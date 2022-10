Ces pays ont les meilleurs systèmes de retraite en 2022

Indice mondial des pensions du Mercer CFA Institute a publié son rapport annuel qui examine 44 systèmes de retraite mondiaux, qui représentent 65 % de la population mondiale, et les classe du meilleur au pire.

“Il est essentiel que les individus aient de solides plans de retraite en cours, car les niveaux élevés d’inflation, la hausse des taux d’intérêt et une plus grande incertitude quant aux conditions économiques ajoutent une pression financière supplémentaire aux systèmes existants”, a déclaré l’associé principal chez Mercer et auteur principal de l’étude étude, a déclaré le Dr David Knox dans le rapport.

“Les ménages devront déterminer quel est le juste équilibre entre un revenu stable, l’accès à un certain capital et une protection contre les risques futurs, compte tenu des nombreuses incertitudes auxquelles sont confrontés les retraités”, a ajouté le Dr Knox.

“Il est essentiel que nous comprenions si les systèmes de revenu de retraite du monde entier seront en mesure de répondre aux besoins et aux attentes de leurs communautés pour les décennies à venir.”