Lors d’une conférence de presse appelant à l’inscription de ceux qui ont pris d’assaut le Capitole américain sur la liste d’interdiction de vol, le sénateur Chuck Schumer (D-New York) a été interrompu par un manifestant en colère qui l’a accusé d’être un «traître».

«Vous n’êtes qu’un lâche!» dit la femme non identifiée alors que Schumer attendait tranquillement derrière son podium. Elle a poursuivi en affirmant qu’elle était devenue «Sexuellement excité» à la pensée du sénateur « Se cachant sous son bureau » pendant l’émeute du Capitole.

«C’est à quel point je te déteste,» dit-elle, ajoutant qu’elle était « heureux » l’émeute s’est produite.

Le chahuteur a ensuite averti que «Ces partisans de Trump vont aller chez vous. Ils vont aller chez Nancy Pelosi. Ils vont détruire ses vignobles, et je serai là pour les soutenir.

À un moment donné pendant la tirade, Schumer a pu être entendu au micro demander si le manifestant déclamé pouvait être enlevé. Quand la sécurité a essayé de l’attraper, elle a crié, «Lâchez-moi» et les a avertis de rester à six pieds, conformément aux recommandations des départements de la santé pendant la pandémie de Covid-19.

Le chahuteur non identifié s’est adressé aux journalistes rassemblés à un autre moment et a déclaré qu’elle était une «Transsexuel» et un « gitan, » ce qui fait d’elle une « minorité. »

Schumer a essayé de poursuivre sa conférence de presse et de répondre aux questions des journalistes, mais la femme a continué à crier même après s’être mise sur le côté, ce qui l’a obligé à mettre fin à l’événement.

Un autre chahuteur aurait également interrompu le point de presse, appelant Schumer un « traitre » et l’avertissant qu’il est « descente. »

Lors de la conférence de presse, Schumer a exhorté les autorités fédérales à placer toute personne qui se trouvait à l’intérieur du Capitole la semaine dernière sur la liste des « interdits de vol » pour éviter de futures violences potentielles de leur part.

Des dizaines de manifestants photographiés à l’intérieur du Capitole ont été identifiés et arrêtés depuis la manifestation.

