Que disent les critiques? Vérifiez-le:

« Le tissu en jersey est juste comme il faut et pas trop chaud comme les sweats plus épais. Je les ai en plusieurs couleurs. Les poignets élastiques éliminent le besoin de se soucier de la longueur de l’ourlet. Les poches latérales sont assez généreuses pour un portefeuille, des clés et un téléphone et le style est suffisamment présentable pour un voyage à l’épicerie sans avoir l’air d’un clochard. La coupe est généreuse et confortable. Après de nombreux lavages, je n’ai vu aucun problème de durabilité ou de couture se desserrer. «

« J’ai trouvé que la coupe et la qualité étaient cohérentes dans toutes les couleurs, donc je vais commander le marron pour compléter l’ensemble. »

« Rien n’est trop serré: ni la ceinture ni les bandes de cheville. J’aime aussi le poids du matériau. Ni trop lourd ni trop léger. Le tissu n’est ni trop rigide ni trop fragile. J’ai acheté plus et j’achèterai plus. Hautement recommandé. »