Les fondateurs, les concepteurs de sites Web et les grandes organisations comme monday.com, Guesty et Hatzalah utilisent des outils technologiques pour coordonner et rallier les volontaires et les efforts de secours alors que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit.

F Il y a cinq ans, à l’époque où il vendait sa startup de messagerie Rebel à Salesforce, l’entrepreneur Joe Teplow s’est porté volontaire pour la première fois auprès de United Hatzalah, une organisation à but non lucratif qui gère environ 7 000 médecins bénévoles en Israël. Au cours des années qui ont suivi, Teplow, vice-président senior de Salesforce Labs, a poursuivi ce travail à New York, en faisant du bénévolat auprès de son groupe américain. Chaque fois qu’il se rendait en Israël, il effectuait une ou deux équipes.

À proximité, des répartiteurs bénévoles ont connecté des médecins, des infirmières et des ambulanciers aux appelants d’urgence via un logiciel qui utilise des algorithmes pour faire correspondre les appelants d’urgence avec les bénévoles disponibles, en tenant compte de leur proximité, de leur niveau de compétence et de l’équipement et des véhicules disponibles pour les envoyer dans des cercles concentriques élargis jusqu’à la demande. est accepté. Hatzalah a ensuite dirigé les médecins vers les urgences via un appareil Android sur mesure chargé d’applications permettant de communiquer avec l’appelant et de le retrouver.

“Ils disposent de la répartition géolocalisée la plus avancée que j’ai jamais vue”, a déclaré Teplow plus tard, sur le chemin du retour à New York. “C’était tout simplement remarquable à regarder de l’intérieur.” (Il s’est avéré qu’il y avait aussi une synergie professionnelle : le logiciel de mise en correspondance de Hatzalah fonctionne en partie sur Salesforce, son employeur, en back-end ; le PDG Marc Benioff a été un vocal partisan de l’organisation.)

La dernière version de l’application Hatzalah venait tout juste de faire l’objet d’une validation de principe de 18 mois, a déclaré Dov Maisel, cofondateur et directeur des opérations de l’organisation. Le jour des attaques, l’application a aidé les répartiteurs à diriger les civils fuyant en voiture à travers des champs ouverts vers la sécurité et à leur montrer par chat vidéo comment appliquer des dizaines de garrots potentiellement vitaux. Les médecins de Hatzalah ont utilisé le système pour répondre à environ 10 000 appels d’urgence au cours de chacun de ces premiers jours, soit une hausse de 400 % par rapport à une journée typique.

“Il s’agit d’exploiter la technologie pour créer l’Uber qui sauve des vies”, a déclaré Maisel par téléphone jeudi, juste après avoir quitté un abri anti-aérien suite à d’autres tentatives de frappes de missiles. “Je travaille dans les services médicaux d’urgence depuis plus de 30 ans, et si l’on considère la puissance que ces outils technologiques nous fournissent, c’est spectaculaire.”

À la suite des attaques, le secteur technologique israélien a eu du mal à maintenir ses activités commerciales dans un contexte de perte d’êtres chers, de déplacement de familles et d’employés clés appelés à servir dans les réserves des forces armées israéliennes. (Les fondateurs palestiniens, source d’espoir économique pour leurs communautés, ont été récemment confrontés à des défis majeurs alors que le nombre de morts à Gaza a augmenté. aurait dépassé les 5 000.)

Dans le même temps, les techniciens israéliens se sont efforcés de traduire leur énergie et leurs compétences en actions bénévoles et humanitaires. Certains projets, comme celui visant à protéger l’identité en ligne des évacués ayant perdu leurs appareils électroniques au profit du Hamas, ou un autre utilisant la reconnaissance faciale pour identifier les personnes disparues, sont techniquement complexes. Mais d’autres, comme les logiciels de Hatzalah et les solutions d’entreprises technologiques locales telles que monday.com et Guesty, sont plus simples et non moins précieux.

« L’écosystème technologique s’intensifie, surcompense et continue de nous botter le cul », a déclaré le blogueur et conseiller technologique israélien Hillel Fuld. “C’est vraiment une belle chose à voir, surtout compte tenu du manque d’unité que nous avions juste avant dans ce pays.”

je Immédiatement après les attentats du 7 octobre, les PDG et le personnel israéliens du secteur technologique ont échangé plusieurs milliers de messages partageant les meilleures pratiques, des pages de bénévoles et d’autres liens vers des ressources via des discussions de groupe WhatsApp. D’autres créent des bases de données de bénévoles et des sites d’accueil. Le concepteur Web Ariel Levi, qui s’appelle Arielos, est membre de Dreamliner, un groupe de 17 professionnels du numérique qui partagent le même mentor. Le lendemain des attaques, Dreamliner s’est réuni via Zoom et a décidé de créer un site principal permettant de suivre les opportunités de bénévolat et de connecter automatiquement les bénévoles aux ouvertures. Ils ont publié le siteappelé Ironclad Home Front (un jeu de mots en hébreu), dans les 25 heures suivant cette conversation, a déclaré Levi sur WhatsApp.

Plus de 20 grandes organisations humanitaires se sont inscrites sur le site, aux côtés de plus de 1 300 bénévoles dès la première semaine, selon Levi ; ce nombre a depuis dépassé les 2 300. Les bénévoles de Dreamliner, quant à eux, ont été occupés au cours des semaines qui ont suivi la mise à jour du site avec davantage de liens vers des systèmes similaires développés par d’autres pairs. « Nous nous sommes tous unis et avons réalisé cela », a déclaré Levi, « pour le peuple d’Israël ».

