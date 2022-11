Ces parents ontariens veulent que la province rende à nouveau les masques obligatoires dans les salles de classe

Heather Hanwell veut voir un mandat de masque rétabli dans les écoles de l’Ontario et elle sait que ce n’est pas une opinion populaire.

Mais la mère de la région de York dit qu’elle ne croit pas que la filtration de l’air et la ventilation dans les salles de classe soient allées assez loin pour assurer la sécurité des élèves et du personnel.

“Ce n’est absolument pas une position populaire et le fait est qu’il ne s’agit pas d’un concours de popularité”, a déclaré Hanwell à Rebecca Zandbergen, animatrice de CBC Radio. Matin de Londres.

“Les politiciens en ce moment sont ceux qui prennent ces décisions et ce sont eux qui se préoccupent de la popularité, pas de la santé publique.”

Hanwell et d’autres parents ont formé le groupe Ontario School Safety, qui compte environ 20 bénévoles dévoués, mais plus de 400 personnes qui ont soutenu la cause par des dons financiers. Elle dit qu’ils envisagent une action en justice contre la province pour voir les masques revenir dans les écoles. Ils aimeraient également voir d’autres mesures revenir, comme un meilleur accès aux kits de test rapide et la notification des cas dans les écoles.

REGARDER | La flambée des maladies respiratoires ravive le débat sur le masquage à l’intérieur:

La flambée des maladies respiratoires ravive le débat sur le masquage à l’intérieur Les hôpitaux voient un flot d’enfants gravement malades avec des virus respiratoires, ce qui relance le débat sur la question de savoir si les mandats de masque doivent être rétablis.

Cela survient alors que Critical Care Services Ontario a signalé que 122 enfants se trouvaient dans des USI pédiatriques à travers la province. L’Ontario compte au total 112 lits de soins intensifs pour enfants.

Le Dr Lennox Huang, médecin de soins intensifs et médecin-chef du Hospital for Sick Children de Toronto, a déclaré à CBC que les hôpitaux de Toronto avaient atteint “un point de crise pour les soins pédiatriques dans toute la province”.

“Toutes nos prédictions … indiqueraient que les choses vont empirer avant de s’améliorer”, a déclaré Huang.

Hanwell dit que le groupe comprend qu’il y a beaucoup de gens qui sont en colère et que les parents veulent que leurs enfants aient une année scolaire “normale”. Elle dit que c’est aussi ce que veut son groupe.

“Nous comprenons, nous comprenons pourquoi vous avez peut-être cessé de vous masquer, nous comprenons les pressions pour vouloir revenir à ce que nous appelons la normale”, a-t-elle déclaré. “Nous voulons que l’Ontario soit ouvert aux affaires, ouvert à l’apprentissage.”

Des élèves de l’Albert Campbell Collegiate Institute, à Scarborough, participent à une manifestation après que le gouvernement de l’Ontario a levé le port du masque dans les écoles en mars 2022. Certains parents ontariens ont formé le groupe Ontario School Safety et ils poussent la province à ramener le masquage et d’autres mesures dans les écoles pour freiner la propagation du COVID-19 et d’autres virus respiratoires. (Evan Mitsui/CBC)

Hanwell a déclaré avec des protections en couches telles que le masquage, la ventilation et le lavage des mains, “que nous pouvons garder les choses ouvertes, que nous pouvons continuer nos activités et garder nos enfants dans leurs sports et leurs clubs et les garder à l’école où ils doivent être. Tout le monde est d’accord : les enfants sont meilleurs à l’école.”

Masque une couche de protection, dit maman

Kate Laing est une mère de la région de Waterloo et a entendu des gens dire qu’elle pouvait simplement envoyer ses propres enfants à l’école avec des masques. Elle l’a fait et elle dit que son fils est rentré à la maison avec le COVID-19 quelques jours après avoir commencé l’école en septembre.

“Les vaccins en font partie, mais ils ne sont pas une solution miracle. Le masquage est l’une de ces couches dont nous savons qu’elle diminue vraiment la propagation des virus en suspension dans l’air”, a déclaré Laing à Craig Norris, animateur de l’émission de CBC Kitchener-Waterloo. L’édition du matin.

“Nous l’avons vu avec la diminution de la grippe l’année dernière – elle était pratiquement inexistante parce que nous masquions. Et maintenant que nous ne masquons pas la grippe, le VRS (virus respiratoire syncytial) et le COVID sont maintenant tous à la hausse et cela cause cette crise des soins de santé pédiatrique dans laquelle nous nous trouvons en ce moment », a-t-elle déclaré.

Le premier ministre et le médecin-chef font la promotion d’un vaccin

Plus tôt cette semaine, lors d’une conférence de presse, on a demandé au premier ministre Doug Ford si son gouvernement rétablirait les mandats de masque, en particulier dans les écoles. Ford a déclaré qu’il suivrait les conseils du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore.

“Je porterais un masque quand vous le pouvez si vous êtes à risque et que vous vous faites vacciner contre la grippe, faites-vous vacciner aussi”, a déclaré Ford.

CBC News a demandé à Moore s’il envisageait de réintroduire des masques dans les écoles pour freiner la propagation du COVID-19, du VRS et d’autres virus respiratoires. Dans une déclaration envoyée par e-mail, il a plutôt encouragé les gens à se faire vacciner contre le COVID-19 et à se faire vacciner contre la grippe chaque année, car ils “restent le meilleur outil pour garder les gens en bonne santé et hors des hôpitaux”.

“Le vaccin bivalent, ainsi que l’accès continu aux tests, aux antiviraux et aux conseils de santé publique mis à jour, donnent aux Ontariens les outils dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions pour eux-mêmes sur la façon de rester en sécurité et en bonne santé”, indique le communiqué envoyé par courrier électronique.

« Le ministère, y compris le Bureau du médecin hygiéniste en chef, continue de travailler avec les bureaux de santé publique pendant la saison des maladies respiratoires et de surveiller les répercussions sur le système de santé. En même temps, nous investissons dans la dotation en personnel de soins de santé et le renforcement des capacités. dans les soins de santé pour s’assurer que les patients ontariens reçoivent les soins dont ils ont besoin.

Une action en justice envisagée

Hanwell et Laing disent que le groupe de parents pour lequel ils parlent ne pense pas que ces déclarations vont assez loin.

Le groupe de sécurité scolaire de l’Ontario examine les options juridiques qui existent pour forcer la province à mettre en œuvre des mesures telles que le masquage pour freiner la propagation des virus respiratoires cette année scolaire.

“La plupart d’entre nous ont écrit des lettres, signé des pétitions, rencontré des enseignants, des administrateurs d’écoles, des conseils scolaires sont des membres du parlement provincial, appelant et écrivant au premier ministre”, a déclaré Hanwell.

“Nous envisageons donc une action en justice parce que cela pourrait être la chose qui peut réellement les forcer à s’acquitter de leur devoir de créer des écoles suffisamment sûres.”

Laing dit que le groupe souhaite également entendre davantage de parents parler de leurs expériences.

“Nous sommes prêts à aller jusqu’au bout. Nous devons juste nous assurer que nous éduquons les parents … et les enseignants sur les raisons pour lesquelles c’est un gros problème”, a-t-elle déclaré.