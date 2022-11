Ces nounours en peluche, conçus pour les femmes seules, sont une chose maintenant

Nous avons tous souffert de phases de solitude dans nos vies. Alors que certains doivent se coucher seuls la nuit, d’autres se sentent seuls même parmi leurs amis et leur famille. La solitude à long terme peut affecter à la fois votre santé mentale et physique, vous désintéressant même de faire le minimum d’activités comme prendre une douche. Selon de nombreux sites Web en ligne, les femmes déclarent être plus seules que les hommes. Pour soulager les femmes de la solitude, une société bulgare Loving Bear Puffy a introduit des ours en peluche à taille humaine afin qu’elles ne se sentent pas seules.

Selon le New York Post, l’ours à taille humaine a le corps d’un mâle tandis que la tête est celle d’un ours en peluche. L’ours en peluche, appelé Puffy, coûte 160 dollars, mesure 5 pieds 7 pouces et pèse environ 7 livres. L’organisation bulgare a été lancée par la mannequin et designer Ina Marholeva et la responsable produit et créative Tonia Berdankova. Ce sont eux qui fabriquent l’ours brun laiteux.

Parlant de son produit unique, la société a déclaré qu’il s’agissait “d’un produit très personnel inventé par une femme ordinaire qui a peur d’être seule”. « Nous, les femmes, sommes souvent laissées seules pour diverses raisons. Parfois, c’est un choix personnel, de la malchance ou du destin, mais nous avons tous besoin de la présence de quelqu’un ou d’un câlin, surtout le soir avant de s’endormir ou sur le canapé devant la télé. C’est pourquoi Puffy est fabriqué avec une forme et une taille humaines pour remplacer autant que possible le manque de présence physique lorsque nous avons besoin de nous serrer dans nos bras ou de nous pencher », a ajouté la société.

Le site officiel de Loving Bear Puffy décrit l’ours en peluche ressemblant à un humain comme quelque chose qui peut apporter un soutien émotionnel aux femmes, remplaçant le “besoin de présence physique”. Ayant la tête d’un grand ours humain aux yeux tombants, Puffy donne du réconfort et de la paix aux femmes seules et est le meilleur partenaire de câlins que l’on puisse trouver. De plus, il a également une forme personnalisable et vous pouvez leur faire porter n’importe quel type de vêtement que votre cœur désire.

Cependant, contrairement aux humains, Puffy ne ronfle pas, ne grogne pas et ne se fâche pas – un trait que presque toutes les femmes adorent. Selon la société, Puffy est le cadeau idéal pour ceux qui “traversent des moments de solitude, des épreuves émotionnelles et des sentiments de vide”. Vous pouvez emporter cet ours en peluche avec vous pour dormir et regarder la télévision avec lui en le plaçant sur votre canapé.

En plus d’être un partenaire anti-colère pour les femmes célibataires et solitaires, Puffy est également apprécié des enfants et des animaux domestiques qui peuvent se blottir et se mettre à l’aise avec l’ours en peluche, car il offre une chaleur et une sécurité indispensables.

