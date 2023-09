Ces nouveaux outils pourraient rendre les systèmes de vision IA moins biaisés

Traditionnellement, le biais de teint en vision par ordinateur est mesuré à l’aide de l’échelle de Fitzpatrick, qui mesure du clair au foncé. L’échelle a été initialement développée pour mesurer le bronzage de la peau blanche, mais a depuis été largement adoptée comme outil pour déterminer l’appartenance ethnique, explique William Thong, chercheur en éthique de l’IA chez Sony. Il est utilisé pour mesurer les biais dans les systèmes informatiques, par exemple en comparant la précision des modèles d’IA pour les personnes à la peau claire et foncée.

Mais décrire la peau des gens avec une échelle unidimensionnelle est trompeur, déclare Alice Xiang, responsable mondiale de l’éthique de l’IA chez Sony. En classant les personnes en groupes sur la base de cette échelle grossière, les chercheurs passent à côté des préjugés qui affectent, par exemple, les Asiatiques, qui sont sous-représentés dans les ensembles de données occidentaux sur l’IA et peuvent appartenir à la fois aux catégories à peau claire et à peau foncée. Et cela ne prend pas non plus en compte le fait que la couleur de la peau des gens change. Par exemple, la peau asiatique devient plus foncée et plus jaune avec l’âge tandis que la peau blanche devient plus foncée et plus rouge, soulignent les chercheurs.

L’équipe de Thong et Xiang a développé un outil, partagé exclusivement avec MIT Technology Review, qui étend l’échelle de teint en deux dimensions, mesurant à la fois la couleur de la peau (du clair au foncé) et la teinte de la peau (du rouge au jaune). Sony rend l’outil disponible gratuitement en ligne.

Thong dit avoir été inspiré par l’artiste brésilienne Angélica Dass, dont le travail montre que des personnes issues de milieux similaires peuvent avoir une grande variété de tons de peau. Mais représenter toute la gamme des tons chair n’est pas une idée nouvelle. L’industrie cosmétique utilise la même technique depuis des années.

« Pour tous ceux qui ont dû choisir une teinte de fond de teint… vous connaissez l’importance non seulement de savoir si le teint d’une personne est clair ou foncé, mais aussi s’il est chaud ou froid », explique Xiang.

Les travaux de Sony sur la teinte de la peau « offrent un aperçu d’un élément manquant que les gens ont négligé », explique Guha Balakrishnan, professeur adjoint à l’Université Rice, qui a étudié les biais dans les modèles de vision par ordinateur.

Mesurer le biais

À l’heure actuelle, il n’existe pas de méthode standard permettant aux chercheurs de mesurer les biais dans la vision par ordinateur, ce qui rend plus difficile la comparaison des systèmes les uns par rapport aux autres.

Pour rationaliser les évaluations de biais, Meta a développé une nouvelle façon de mesurer l’équité dans les modèles de vision par ordinateur, appelée Fairness in Computer Vision Evaluation (FACET), qui peut être utilisée dans une gamme de tâches courantes telles que la classification, la détection et la segmentation. Laura Gustafson, chercheuse en IA chez Meta, affirme que FACET est la première évaluation de l’équité à inclure de nombreuses tâches de vision par ordinateur différentes et qu’elle intègre une gamme plus large de mesures d’équité que les autres outils de biais.