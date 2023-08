Ces nouveaux outils pourraient aider à protéger nos photos de l’IA

Alors que la pornographie deepfake non consensuelle est utilisée depuis des années pour tourmenter les femmes, la dernière génération d’IA en fait un problème encore plus grave. Ces systèmes sont beaucoup plus faciles à utiliser que les technologies deepfake précédentes, et ils peuvent générer des images complètement convaincantes.

Les systèmes d’IA image à image, qui permettent aux gens d’éditer des images existantes à l’aide de l’IA générative, « peuvent être de très haute qualité… car ils sont essentiellement basés sur une seule image haute résolution existante », Ben Zhao, professeur d’informatique à la Université de Chicago, me dit. « Le résultat qui en ressort est de la même qualité, a la même résolution, a le même niveau de détails, car souvent [the AI system] ne fait que déplacer les choses.

Vous pouvez imaginer mon soulagement lorsque j’ai découvert un nouvel outil qui pourrait aider les gens à protéger leurs images contre la manipulation de l’IA. PhotoGuard a été créé par des chercheurs du MIT et fonctionne comme un bouclier protecteur pour les photos. Cela les modifie d’une manière imperceptible pour nous, mais empêche les systèmes d’IA de les bricoler. Si quelqu’un essaie de modifier une image qui a été « immunisée » par PhotoGuard à l’aide d’une application basée sur un modèle d’IA génératif tel que Stable Diffusion, le résultat semblera irréaliste ou déformé. Lisez mon histoire à ce sujet.

Un autre outil qui fonctionne de manière similaire s’appelle Glaze. Mais plutôt que de protéger les photos des gens, cela aide les artistes à empêcher que leurs œuvres protégées par le droit d’auteur et leurs styles artistiques ne soient intégrés dans des ensembles de données de formation pour les modèles d’IA. Certains artistes ont pris les armes depuis que des modèles d’IA générant des images comme Stable Diffusion et DALL-E 2 sont entrés en scène, arguant que les entreprises technologiques raclent leur propriété intellectuelle et l’utilisent pour former de tels modèles sans compensation ni crédit.

Glaze, qui a été développé par Zhao et une équipe de chercheurs de l’Université de Chicago, les aide à résoudre ce problème. Glaze « masque » les images, en appliquant des changements subtils qui sont à peine perceptibles pour les humains mais empêchent les modèles d’IA d’apprendre les caractéristiques qui définissent le style d’un artiste particulier.

Zhao dit que Glaze corrompt les processus de génération d’images des modèles d’IA, les empêchant de cracher un nombre infini d’images qui ressemblent au travail d’artistes particuliers.

PhotoGuard a une démo en ligne qui fonctionne avec Stable Diffusion, et les artistes auront bientôt accès à Glaze. Zhao et son équipe testent actuellement le système en version bêta et permettront à un nombre limité d’artistes de s’inscrire pour l’utiliser plus tard cette semaine.

Mais ces outils ne sont ni parfaits ni suffisants à eux seuls. Vous pouvez toujours prendre une capture d’écran d’une image protégée par PhotoGuard et utiliser un système d’intelligence artificielle pour la modifier, par exemple. Et bien qu’ils prouvent qu’il existe des solutions techniques intéressantes au problème de l’édition d’images par IA, ils ne valent rien à moins que les entreprises technologiques ne commencent à adopter plus largement des outils comme eux. À l’heure actuelle, nos images en ligne sont un jeu équitable pour quiconque souhaite les abuser ou les manipuler à l’aide de l’IA.