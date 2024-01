Ces métiers du divertissement sont les plus vulnérables à l’IA, selon une étude

Selon une nouvelle étude, environ 62 000 emplois dans le secteur du divertissement en Californie, dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique et des jeux vidéo, seront perturbés par l’essor de l’intelligence artificielle au cours des trois prochaines années.

Publié lundi, le rapport estime en outre que 204 000 emplois dans le secteur du divertissement aux États-Unis seront affectés par l’IA au cours de la même période. Un emploi est considéré comme perturbé lorsqu’un nombre important de tâches relevant de ce rôle sont consolidées, remplacées ou éliminées grâce à l’IA, explique l’étude.

Le cabinet de conseil CVL Economics a interrogé 300 dirigeants de l’industrie du divertissement – ​​y compris des cadres supérieurs, des cadres supérieurs, des cadres moyens et des producteurs – pour cette étude qui analyse l’impact et les implications de l’utilisation de l’IA générative dans l’entreprise. Le rapport a été commandé par l’Animation Guild, la Concept Art Assn., la Human Artistry Campaign et la National Cartoonist Society Foundation.

Après qu’un certain nombre de membres de l’Animation Guild ont exprimé leurs inquiétudes quant à la menace de l’IA, le syndicat a l’intention d’utiliser les résultats de cette étude pour éclairer sa stratégie et ses objectifs de négociation, a déclaré Brandon Jarratt, qui siège au conseil d’administration et au groupe de travail sur l’IA de l’Animation Guild.

Les données sont une fenêtre sur les attitudes et les intentions des personnes les plus puissantes du secteur en matière d’IA, et Jarratt espère qu’elles s’avéreront inestimables – « en particulier lorsqu’il s’agit de consolider notre propre langage contractuel autour du changement technologique ».

“L’outil lui-même n’est presque jamais le problème”, a déclaré Jarratt. « Les studios cherchent toujours des moyens de dépenser moins d’argent. Et s’ils sentent qu’ils vont pouvoir réduire les budgets afin de répondre aux projections des actionnaires ou autre, alors ils vont essayer d’exploiter cela de toutes les manières possibles – et c’est de là que vient la peur.

Dans une industrie déjà mise à genoux par la pandémie de COVID-19, les dépenses excessives pendant les guerres du streaming, les conflits du travail qui se chevauchent et les fusions d’entreprises provoquant des licenciements massifs, l’IA n’est qu’une clé de plus dont il faut s’inquiéter pour les travailleurs du divertissement.

La prévalence croissante de l’IA est récemment apparue comme une source de tensions à Hollywood, en particulier lors des grèves des scénaristes et des acteurs de l’année dernière, qui ont culminé avec l’obtention par la WGA et la SAG-AFTRA de limitations et de protections entourant l’utilisation de la technologie moderne dans leurs contrats. avec les studios.

Toutefois, les personnes interrogées se sont montrées moins préoccupées par les conséquences potentielles pour les écrivains et les acteurs que pour les autres métiers. Adam Fowler, associé fondateur de CVL Economics, soupçonne que les gains réalisés par les écrivains et les acteurs dans le cadre de ces contrats ont influencé les types d’emplois que les participants à l’enquête considéraient comme sensibles à l’IA.

“En termes d’emplois et de rôles spécifiques dont nous avons fini par parler dans le rapport, les questions sur le jeu d’acteur et l’écriture étaient globalement beaucoup moins nombreuses”, a observé Fowler.

Selon l’étude, les tâches professionnelles les plus susceptibles d’être affectées par l’IA dans l’industrie du cinéma et de la télévision sont la modélisation 3D, la conception de personnages et d’environnements, la génération, le clonage et la composition de voix, suivis par la conception sonore, la programmation d’outils, l’écriture de scénarios, animation et rigging, concept art/développement visuel et génération de lumière/texture.

Environ un tiers des personnes interrogées prédisent que l’IA remplacera les modélisateurs 3D, les monteurs sonores, les mixeurs de réenregistrement et les techniciens de diffusion, audio et vidéo d’ici 2026, tandis qu’un quart s’attendent à ce que les concepteurs sonores, les compositeurs et les graphistes soient également affectés. Seulement 15 % ont signalé que les scénaristes, les illustrateurs, les animateurs et les artistes du look, des surfaces et des matériaux étaient vulnérables à l’IA.

