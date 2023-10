Ces offres audio JBL ne sont pas seulement belles, elles sonnent aussi bien

Quand on pense aux enceintes, JBL est un nom qui vient immédiatement à l’esprit. À l’heure actuelle, Woot propose une poignée de produits de l’entreprise à des prix très réduits. Mais il faudra être rapide car ces réductions ne dureront pas longtemps.

En fait, la date de fin publiée pour eux est le 22 octobre à minuit CT ou jusqu’à épuisement des stocks. Les réductions peuvent vous aider à obtenir un maximum de 52% de réduction. Aucun n’implique non plus la saisie de codes ou la découpe de coupons.

La plus grosse remise concerne le système audio JBL Bar 5.1 avec caisson de basses sans fil. Cette configuration de barre de son coûterait normalement environ 600 $, mais commandez maintenant et vous économiserez 250 $ et payez seulement 350 $. C’est un excellent moyen de mettre à niveau les haut-parleurs inutiles de votre téléviseur pour obtenir quelque chose avec un peu plus de punch.

Vous cherchez à faire commencer la fête ? La JBL PartyBox 110, une enceinte Bluetooth, est disponible à un prix réduit de seulement 285 $.

Gardez à l’esprit que les offres de Woot ne dureront pas longtemps, donc tout retard signifie potentiellement manquer complètement. Vous ne savez pas par où commencer pour acheter vos enceintes ? Notre liste des meilleurs haut-parleurs Bluetooth devrait également vous aider à savoir où chercher.