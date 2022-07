Ces nouveaux ETF brûlent le pétrole de minuit pour faire gagner de l’argent aux investisseurs

Il cite le flux d’informations comme un facteur clé derrière “l’effet de nuit”. C’est un moment, soutient-il, où les investisseurs ressentent souvent le besoin de rattraper les effets des bénéfices, des fusions et des acquisitions.

La stratégie après les heures de bureau de Lavine met l’accent sur les actions à grande et à petite capitalisation. Par exemple, l’ETF NightShares 2000 de sa société, par exemple, est conçu pour suivre le Russell 2000 au petit matin.

“Dans le cas des petites capitalisations, sur de nombreuses années, le rendement journalier est négatif sur le Russell 2000 [.RUT]”, a déclaré lundi Lavine à” ETF Edge “de CNBC. “Nous avons deux fonds, à grande capitalisation [NSPY] et petite capitalisation [NIWM]qui tentent de… capter cet effet pour les investisseurs.”

Selon le PDG de NightShares, Bruce Lavine, les actions achetées à la clôture du marché et vendues lorsque les marchés rouvrent le matin surperforment souvent sur la base de recherches remontant à environ 14 ans.

Le NightShares 500 [NSPY] et ETF NightShares 2000 [NIWM] font quelque chose qu’aucun ETF n’a fait auparavant : tirer parti de ce que l’on appelle “l’effet de nuit”.

“Les gens ont parfois ce genre de désir de rentrer chez eux à plat pour pouvoir dormir la nuit”, a déclaré Lavine. “Ils laissent quelque chose sur la table pour les autres investisseurs.”

Lavine s’attend à ce que “l’effet de nuit” et ses phénomènes comportementaux associés persistent.

“Statistiquement, les marchés baissiers se produisent pendant la session de jour”, a déclaré Lavine. “C’est beaucoup plus fréquent.”

Jusqu’à présent, les ETF sous-performent le Russell 2000 et le Dow depuis leur création le 28 juin.

Les ETF NightShares 500 et NightShares 2000 sont en baisse de 5,7% et 6,9%, respectivement. Pendant ce temps, le Russell 2000 est en baisse de 3,6 % et le Dow est en baisse de 2,6%.

Clause de non-responsabilité