Ces pays ont le mérite d’adopter la représentation proportionnelle

Le résultat des élections en Ontario suscite de nouveaux appels à la réforme électorale, le 7 juin

Nous savons que la représentation proportionnelle (RP) représenterait mieux la façon dont les gens ont voté. C’est le but.

Mais comment savons-nous que cela donnerait de meilleurs résultats en termes pratiques ?

Il est juste de penser que la RP compliquerait les choses pour les politiciens, qui ne pourraient plus gouverner avec l’impunité majoritaire comme ils le font maintenant sous le système majoritaire à un tour (FPTP).

Qu’est-ce qui est le mieux : avoir un côté qui dirige le spectacle avec une « fausse majorité » ou assurer un plus grand degré de consensus entre les partis ?

Parmi les pays ayant le plus de systèmes proportionnels au monde figurent le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède, l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et les Pays-Bas.

La qualité élevée de la gouvernance et des politiques gouvernementales dans ces pays parle d’elle-même.

Les relations publiques ne sont pas seulement plus justes et plus démocratiques. Ça marche!

