Ces offres iPhone 15 « gratuites » de Verizon, AT&T et T-Mobile, expliquées

Êtes-vous à la recherche d’un nouveau téléphone ou souhaitez-vous simplement obtenir le dernier et le meilleur ? Quoi qu’il en soit, vous êtes sûr de tomber sur des offres apparemment incroyables de la part des principaux opérateurs proposant des téléphones à prix réduit, voire gratuits, y compris les versions haut de gamme des modèles les plus récents. Avec le nouvel iPhone 15 sur les étagères, c’est peut-être le moment idéal pour mettre à niveau ce que vous avez. Et vous voudrez bien sûr en obtenir le meilleur prix.

C’est plus facile à dire qu’à faire de nos jours. Les trois principaux opérateurs – AT&T, T-Mobile et Verizon – offrent jusqu’à 1 000 $ de réduction sur le prix des iPhones et des Android, ce qui couvre entièrement le prix de la plupart d’entre eux, d’un iPhone 15 Pro à un Samsung Galaxy Z Flip 5. Leurs fabricants offrent également des remises importantes (mais pas aussi importantes). Pendant ce temps, un groupe d’opérateurs à bas prix proposent des téléphones au prix fort, mais offrent d’importantes remises sur les services lors d’un achat.

Pour la plupart d’entre nous, un téléphone est un achat important et coûteux. Toute réduction est la bienvenue et la gratuité est très tentante. Mais les réductions les plus importantes ne sont peut-être pas les meilleures offres, en fonction de vos besoins et, bien sûr, des désirs de celui qui les propose en premier lieu.

Pourquoi les trois principaux transporteurs m’offrent-ils bien plus que tout le monde ?

À l’époque, le prix d’achat de votre iPhone était largement subventionné par votre opérateur lorsque vous acceptiez un contrat d’un an. Mettez fin à ce contrat plus tôt et vous deviez payer des frais d’annulation considérables. À mesure que les prix des iPhone ont augmenté, ces arrangements ont été progressivement supprimés… en quelque sorte. Au lieu de cela, votre achat de téléphone est financé par l’opérateur, sans intérêt, et vous le remboursez par versements mensuels sur votre facture de téléphone pour les prochaines années. Mais l’opérateur vous accorde également des crédits de facture pouvant atteindre le montant de ces versements, ce qui donne l’impression que le téléphone est bon marché ou gratuit.

Voici le problème : pour bénéficier de la remise complète, vous devez échanger votre ancien téléphone et, dans la plupart des cas, vous bénéficierez d’une remise moindre pour les appareils plus anciens ou cassés ; si vous passez à un autre opérateur ou si vous rétrogradez votre forfait avant la fin de ces versements, vous devrez payer ce qui reste – plus de crédits de facture pour vous. Alors qu’AT&T répartit uniformément la totalité de la remise sur une durée de 36 mois, Verizon et T-Mobile vous accordent d’emblée une partie de votre crédit (c’est l’échange) et financent le reste. Cela signifie que vous leur devrez moins d’argent si vous changez de fournisseur ou de forfait plus tôt. Si vous restez avec le même opérateur et le même forfait jusqu’à ce que le téléphone soit remboursé, cela ne fera aucune différence.

« Cela peut être une bonne affaire, surtout si vous vous préparez à effectuer une mise à niveau », a déclaré à Vox Teresa Murray, organisme de surveillance des consommateurs pour le Public Interest Research Group. « Mais pas forcément pour tout le monde. »

C’est formidable pour les transporteurs. Même s’ils perdent de l’argent d’emblée en finançant une partie de ces téléphones (ils gagnent de l’argent en vendant les échanges aux rénovateurs, ils ne perdent donc pas la totalité de la remise ici), ils le récupèrent en gardant leurs clients effectivement verrouillés. depuis plusieurs années et leur vendre des forfaits plus chers pour pouvoir bénéficier de la remise complète. Les légères différences entre les offres des trois opérateurs pourraient également suffire à acquérir de nouveaux clients. T-Mobile, par exemple, accorde des crédits de facture pendant 24 mois tandis que les autres le font pendant 36 mois, ce qui signifie que vous êtes responsable pendant un an de moins. L’accord d’AT&T s’étend à certains de ses forfaits les moins chers (mais pas les moins chers). Verizon accordera aux nouveaux clients un crédit complet pour tout échange d’iPhone, quel que soit leur âge ou leur état ; les autres donnent moins pour les téléphones plus anciens ou endommagés – c’est pourquoi ces offres indiquent toujours que vous obtenez « jusqu’à » un certain montant de réduction.

