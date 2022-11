Ces offres Google Store du Cyber ​​​​Monday se terminent bientôt: économisez sur Pixel, Nest, Fitbit et plus

L’écran intelligent Nest Hub de deuxième génération est doté d’un écran de 7 pouces qui vous permet de diffuser du contenu, de rechercher des recettes, de discuter en vidéo avec vos amis et vos proches, et bien plus encore. Il intègre également Google Assistant pour que vous puissiez consulter la météo, définir des rappels, contrôler les appareils domestiques intelligents compatibles et tout ce que vous utilisez pour tout au long de la journée.