Ces offres super secrètes du cyber lundi nécessitent votre voix pour y accéder

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Vous savez quelle heure il est, et tout le monde sait où chercher le plus Offres Black Friday et Cyber ​​Monday À ce point. Les publicités sont sorties depuis une semaine et la saison des achats est maintenant lancée, avec des offres de partout. Mais saviez-vous qu’Amazon a une réserve secrète d’offres Cyber ​​​​Monday qu’il réserve à ceux qui possèdent un Amazon Echo ou un autre gadget compatible Alexa? Chaque année, il y a de très bonnes affaires Black Friday que vous ne pouvez obtenir que lorsque vous demandez à Alexa de les commander pour vous, et cette année n’est pas différente.

De plus, voici les meilleures offres Amazon nous avons trouvé dans l’ensemble. Et avoir un tour d’horizon de achats impulsifs Amazon aléatoires et des offres si intéressantes qu’elles se vendront probablementaussi.

En direct maintenant, vous pouvez demander à Alexa sur un Echo ou l’application Echo sur votre téléphone de commander l’une des offres ci-dessous et de les obtenir aux prix exclusifs confirmés par Amazon. Dites simplement “Alexa, commande…” et ajoutez le nom de l’un de ces produits ci-dessous.

Pour l’instant, c’est la liste complète. Nous mettrons à jour cela si d’autres apparaissent, mais pour l’instant, il semble que ces trois offres seront disponibles jusqu’au Cyber ​​​​Monday, le 28 novembre, à moins qu’elles ne se vendent. Bien que la liste des offres réservées à Alexa ne soit pas particulièrement longue cette année, les remises sont bien meilleures que celles que vous trouverez directement sur Amazon. Chacune de ces offres est à usage unique, vous ne pourrez donc pas faire le plein d’ampoules à 5 $ à moins que vous n’ayez beaucoup d’amis qui n’en veulent pas et qui peuvent commander pour vous.

Si vous recherchez d’autres offres secrètes de tueur, gardez un œil sur notre blog en direct Black Friday et Cyber ​​​​Monday et assurez-vous de vous inscrire à notre plate-forme de texte des offres secrètes du Cyber ​​​​Monday pour que le meilleur soit livré directement sur votre téléphone.