Pour les transporteurs, c’est là que se trouve le véritable argent. Lorsque les gens n’achètent plus autant de téléphones qu’avant, offrir un nouveau téléphone « gratuitement » est un excellent moyen de leur donner un coup de pouce et de les faire bénéficier du forfait le plus cher.

« Ces entreprises n’offrent pas les iPhones soi-disant gratuits parce qu’elles veulent être gentilles avec vous », a déclaré Murray. « Ils le font pour des raisons de concurrence. Ils veulent votre entreprise à long terme. Et ils voudront peut-être des modules complémentaires pour récupérer leur argent, car rien n’est gratuit.

Comment bénéficier de ces réductions ?

Vous pouvez acheter le téléphone directement auprès de l’opérateur, en ligne ou en magasin. Vous pourrez peut-être également les obtenir auprès d’autres vendeurs, comme les fabricants. Apple, par exemple, propose sur sa page de vente d’iPhone des « offres d’opérateurs » qui sont, pour la plupart, les mêmes que celles proposées par ces opérateurs sur leurs propres sites. (Vous devez vous rendre directement chez Verizon pour bénéficier de la remise nouveau client, par exemple.)

Le site d’Apple pourrait d’ailleurs être un bon moyen de comparer les offres des trois opérateurs. Certains peuvent vous offrir plus que d’autres pour un appareil plus ancien. Un iPhone 11 Pro, par exemple, vous offrira le crédit maximum de 999 $ de T-Mobile, mais seulement 830 $ d’AT&T et Verizon. Tenez compte du prix des forfaits mensuels – y compris les taxes et les frais, qui peuvent ajouter à ce coût – vous devez être sur pour obtenir cette offre apparemment meilleure.

Si vous achetez le téléphone dans la boutique Apple, assurez-vous d’appuyer sur l’option «finance», puis sur «opérateur», puis – et c’est très important car vous risquez de ne pas obtenir l’accord si vous ne le faites pas – assurez-vous de développer, lisez et suivez à la lettre les « détails de la transaction » de votre opérateur. Cela signifie choisir le programme de versements du transporteur lors de l’achat et souscrire à un plan éligible.

Pourquoi les fabricants offrent-ils des réductions alors qu’ils n’ont pas de forfaits de téléphonie mobile sur lesquels me vendre ?

Vous n’êtes pas obligé d’acheter un téléphone via un opérateur. Vous pouvez l’obtenir directement dans un magasin comme Best Buy ou chez un fabricant, et vous ne serez pas lié à un forfait spécifique ni même à un opérateur si vous le faites. Vous n’aurez peut-être même pas à payer le prix fort.

En effet, les fabricants d’appareils souhaitent également que les gens achètent davantage de leurs téléphones plus souvent, c’est pourquoi ils offrent des réductions si vous échangez votre ancien appareil. Le montant de cette « remise » dépend de la marque et de l’état de l’objet que vous échangez. Le téléphone le plus haut de gamme et le plus récent vous rapportera le crédit le plus important (un iPhone 14 Pro Max vous rapporte actuellement 650 $ d’Apple et 600 $ de Samsung. , par exemple). Un appareil plus ancien ou cassé recevra beaucoup moins. Un iPhone 6 en très bon état vous rapportera 200 $ de Samsung et un « recyclage gratuit » (également appelé 0 $) d’Apple. Pourquoi Samsung propose-t-il plus d’argent pour un téléphone Apple qu’Apple ? Probablement parce qu’il espère que cela sera payant à long terme s’il convertit un client Apple en Samsung.

Et non, les fabricants ne perdent pas autant (ou peut-être rien) de ces crédits comme on pourrait le penser, car ils se retournent et vendent les vieux téléphones aux rénovateurs. Et si vous possédez une carte Apple, vous obtiendrez 3 % de remise en argent sur votre achat Apple, car Apple incite les gens à obtenir sa carte de crédit et à dépenser de l’argent avec elle – de l’argent dont Apple obtient ensuite une part.

Que sont les « transporteurs à bas prix » et pourquoi devrais-je les considérer alors qu’ils me font payer (halètement) le plein prix ?