Une telle activité a aussi inévitablement entraîné un chevauchement des efforts. “J’aime appeler cela un chaos organisé sur une base macro”, a déclaré le capital-risqueur Avi Eyal d’Entrée Capital à propos de la vague d’activité du début du mois. Plusieurs PDG ont souligné le logiciel de monday.com, l’éditeur de logiciels de productivité devenu public en 2021, comme un outil clé pour coordonner le désordre. « Lundi, c’était incroyable de gérer toutes ces opérations, de le faire gratuitement », a déclaré Dan Adika, PDG de WalkMe, une autre entreprise technologique israélienne cotée en bourse.

L’équipe d’intervention d’urgence dédiée de Monday.com a développé un manuel pour de tels scénarios chaotiques – déployé ces dernières années pour tout, depuis une campagne de vaccination contre le Covid-19 en Afrique jusqu’à la gestion des centres de réfugiés européens pour les Ukrainiens fuyant l’invasion russe l’année dernière. Mais dans une interview la semaine dernière interrompue par les sirènes des raids aériens, Shiran Nawi, directrice des ressources humaines et juridique de l’entreprise, a déclaré qu’elle ne s’attendait pas à avoir besoin du logiciel si près de chez elle.

Environ 200 employés locaux se sont portés volontaires depuis le bureau israélien de monday.com au cours de la première semaine après les attaques, a déclaré Nawi. Ils ont aidé à organiser l’achat de couronnes de fleurs pour les funérailles, coordonné les dons de fournitures et soutenu d’autres groupes dans la réalisation de leurs projets en utilisant le logiciel de monday.com en collaboration avec la branche à but non lucratif de monday.com, Digital Lift. Plus de 8 000 nouveaux utilisateurs actifs ont travaillé sur des dizaines de projets au cours des dernières semaines, a indiqué la société, couvrant plus de 300 projets en direct et s’engageant dans 16 000 « actions » (le terme utilisé par l’entreprise pour accomplir une tâche) autour d’équipements médicaux ou d’aliments. des dons. À titre d’exemple, la Croix-Rouge d’Israël a utilisé le logiciel pour associer les donneurs de sang aux centres qui collectent activement.

Depuis cette première semaine, monday.com a adopté une approche de « transfert » pour former les individus d’autres organisations à utiliser eux-mêmes les outils ; une quarantaine d’employés font toujours du bénévolat à temps plein aux côtés de 150 bénévoles externes d’autres organisations. Monday.com s’efforce de proposer de nouveaux modèles basés sur les demandes actuelles, a ajouté Nawi, comme un formulaire créé pour permettre aux employés de s’inscrire pour faire du bénévolat à temps partiel. « Nous ferons bien plus », a-t-elle déclaré. « Nous apprenons de ces jours de crise et nous nous améliorons. »

Le premier formulaire mis en place sur monday.com pendant la crise actuelle, à midi, heure locale, le premier jour des attaques, visait à mettre en relation les personnes déplacées avec des lieux d’hébergement : plus de 14 000 familles dans le monde se sont inscrites sur les formulaires de monday.com pour accueillir des personnes déplacées. familles déplacées depuis jeudi. Cela reste un défi en tant que signalé 200 000 Israéliens ont été déplacés ces dernières semaines, remplissant les hôtels. (Une crise similaire et de bien plus grande ampleur s’est développée à Gaza, où les forces armées israéliennes commandé l’évacuation d’au moins 1,1 million de personnes de la partie nord du territoire.)

Une entreprise particulièrement bien placée pour aider en Israël était Guesty, une startup fondée à Tel Aviv et dont le siège social est désormais situé à Nashville aux États-Unis, et qui levé 170 millions de dollars en 2022. Guesty fournit aux gestionnaires immobiliers un logiciel pour gérer leurs annonces sur des sites comme Airbnb, Expedia et Vrbo, couvrant des centaines de milliers de propriétés dans 80 pays. Au lendemain des attaques, la présidente et directrice de l’exploitation, Vered Raviv-Schwarz, a été l’une des nombreuses employées à accueillir une famille déplacée dans sa propre maison, a-t-elle déclaré. Au début de la première semaine, Abi Rod, responsable principal des événements mondiaux au sein de l’équipe marketing de Guesty, a demandé à Raviv-Schwarz de suggérer à Guesty d’inviter ses clients à ouvrir leurs propres propriétés vacantes.

Au cours des deux dernières semaines, les clients de Guesty ont accueilli des centaines de personnes déplacées, a déclaré Raviv-Schwarz. HolyGuest, un gestionnaire de locations meublées basé à Tel Aviv, a hébergé plus de 600 personnes depuis l’attaque, avec la capacité d’en accueillir des centaines d’autres. Deux autres gestionnaires de locations de vacances, Carmelo, basé à Herzliya, et Trust Inn, basé à Tel Aviv et Jérusalem, en ont chacun accueilli des dizaines et continuent de le faire. Guesty a aidé en faisant correspondre l’offre et la demande et en répertoriant les propriétés disponibles de manière centralisée sur sa plateforme. “Les ressources proviennent davantage de nos clients, et c’est vraiment quelque chose pour lequel nous devons les féliciter”, a déclaré Raviv-Schwarz. « Ce qu’il y a de formidable dans la communauté technologique israélienne dans son ensemble, c’est que tout le monde s’est précipité pour aider. Beaucoup de nos employés se levaient le matin et disaient : « d’accord, je dois faire quelque chose. »

