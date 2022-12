Ces palourdes “hyper méchantes” vivent dans des cheminées faites de leur propre caca

Habiter dans sa propre crasse peut ne pas sembler être un mode de vie attrayant, mais une espèce de palourdes mangeuses de bois a trouvé un moyen de le faire fonctionner. UN étude publiée dans Marine Biodiversity Jeudi plonge dans la vie secrète des palourdes de la taille d’un pois de la branche Xylophaga dorsalis des mollusques.

Les palourdes utilisent leurs coquilles pour creuser le bois sous l’eau. La plupart des espèces de palourdes similaires ont deux longs siphons en forme de tube, un pour aspirer de l’eau propre et un pour expulser les déchets loin de leur corps. “Mais chez ces foreurs hyper-méchants apparentés, le siphon pour expulser l’eau désoxygénée et les matières fécales est court; il reste à l’intérieur du trou de forage dans le bois”, a déclaré l’auteur principal Janet Voight dans un rapport. Comme le dit le chercheur, “ils font caca dans leur forage”.

Kate Golembiewski/Musée Field



Voight est zoologiste et spécialiste des mollusques au Field Museum de Chicago. L’étude s’est penchée sur une tendance mystérieuse trouvée dans le bois de l’océan ennuyé par les palourdes : certaines pièces de bois sont restées structurellement intactes, mais d’autres se sont facilement effondrées entre les mains des chercheurs. Un examen plus approfondi a révélé que les palourdes “de cheminée de caca” étaient responsables de la faiblesse du bois.

L’étude a examiné des spécimens de bois de palourdes du monde entier. Les chercheurs déploient des morceaux de bois dans l’océan pour pouvoir étudier des créatures comme ces palourdes. L’un des échantillons mentionnés dans l’étude a passé deux ans sous les vagues et est réapparu avec l’air très mâché par les palourdes du caca.

Les palourdes ne semblent pas se soucier de leur environnement merdique et pourraient même utiliser le caca comme un signal pour que d’autres de leur espèce viennent traîner dans leurs demeures en bois. “Ce n’est certainement pas très hygiénique, et pourtant ils ne montrent aucune preuve de problèmes immunitaires”, a déclaré Voight. “Ils sont en bonne santé, ils vont clairement en ville sur le bois. Alors pourquoi ont-ils évolué de cette façon?”

Ces palourdes particulières sont de petites créatures coriaces. Ainsi, même si beaucoup de leurs propres espèces se présentent, utilisent l’oxygène disponible et rendent leur environnement de vie encore plus caca, ils continuent de prospérer. C’est grâce à des adaptations spéciales, notamment une substance dans leur sang qui leur permet de capter plus d’oxygène. Ils peuvent survivre dans des environnements à faible teneur en oxygène qui rendraient leurs proches malades. Cela signifie moins de concurrence des autres créatures marines.

Les palourdes n’essaient pas d’être dégoûtantes. “Ils ne le font pas exprès, leur anatomie les oblige à le faire”, a déclaré Voight. Il se trouve que leurs bizarreries anatomiques les aident également à vivre leur meilleure vie.

J’espère que cette étude engendrera une nouvelle phrase : Heureux comme une palourde dans une cheminée de caca.