“J’ai été vraiment surprise par la modélisation 3D si élevée”, a déclaré Nicole Hendrix, co-fondatrice de Concept Art Assn., qui a qualifié les résultats de l’étude de “effrayants”.

“Il y a évidemment tellement de discussions dans l’actualité sur ChatGPT et des programmes comme Stable Diffusion, donc nous nous attendions à voir quoi que ce soit avec ces plates-formes les plus perturbées”, a ajouté Concept Art Assn. co-fondatrice Rachel Meinerding. “C’était intéressant de voir certaines de ces autres positions que nous pensions peut-être un peu plus éloignées du déplacement se trouver si haut.”

Dans l’industrie de la musique et de l’enregistrement sonore, les tâches les plus susceptibles d’être affectées par l’IA sont la génération et le clonage de la voix, la génération et l’enregistrement de la musique et la composition des paroles, suivis par le mastering, le mixage et la programmation d’outils, selon l’étude.

Plus de 50 % des participants à l’enquête prévoyaient que l’IA remplacerait les concepteurs sonores au cours des trois prochaines années, tandis que plus de 40 % prévoyaient que l’IA arriverait pour les éditeurs de musique, les techniciens du son et les ingénieurs du son. Environ un tiers des personnes interrogées prédisent un sort similaire pour les auteurs-compositeurs et les ingénieurs de studio.

Pendant ce temps, dans l’industrie du jeu vidéo, la modélisation 3D et le développement d’art conceptuel/visuel sont les tâches les plus vulnérables à l’IA, suivis par la conception de personnages et d’environnements, la conception sonore, la programmation d’outils et la génération et le clonage de voix, indique le rapport.

Environ un tiers des leaders de l’industrie interrogés ont déclaré que les développeurs de logiciels, les monteurs sonores, les artistes d’effets spéciaux et les analystes et testeurs de logiciels risquaient d’être supplantés par l’IA, tandis que 20 % pensaient que les artistes 3D, les concepteurs de jeux, les concepteurs UI/UX et les concepteurs de jeux vidéo les testeurs seraient déplacés.

Dans l’ensemble, l’étude conclut que les postes de débutants dans l’industrie du divertissement seront touchés de manière disproportionnée par l’essor de l’IA – un détail qui inquiète particulièrement Hendrix.

«Quand vous envisagez une technologie qui remplace essentiellement [or consolidating] un rôle junior ou débutant… cela nuit à l’écosystème », a-t-elle déclaré. “Qu’est-ce que cela signifie si personne n’entre vraiment et que le bar est désormais ce mur inamovible ?”

En outre, le rapport identifie 72 % des entreprises de divertissement interrogées comme étant les premiers à avoir adopté l’IA générative, tandis que 75 % des personnes interrogées ont déclaré que l’IA avait déjà facilité la suppression, la réduction ou la consolidation d’emplois dans leur division commerciale.

Même si la plupart des participants à l’enquête ont noté que l’IA a également créé et continuera de créer de nouvelles opportunités d’emploi, il n’est pas clair si ces nouveaux emplois seront accessibles aux travailleurs déplacés par la technologie.

« Ce n’est pas comme le [workers in] les rôles consolidés et perdus seront automatiquement éligibles pour ces nouveaux rôles », a expliqué Hendrix. « Ce sont des ensembles de compétences différents. Ce n’est pas… une conversion individuelle.

Jarratt, directeur technique chez Disney Animation, a déclaré qu’il ne cherchait pas à rejeter l’IA « en gros ». Il pense qu’il existe des moyens d’utiliser l’IA pour améliorer les conditions de travail et permettre aux équipes d’animation de se concentrer sur les aspects artistiques les plus gratifiants de leur travail en éliminant certaines des tâches les plus répétitives, comme peindre manuellement une texture de brique sur un mur.

En fin de compte, Jarratt a déclaré que l’Animation Guild espère “aider à établir la norme de l’industrie quant aux types d’outils appropriés et… qui vont aider les artistes, et lesquels vont leur nuire et nuire à leurs moyens de subsistance”.