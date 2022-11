Ces montres Apple remises à neuf sont en vente, mais pas pour longtemps

Woot vient de proposer des offres sur les montres Apple qui seront disponibles jusqu’au 27 novembre. Il s’agit de modèles remis à neuf, allant de la série 3 à la série 7 de 2021. Ces montres sont idéales si vous êtes curieux d’Apple Watch, c’est-à-dire si vous êtes intéressé par les capacités d’une Apple Watch mais que vous ne voulez peut-être pas payer le prix fort.

Notez que les abonnés Amazon Prime peuvent utiliser l’application Woot pour économiser 10 % supplémentaires, mais nous soulignons ici les prix hors application.

Cette montre Apple Watch série 7 de 41 mm avec GPS et cellulaire coûte 34 $ de moins sur Woot qu’une montre remise à neuf de la même série sur Amazone. Cette Apple Watch date de 2021, ce qui en fait la plus récente de ce lot de rénovation, et c’est une belle mise à niveau de la série 5 ou des modèles antérieurs. Lisez notre avis sur l’Apple Watch Series 7.

Cette montre Apple Watch Series 6 44 mm avec GPS et cellulaire est également en vente aujourd’hui. Les plus grandes améliorations de ce modèle de la série 5 ou des versions antérieures sont son écran toujours allumé et un capteur qui mesure votre taux d’oxygène dans le sang en 15 secondes. Une série 6 remise à neuf similaire est plus chère sur Amazone.