Ces offres d’ordinateurs portables Black Friday valent le détour

Les ventes du Black Friday se sont étendues à un événement de vente d’une semaine sur Amazon, mais maintenant que le vrai Black Friday est arrivé, voici les meilleures offres sur les ordinateurs portables que nous avons pu trouver.

Nous commençons par des offres au Royaume-Uni et en Allemagne, mais vous trouverez les offres d’ordinateurs portables spécifiques aux États-Unis plus bas.

Nous examinons des ordinateurs dotés du matériel le plus récent et le plus performant, notamment les processeurs Intel de 12e génération et de la série 6000 d’AMD, mais également du matériel légèrement plus ancien, qui est désormais fortement réduit. Il existe également des ordinateurs portables de jeu très puissants.

Gardez à l’esprit que ce ne sont pas toutes les offres que vous pouvez trouver, juste celles que nous jugeons les plus raisonnables et qui en valent la peine. Gardez également à l’esprit que les offres sont correctes au moment de la publication ; les appareils peuvent être rapidement en rupture de stock.

Asus

La Asus ROG Zéphyrus G14 est sans doute le meilleur ordinateur portable de jeu de 14 pouces (16:10, pas moins) du marché, et maintenant avec les processeurs et les GPU de la série 6000 d’AMD, c’est une bête de jeu cohérente. Son prix est également raisonnable au Royaume-Uni.

La Asus ROG Zéphyrus M16 est un ordinateur portable de jeu 16 pouces alimenté par Intel de 12e génération avec un écran 500 nit 2560x1600px (encore une fois, 16:10), un clavier énorme et un trackpad encore plus grand. Vous obtiendrez un accord non seulement en Allemagne mais aussi au Royaume-Uni.

Et si vous voulez aller encore plus loin, le Asus ROG Strix 17 contient un écran de 17,3 pouces plus grand (sinon aussi lumineux) et une carte de jeu plus rapide. Vous avez le choix entre le processeur Ryzen de l’année dernière et le GPU NVIDIA 3070 ou les processeurs Ryzen 6000 de cette année et le RTX 3080.





Asus ROG Strix 17 17,3 pouces, 165 Hz, AMD 5900HX/RTX 3070, 16 Go, 1 To

Meilleur ordinateur portable de jeu de 17 pouces





Asus ROG Strix 17 17,3 pouces, 240 Hz, AMD 6900HX/RTX 3080, 32 Go, 1 To

Meilleur ordinateur portable de jeu de 17 pouces

La Asus VivoBook 15 est un excellent ordinateur portable polyvalent de 15 pouces à un prix très bon marché.

Vous pouvez également opter pour le Asus ZenBook Flip S13 UX371EA – un 2-en-1 qui apporte le processeur i7-1165G7 de l’année dernière et un écran tactile 4K de 13,3 pouces.

La Asus ZenBook 14X OLED UX5401EAd’autre part, est un ordinateur portable OLED 14 pouces abordable avec un processeur i5 de 11e génération.

Huawei

La Huawei MateBook 16S est une excellente offre pour quelqu’un qui recherche un ordinateur portable 16 pouces avec le dernier processeur i7. Le processeur est associé à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

La MateBook D16 est à nouveau un 16 pouces avec le même processeur mais un affichage et une construction édulcorés. Cependant, cela le rend également plus abordable.

Au Royaume-Uni, le MateBook D16 est également disponible avec une réduction. Vous pouvez également choisir le MateBook D15pour un ordinateur portable 15 pouces vraiment bon marché, et le D14 – un 14 pouces premium à un prix raisonnable.

Pomme

Les ordinateurs portables d’Apple ne bénéficient généralement pas de beaucoup de réductions, mais il existe toujours des offres intéressantes. La MacBookPro 14 est de -15 % en Allemagne et de -9 % au Royaume-Uni. Bien qu’à ce stade, il serait probablement préférable d’attendre le M2 MacBook Pro 14, qui fera au moins baisser le prix du modèle actuel.

Le dernier Macbook Air 2022 est une bonne trouvaille en Allemagne et au Royaume-Uni, avec des réductions de 11 % et 9 % dans les deux magasins. Cependant, il y a encore plus d’économies à faire avec l’ancienne génération de MacBook Pro et Air avec un processeur M1. Nous en avons trouvé quelques-uns, mais ils ont été épuisés avant que nous puissions publier cet article. Gardez un œil sur le cas où de nouveaux stocks seraient mis en vente.

Lenovo, MSI, Samsung, Razer et LG

Il n’y a pas beaucoup d’offres de Lenovo, semble-t-il, mais nous avons trouvé cette bonne affaire sur le Légion 5 Pro. Ce n’est pas bon marché, mais c’est probablement le RTX 3070 le moins cher avec le processeur de la série 6000 d’AMD que vous pouvez trouver.

La Samsung Galaxy Book2 est raisonnablement abordable en Allemagne. MSI propose un excellent ordinateur portable de jeu pour le Royaume-Uni et l’Allemagne. La Réticule MSI 15 emballe le dernier i7 d’Intel, un RTX 3060 et un lecteur au maximum au Royaume-Uni, tandis qu’en Allemagne, le MSI Katana GF66 emballe un RTX 3070 au prix le plus bas que nous ayons pu trouver.





Réticule MSI 15 15,6 pouces, 165 Hz, i7-12700H, 3060, 16 Go, 1 To

Jouer à petit budget





MSI Katana GF66 15,6 pouces, 144, i7-12700H, 3070, 16 Go, 1 To

NVIDIA RTX 3070 à petit prix

Livre de Razer 13 a le processeur Intel de l’année dernière mais est toujours premium et complet en 2022.





Razer Livre 13 13,4 pouces, i7-1165G7, 16 Go, 512 Go

Petit et haut de gamme

Le Razer Blade 17 Pro, en revanche, est cher mais dispose d’un écran de 17,3 pouces prêt pour 360 Hz.

Enfin, un LG Gram 16 au Royaume-Uni est à un prix raisonnable et regorge de fonctionnalités.





LG Gramme 16 16 pouces, i7, 16 Go, 1 To

Léger, grand, emballé

Offres d’ordinateurs portables spécifiques aux États-Unis

Et voici quelques bonnes affaires d’ordinateurs portables de l’autre côté de l’étang. Aux États-Unis, vous bénéficiez de fortes remises sur les jeux. Si vous voulez une création de contenu et une bête de jeu complètes, le Créateur MSI 15 a un RTX 3080, 16 Go de RAM et un écran OLED 4K DCI-P3 100% évalué. Il est réduit de 30 %.

Si vous voulez jouer sur le moins cher absolu, le Lenovo IdeaPad Gaming 3 apporte le dernier Ryzen 6600H, un écran de 15,6 pouces à 120 Hz et un RTX 3050 pour seulement 550 $ – soit une baisse de 350 $.

Le LG Gram 2022 avec un écran de 16 pouces et le processeur Intel i7-1260P de 12e génération est en baisse de 450 $, une très bonne affaire. Et enfin, les Galaxy Book2 Pro 360 de 13,3 pouces et 15,6 pouces sont en vente chez Samsung US. Les deux contiennent un écran tactile Super AMOLED 1080p, un S Pen et des haut-parleurs réglés AKG.