économique et démographique et s’effondreraient donc avant la fin de ce siècle. D’une manière générale – et à la suite d’un contrecoup brutal de ses terribles prédictions à l’époque – le monde a emprunté la voie que les auteurs du livre avaient prédite. Des universitaires et des économistes ont déclaré à CNBC qu’un ultimatum des meilleurs climatologues du monde sur les dangers de dépasser 1,5 degrés Celsius de réchauffement climatique – un seuil de température d’une importance cruciale au-delà duquel des points de basculement dangereux deviennent plus probables — souligne la nécessité de mettre fin à l’obsession de la croissance à tout prix.

“S’ils n’avaient pas compris il y a 50 ans qu’il fallait déjà changer de cap, je pense que c’est le moment car nous sommes confrontés à une polycrise”, a déclaré Sandrine Dixson-Declève, co-présidente du groupe de réflexion Club de Rome. CNBC par téléphone. Le terme « polycrise » fait référence aux crises qui se produisent dans plusieurs systèmes mondiaux et s’enchevêtrent de telle manière qu’elles produisent des dommages plus importants que ces crises ne le feraient dans l’ensemble. “Non seulement notre planète est malade des scénarios de croissance continue, car nous sommes allés bien au-delà d’une utilisation saine des ressources naturelles, mais nos gens tombent de plus en plus malades et nos jeunes gagnent de moins en moins d’argent”, a déclaré Dixson-Declève. Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait qu’elle croyait qu’il n’y avait pas d’alternative à une stratégie de bien-être, Mme Dixson-Declève a répondu : « Oui, absolument. Je dis souvent que nous devons passer du pouvoir, du profit et du patriarcat aux personnes, à la planète et à la prospérité.

Quelle est l’importance du PIB ?

Le sénateur américain Robert F. Kennedy a dit un jour que le PIB d’un pays mesure tout « sauf ce qui rend la vie intéressante ». Les détracteurs du PIB, qui représente la valeur totale des biens et services sur une période donnée, soutiennent que l’indicateur est trompeur car il mesure “le bon, le mauvais et le laid” de l’activité économique et l’appelle tout bon. Le PIB, par exemple, ne tient pas compte du travail non rémunéré, ni ne fait de distinction entre l’activité économique qui contribue positivement ou négativement à la santé et au bien-être des personnes et l’environnement naturel.

Je pense que cela montre simplement notre manque d’imagination. Nous ne pouvons même pas imaginer une économie meilleure que la croissance. Catherine Trebeck Co-fondateur de la Wellbeing Economy Alliance

Au Royaume-Uni, Rishi Sunak a déclaré dans son premier discours en tant que Premier ministre que sa prédécesseure Liz Truss n’avait pas tort de vouloir améliorer la croissance économique du pays. “C’est un objectif noble”, Sunak m’a dit devant Downing Street le 25 octobre. Trois mois plus tôt, le chef du Parti travailliste de l’opposition, Keir Starmer m’a dit La Grande-Bretagne avait besoin de trois choses pour réparer son contrat social rompu. “Croissance. Croissance. Et croissance.” “Je pense que cela montre simplement notre manque d’imagination. Nous ne pouvons même pas imaginer une économie meilleure que la croissance”, a déclaré Katherine Trebeck, cofondatrice de la Wellbeing Economy Alliance, un réseau d’universitaires, d’entreprises et de mouvements sociaux. “Le mieux que nous puissions faire est de placer de beaux adjectifs devant la croissance – croissance durable, croissance verte, croissance inclusive, croissance partagée – mais nous ne sommes presque pas autorisés à envisager la perspective qu’une économie en croissance est une recette du XXe siècle”, elle a ajouté. “Les pays à revenu élevé en ont assez dans l’ensemble, mais il existe d’énormes inégalités profondes au sein des pays les plus riches. Donc, ce qu’ils doivent faire, c’est réfléchir à la façon de partager et de chérir ces ressources”, a déclaré Trebeck.

“J’utilise l’expression qu’ils doivent reconnaître qu’ils sont arrivés. Le travail de croissance a été fait et ils doivent maintenant passer à un deuxième projet qui consiste à se sentir chez eux.” Trebeck a décrit l’économie du bien-être comme un “terme générique de pique-nique”, qui englobe des mouvements tels que la “décroissance”, l’économie du “beignet” ou des modèles circulaires et régénératifs plutôt qu’une politique alternative. “Je pense qu’il y a une profonde obligation morale [on high-income countries] parce qu’ils prennent plus que leur juste part écologique, ce qui signifie implicitement que les pays du monde qui n’ont pas assez pour répondre aux besoins matériels de base de leurs citoyens vont effectivement y rester », a déclaré Trebeck. “Il s’agit vraiment de dire comment vivons-nous équitablement sur cette planète finie?”

“Le PIB n’est pas un moyen de mesurer la richesse”

La volonté de regarder au-delà de la croissance économique survient à un moment où les appels à mettre fin à la production de combustibles fossiles dans le monde se multiplient. “En gros, avec un engagement de croissance, vous vous engagez à utiliser davantage d’énergie et de matériaux, ce qui entraîne par conséquent des impacts environnementaux – et cela rend la décarbonisation plus difficile”, a déclaré Julia Steinberger, économiste écologique à l’Université de Lausanne, à CNBC par téléphone. “Ce que vous devez faire pour la décarbonisation, c’est que vous devez arrêter d’utiliser tous les combustibles fossiles et remplacer la demande d’énergie par des sources d’énergie renouvelables ou à faible ou zéro carbone et c’est plus difficile à faire [and] cela prendra plus de temps à faire si nous avons une demande énergétique en constante augmentation”, a déclaré Steinberger. “C’est le cas pour le climat.” La nation insulaire du Pacifique Sud de Tuvalu le mois dernier est devenu le premier pays à utiliser le sommet annuel de l’ONU sur le climat pour faire pression en faveur d’un traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Le Parlement européenle Vatican et OMS ont tous soutenu la proposition. Mais seule une poignée de petits pays ont approuvé l’initiative à ce jour, et l’industrie des combustibles fossiles a généralement cherché à souligner l’importance de la sécurité énergétique dans la transition prévue vers les énergies renouvelables. La combustion de combustibles fossiles – tels que le charbon, le pétrole et le gaz – est le principal moteur de l’urgence climatique.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a récemment dénoncé ce qu’il a décrit comme “l’énorme machine de relations publiques qui engrange des milliards pour protéger l’industrie des combustibles fossiles de tout examen”. Sean Gallup | Getty Images Actualités | Getty Images