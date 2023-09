« Ces patients n’ont pas le temps » : des familles britanniques réclament l’accès à un nouveau médicament qui ralentit les tumeurs cérébrales

Il y a deux ans, par une belle journée de printemps, Shay Emerton jouait de bonne humeur pour l’équipe de football d’un ancien lycéen. Il ne restait que 10 minutes de jeu à jouer, lorsque sa vie a changé pour toujours.

Emerton, 26 ans, a déclaré : « Le gardien de but a donné un coup de pied pour dégager le ballon et il m’a touché sur le côté de la tête. J’ai eu le vertige et alors que j’allais m’enfuir, mes jambes se sont pliées sous moi. J’ai pensé : « J’ai des ennuis ici », puis j’ai perdu connaissance.

Le diplômé en biochimie de l’Université de Bath a eu une crise et est tombé en arrêt respiratoire. Un anesthésiste jouant pour l’équipe adverse lors du match d’avril 2021 a réanimé Emerton par le bouche-à-bouche avant l’arrivée d’une ambulance et l’a emmené à l’hôpital général de Watford.

Emerton a subi des examens à l’hôpital et, pendant sa convalescence, il a reçu une nouvelle bouleversante : il souffrait d’une masse au cerveau, diagnostiquée plus tard à l’hôpital national de neurologie et de neurochirurgie du centre de Londres comme un gliome de grade 2, un gliome à croissance lente et incurable. tumeur au cerveau. « On m’a dit qu’ils feraient de leur mieux avec la chirurgie », a-t-il déclaré.

Il a subi une intervention chirurgicale en juillet 2021, qui a enlevé 98 % de la tumeur du côté gauche de son cerveau. Il a été temporairement paralysé du côté droit mais s’est progressivement rétabli.

Les médecins adoptent généralement une stratégie « surveiller et attendre » pour les gliomes de bas grade après le traitement initial, avec des options médicamenteuses limitées. Les thérapies ciblées contre les tumeurs cérébrales sont particulièrement difficiles en raison de la difficulté à traverser la barrière hémato-encéphalique, qui protège contre les agents pathogènes.

Emerton, qui vit à St Albans, dans le Hertfordshire, et travaille comme jardinier paysagiste, a commencé à rechercher des traitements et a découvert un essai sur un nouveau médicament, le Vorasidenib, dont les fabricants espéraient qu’il pourrait ralentir la croissance de nombreux gliomes de bas grade.

Shay Emerton, 26 ans, de St Albans, à qui on a diagnostiqué une tumeur au cerveau en 2021. Photographie : Document à distribuer

Mais son renvoi à l’hôpital Royal Marsden, au centre de Londres, était trop tard. L’essai Indigo, impliquant 331 patients provenant de 10 pays, a été interrompu après avoir montré un bénéfice évident pour le groupe Vorasidenib. Tous les participants du groupe placebo se sont ensuite vu offrir l’accès au médicament.

Le temps médian jusqu’à ce que la maladie s’aggrave ou qu’il y ait un décès quelle qu’en soit la cause – connu sous le nom de survie sans progression – était de 27,7 mois pour les personnes du groupe Vorasidenib contre 11,1 mois pour celles du groupe placebo, selon la recherche.

C’était une nouvelle prometteuse, mais malgré le succès de l’essai, Emerton a été informé qu’il ne pouvait pas obtenir le médicament car il n’était pas disponible dans le cadre du programme d’accès anticipé aux médicaments (Eams).

Emerton, qui passe des examens semestriels pour surveiller sa tumeur, qui est actuellement stable, a déclaré : « C’est tellement frustrant qu’il existe quelque chose qui pourrait potentiellement m’aider à vivre plus longtemps et je ne peux pas y accéder. Ils ont arrêté l’essai clinique parce qu’il avait eu beaucoup de succès.

Sa mère, Dawn, 62 ans, fait désormais campagne pour un accès plus large au médicament pour les patients atteints d’une tumeur cérébrale qui y conviennent. Daisy Cooper, porte-parole libérale-démocrate pour la santé et les services sociaux, a posé une question au Parlement début septembre sur la mise à disposition du médicament pour les patients atteints d’une tumeur cérébrale. Will Quince, le ministre de la Santé, a déclaré que l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) examinerait toute demande.

Dawn a déclaré : « Les gens disent qu’on peut attendre que le médicament soit approuvé, mais ces patients n’ont pas le temps. La tumeur peut progresser à n’importe quel stade. Elle a écrit au fabricant du médicament, Servier, pour l’exhorter à le rendre disponible sous Eams.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Notre e-mail du matin détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. « , »newsletterId »: »morning-briefing », »successDescription »: »Notre e-mail du matin détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important »} » clientOnly config= »{« renderingTarget »: » Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

La société a déclaré que le médicament était disponible dans le cadre d’un accès élargi aux États-Unis, ce qui constitue une voie potentielle pour un patient gravement malade d’avoir accès à un médicament en dehors des essais cliniques, mais il n’existe actuellement aucun autre programme similaire dans aucun autre pays.

La famille d’Emerton affirme que cette affaire met en lumière le problème plus large des traitements limités disponibles pour les patients atteints d’une tumeur cérébrale. Ils soutiennent un appel lancé par des associations caritatives spécialisées dans le cancer du cerveau pour obtenir davantage de financement pour la recherche sur les tumeurs cérébrales.

Un rapport du groupe parlementaire multipartite sur les tumeurs cérébrales publié en février a révélé que les partenaires de l’organisme caritatif National Cancer Research Institute ont financé 10 milliards de livres sterling de recherche sur le cancer depuis le début des enregistrements en 2002, mais que seulement 126 millions de livres sterling (1,3 %) ont été consacrés à la recherche sur le cancer. recherche sur les tumeurs cérébrales.

Les tumeurs cérébrales tuent plus d’enfants et d’adultes de moins de 40 ans au Royaume-Uni que tout autre cancer. Environ 12 000 personnes reçoivent chaque année un diagnostic de tumeur cérébrale primitive au Royaume-Uni.

Hugh Adams, de l’association caritative Brain Tumor Research, a déclaré que la qualité des soins pour les patients atteints d’une tumeur cérébrale ne s’était pas sensiblement améliorée en une génération. Il a déclaré : « Il ne s’agit pas seulement d’accès à de nouveaux traitements, c’est aussi une question d’espoir. Il est temps d’adopter une pensée innovante et de faire des tumeurs cérébrales une priorité clinique.

Il a déclaré que certaines familles cherchaient à se faire soigner à l’étranger en raison du manque d’options de traitement et de thérapies pionnières au Royaume-Uni. La MHRA a déclaré que toute demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament disponible dans le cadre de l’Eams était confidentielle. Servier n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré : « Le cancer du cerveau est une maladie dévastatrice, c’est pourquoi nous avons alloué 40 millions de livres sterling à la recherche dans ce domaine, en plus d’un milliard de livres sterling par an pour une recherche plus large en santé. Nous avons investi dans chaque demande de recherche appropriée et le financement continuera d’être disponible pour d’autres études visant à développer de nouveaux traitements et thérapies pour les tumeurs cérébrales.