Si vous n’avez pas besoin d’un forfait de téléphonie mobile avec toutes les fonctionnalités, vous voudrez peut-être envisager une alternative moins chère. Les opérateurs de réseaux mobiles virtuels comme Mint Mobile et Visible proposent des forfaits prépayés et utilisent les réseaux des principaux opérateurs. Certains appartiennent à ces grands transporteurs; d’autres paient pour l’utilisation de leurs réseaux. Vous pouvez obtenir des forfaits avec des plafonds de données ou, pour un peu plus, des forfaits illimités. L’inconvénient : vous constaterez peut-être que vos vitesses de données ne sont pas aussi bonnes que celles des principaux opérateurs, qui donnent naturellement la priorité à leurs clients. Donc, si vous avez besoin de vitesses de données élevées et que vous vivez dans une zone encombrée, cet opérateur n’est peut-être pas fait pour vous.

« La comparaison à laquelle je pense est celle des marques de commerce par rapport aux marques de magasins », a déclaré Murray.

Tom’s Guide et Consumer Reports contiennent de bonnes critiques sur les avantages et les inconvénients de ces transporteurs. Assurez-vous simplement que les prix sont toujours d’actualité, car ceux de Consumer Reports datent de 2022 et les choses ont peut-être changé.

Les opérateurs à bas prix peuvent proposer des offres à peine intéressantes, comme quelques mois de service gratuit, si vous achetez des téléphones par leur intermédiaire. Mais si vous avez un appareil à échanger, il serait probablement préférable de l’acheter auprès du fabricant et d’obtenir un crédit d’échange, puis de l’apporter à un opérateur à bas prix et de vous inscrire.

Pourquoi ne voudrais-je pas la meilleure offre possible ? Un téléphone gratuit est un téléphone gratuit !

Si les conditions sont réunies, les accords avec les principaux transporteurs sont alors mutuellement avantageux. Si vous envisagez de rester avec un opérateur pendant au moins quelques années, que vous souhaitez ou avez besoin des forfaits les plus chers avec les différentes fonctionnalités et que vous disposez d’un modèle de téléphone relativement nouveau à échanger, félicitations : votre téléphone est gratuit, à part de toutes taxes et frais d’activation ou de connexion ! (Une exception : Verizon, qui offre moins aux clients existants que les deux autres, et potentiellement plus aux nouveaux clients : ils peuvent échanger n’importe quel iPhone dans n’importe quelle condition tout en bénéficiant du crédit complet de 1 000 $.)

Mais si vous ne voulez pas être lié à un seul opérateur ou n’avez pas besoin de tout ce qu’offrent les forfaits les plus chers, vous pourriez finir par payer moins à la fin lorsque vous payez plus au début. L’argent que vous économiserez avec un forfait moins cher au cours des deux ou trois prochaines années pourrait bien être supérieur à ce que proposent les principaux opérateurs.

Cela dit, il est difficile d’essayer de faire le calcul et de suivre toutes ces transactions pour déterminer où vous arrivez en tête. WalletHub dispose d’un calculateur d’économies sur les téléphones portables qui facilite les choses : assurez-vous simplement d’indiquer le prix total, taxes et frais compris, des appareils et des frais mensuels.

Que faire si j’ai besoin d’un téléphone mais que je n’ai pas besoin du dernier modèle ?

Maintenant que les 15 sont sortis, les nouveaux 14 sont obsolètes et coûtent moins cher. Vous pouvez toujours les obtenir gratuitement ou à un coût réduit via les mêmes offres d’opérateur si vous franchissez toutes les étapes mentionnées ci-dessus, y compris l’échange de votre ancien téléphone.

Mais ne dormez pas sur les modèles reconditionnés, que proposent la plupart des fabricants et des transporteurs. Vous n’obtiendrez pas d’accords de reprise avec eux, mais ils sont moins chers à l’achat que les nouveaux appareils. Les appareils reconditionnés d’Apple ont l’air neufs, comportent de nouveaux composants (comme la batterie) et bénéficient de la même garantie d’un an que les nouveaux appareils.

En fin de compte, les opérateurs et les fabricants d’appareils embauchent de nombreuses personnes pour trouver la meilleure offre pour eux. Assurez-vous également que c’est la meilleure offre pour vous.