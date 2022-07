Ces offres de remise à neuf d’iPhone et d’Apple Watch vous permettent d’économiser des centaines d’euros aujourd’hui uniquement chez Woot

Les appareils Apple obtiennent systématiquement les meilleures notes dans nos critiques et fréquemment revendiquez les premières places dans nos meilleures listes d’appareils. Élégant et simple avec des performances toujours impressionnantes, souvent le seul inconvénient de l’achat d’équipement Apple est le coût de le faire. Cependant, si cela ne vous dérange pas d’opter pour un appareil d’occasion, vous pouvez économiser une tonne d’argent avec des ventes comme celle que Woot propose aujourd’hui. Là-bas, vous pouvez choisir parmi un et économisez des centaines par rapport à ce qu’il vous en coûterait d’acheter directement auprès d’Apple.

Tous les appareils que vous trouverez dans cette vente sont des remises à neuf de qualité “rayures et bosses”. D’après Woo, cela signifie que vous pouvez vous attendre à ce que ces articles présentent des signes d’usure modérés, mais ils ont tous été soigneusement inspectés pour s’assurer qu’ils sont en parfait état de fonctionnement. Bien qu’aucun des derniers modèles d’iPhone 13 ou d’Apple Watch Series 7 ne soit en vente, bon nombre de ces appareils de la génération précédente constituent un excellent achat.

Avec des capacités 5G, un écran OLED et équipé de la puce A14 Bionic d’Apple, le L’iPhone 12 est toujours un excellent téléphone c’est plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs. C’est , soit 229 $ de moins que d’acheter directement auprès d’Apple. Et si vous voulez une option encore plus abordable, il existe des modèles plus anciens comme le disponible, avec des prix à partir de 130 $, ou vous pouvez obtenir la dernière version de l’iPhone SE .

Si vous êtes à la recherche d’une smartwatch, le que vous pouvez vous procurer pour aussi peu que 240 $, offre bon nombre des mêmes caractéristiques que la série 7 mise à niveau mais vous fera économiser 159 $. Ou, vous pouvez économiser sur l’alternative économique d’Apple, le Apple Watch SE. Cette Apple Watch “lite” n’est pas équipée des mêmes capteurs de santé avancés que la Apple Watch série 6mais il contient toujours de nombreuses fonctionnalités impressionnantes et vous pouvez soit 89 $ de moins que ce qu’il vous en coûterait directement à Apple.

Ce sont quelques-unes des meilleures offres Apple que vous trouverez en ce moment, mais la vente expire ce soir à 21 h 59 PT (00 h 59 HE), ou lorsque ces modèles remis à neuf se vendent, nous vous recommandons donc d’agir le plus tôt possible. .