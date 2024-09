Ces nouveaux chargeurs sans fil Aukey sont équipés de ventilateurs de refroidissement

Le support MagFusion 3-en-1 Pro peut charger simultanément un iPhone, des AirPods et une Apple Watch. Il peut également s’incliner vers le haut et vers le bas sur une plage de 30 degrés. Le MagFusion GameFrost est, comme son nom l’indique, destiné aux sessions de jeu, utilisant une conception épaisse de type palet MagSafe (mais avec une absence admirable de lumières RVB !). Ces deux modèles seront disponibles plus tard cette année pour 129,99 $ et 42,99 $, respectivement. Le MagFusion Dash Pro, un chargeur monté sur grille d’aération pour votre voiture, est disponible dès maintenant et coûte 40,99 $.