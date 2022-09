Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Apple a vanté de nombreuses premières lors de son événement iPhone 14 la semaine dernière, mais ces “percées” sembleront très familières à de nombreuses personnes qui utilisent des téléphones Android.

Les fidèles de l’iPhone qui sont pleinement investis dans l’écosystème d’Apple ne savent peut-être pas que de nombreuses fonctionnalités révélées avec impatience par la société existent sur les appareils Android depuis des années.

Mettez-le sur le compte du “champ de distorsion de la réalité” tant vanté d’Apple. C’est aussi un rappel de ne pas prendre chaque réclamation au pied de la lettre. Bien que les interactions pratiques avec l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro suggèrent que les deux seront des appareils solides, il est préférable d’examiner toute décision d’achat importante à venir – le Pro commence à 999 $ – avec un contexte approprié.

Voici une ventilation de toutes les fonctionnalités de l’iPhone 14 qui étaient d’abord sur Android.

Android l’a fait avant l’iPhone 14 : Pixel binning

Pomme; Capture d’écran par Stephen Shankland/CNET



L’iPhone 14 Pro sera le premier iPhone à disposer d’un appareil photo de 48 mégapixels. Le nombre de pixels est quatre fois supérieur à celui de l’iPhone 14 standard et de l’iPhone 13 Pro de l’année dernière. Mais avec plus de pixels emballés sur un petit capteur d’appareil photo de smartphone, il est difficile pour chaque pixel d’obtenir suffisamment de lumière pour produire une belle image.

Pour contrer cela, des téléphones tels que le Samsung Galaxy S21, OnePlus 9 et Xiaomi Mi 11 Ultra, ainsi que des téléphones Android économiques, regrouperont des groupes de pixels pour les faire agir comme un seul grand pixel. Cette solution de contournement, appelée pixel binning, permet aux capteurs de traiter la lumière entrante tout en conservant une haute résolution.

Lors de la présentation “Far Out” d’Apple, le chef de produit Vitor Silva a pris soin de dire qu’Apple apporte une “toute nouvelle classe d’appareils photo à l’iPhone” et non que la société a été la première à utiliser cette technique.

Android l’a fait avant l’iPhone 14 : stabilisation vidéo

Apple/Capture d’écran par Sarah Lord/CNET



La vidéo tremblante a longtemps été un problème dans la vidéographie sur smartphone. Alors que les fabricants de téléphones se sont améliorés pour réduire les vidéos tremblantes au fil des ans, cela n’a pas été à ce niveau de caméra d’action de style GoPro. Grâce aux progrès des méthodes de stabilisation et du post-traitement, des téléphones tels que Google Pixel 5 et Samsung Galaxy S20 de 2020 ont eu des modes Active Stability et Super Steady qui ont aidé les gens à prendre des vidéos fluides de type GoPro en mouvement.

Tous les modèles d’iPhone 14 bénéficieront du nouveau mode Action d’Apple, ce qui devrait permettre des prises de vue intéressantes lors du tournage en cours d’exécution. Il semble que le mode perfore l’image pour un recadrage plus serré, comme c’est souvent le cas avec d’autres méthodes de stabilisation. Quoi qu’il en soit, Apple est en retard dans le jeu à ce sujet.

Android l’a fait avant l’iPhone 14 : affichage permanent

Apple/Capture d’écran par Sarah Lord/CNET



Certaines versions de la technologie d’affichage permanente existent sur Android depuis des années. La fonctionnalité était standard sur la défunte gamme de téléphones Lumia Windows Phone lors de son introduction en 2013. LG a été le pionnier de la fonctionnalité dans ses montres intelligentes avant même Samsung. Always-on permet aux informations essentielles, telles que l’heure ou les événements du calendrier, d’être toujours visibles, sans avoir à appuyer ou à toucher l’appareil.

Greg “Joz” Joswiak, vice-président senior du marketing d’Apple, a déclaré que la technologie LTPO de l’écran Super Retina XDR de l’iPhone 14 Pro permet à l’écran de fonctionner à un taux de rafraîchissement plus lent de 1 Hz et de consommer moins d’énergie, bien qu’il ne soit pas le premier à le faire. Cet honneur revient au Samsung Galaxy S22 Ultra du début de cette année, qui présentait la même technologie d’affichage.

Android l’a fait avant l’iPhone 14 : découpe de caméra selfie en forme de pilule

Pomme



Un trait caractéristique des dernières générations d’iPhone a été la grande encoche qui se trouve en haut de l’écran. Avec l’iPhone 14 Pro, Apple suit Android en allant au-delà de l’encoche pour une découpe en forme de pilule à la place.

Quand Apple a introduit l’encoche avec l’iPhone X en 2017, Samsung n’a pas tardé à se moquer de l’étrange décision de conception. Rapidement, les fabricants d’Android cherchaient des moyens de limiter leurs propres encoches de caméra selfie en faisant des incisions beaucoup plus petites dans l’écran ou en optant plutôt pour des découpes perforées. Le OnePlus 7 Pro est allé jusqu’à ajouter un mécanisme permettant à la caméra selfie de sortir du cadre, laissant l’écran entièrement dégagé. Le Samsung Galaxy Z Fold 4 opte pour une caméra selfie sous-écran, ce qui rend l’écran intérieur presque sans obstruction.

Quoi qu’il en soit, Apple a des années de retard pour s’éloigner de l’encoche. La nouvelle découpe en forme de pilule est également sensiblement large. Au moins, avec l’ajout de Dynamic Island, une fonctionnalité logicielle qui intègre mieux la découpe dans l’interface utilisateur du téléphone avec des animations uniques, cela rend le creux noir agréable au goût.

Apple mérite un certain crédit

Pomme



Tout ce qu’Apple a montré avec l’iPhone 14 n’a pas imité les idées précédentes d’Android. La puce A16 Bionic de l’iPhone 14 Pro semble être une bête de processeur mobile et restera probablement roi dans le monde des smartphones, à moins que Google ne la renverse avec le Pixel 7 plus tard cette année. L’écran Super Retina XDR offre une luminosité maximale de 2 000 nits, dépassant le Galaxy S22 Ultra à 1 750 nits. La fonction de service satellite SOS d’urgence est réservée aux téléphones satellites volumineux, mais offre aux utilisateurs d’iPhone 14 un moyen d’appeler à l’aide en cas de situation dangereuse aux États-Unis ou au Canada. Et la caméra frontale TrueDepth donnera aux selfies un effet bokeh plus naturel.

Cela dit, chaque fois qu’une entreprise technologique affiche ses produits, il est toujours bon d’avoir un certain scepticisme.