Ces nouveaux leggings d’entraînement sont « à l’épreuve des périodes » pour briser les tabous menstruels

Les femmes sont au centre de la dernière innovation d’Adidas : des leggings avec une couche absorbante pour éviter les fuites pendant les règles. Une technologie conçue pour rendre le sport plus confortable pour les adolescentes et les femmes — et pour les inciter à ne pas abandonner le sport à cause de leurs règles.

Les règles et le sport ne font pas toujours bon ménage. Au-delà de la douleur et de l’inconfort causés par les règles, la peur des fuites peut parfois amener les femmes et les adolescentes à abandonner leur pratique d’un sport. Une étude d’Adidas a révélé que près des deux tiers des femmes menstruées ont déclaré que les « fuites » étaient leur principale préoccupation lorsqu’elles faisaient du sport, soulignant l’importance de communiquer et d’éduquer les jeunes sur le problème. Dans le cadre de sa campagne Watch Us Move, qui vise pour faire évoluer son offre de produits afin de mieux répondre aux besoins de la population féminine, la marque des trois bandes a développé la technologie Flow Shield, sur laquelle reposent les nouveaux leggings TechFit Period Proof.Utilisant un système de couches absorbantes multiples et une membrane , le legging est conçu pour éviter tout risque de fuite lorsqu’il est associé à un tampon ou une serviette hygiénique.

« Le plus grand défi auquel nous avons été confrontés pour commercialiser les collants TechFit Period Proof a été les tests. C’était incroyablement rigoureux et a traversé plusieurs tours, car nous devions être sûrs que notre produit pouvait livrer. Notre ambition avec ce produit est de garder plus de personnes dans le sport en leur donnant la confiance nécessaire pour s’entraîner pendant leurs règles », a expliqué Kim Buerger, chef de produit senior, vêtements pour femmes chez Adidas.

Adidas veut aller plus loin en éduquant les adolescents sur la menstruation et en essayant de briser le tabou entourant la menstruation. La marque s’est associée au Dr Georgie Bruinvels, scientifique principale du sport chez Orreco, et à un certain nombre de professeurs d’éducation physique pour développer du contenu et des outils éducatifs pour informer les adolescentes sur un sujet qui n’est actuellement pas largement discuté. Plusieurs athlètes associés à Adidas, dont Jazmin Sawyers et Layshia Clarendon, parleront également de leurs propres expériences avec les périodes pendant les compétitions et les entraînements.

«C’est formidable de voir que le paysage des filles et des femmes dans le sport progresse, mais il est évident que malgré cela, le cycle menstruel est toujours un domaine embarrassant et, par conséquent, généralement négligé et ignoré. Étant donné l’impact que le cycle menstruel peut avoir sur la participation et la qualité de vie globale, cela doit changer », a souligné la Dre Georgie Bruinvels.

