Ces merveilles naturelles du Canada ont été perdues pour Fiona

Une formation rocheuse de grès emblématique à l’Île-du-Prince-Édouard et un arbre solitaire saisissant en Nouvelle-Écosse font partie des sites naturels détruits par la tempête post-tropicale Fiona.

Deux destinations pour les photographes, le Teacup Rock et l’arbre de Shubenacadie sont pleurés par les résidents et les touristes alors que le Canada atlantique fait lentement le point sur tout ce qui leur a été dépouillé par la tempête.

Teacup Rock était une tour chancelante de grès cachée à Thunder Cove Beach sur l’Île-du-Prince-Édouard. Autrefois reliée aux autres falaises de grès qui l’entouraient, elle avait depuis été érodée par l’eau en forme de tasse de thé, se rétrécissant en une base mince.

Mais maintenant, l’un des endroits les plus photographiés de la province a disparu : les photos prises depuis la tempête montrent que Teacup Rock a été emporté par la tempête, il ne reste que le rocher plat sur lequel il se tenait.

À la suite de l’annonce de la disparition du rocher, de nombreuses personnes se sont rendues sur les réseaux sociaux pour partager des photos de vacances d’eux avec le rocher emblématique, exprimant leur tristesse qu’il soit maintenant parti.

Marg Chisholm-Ramsay était l’une de celles qui se sont dirigées vers l’eau pour prendre une photo de l’endroit où se trouvait le rocher.

“J’ai vu beaucoup de grandes choses au cours de mes voyages, la Grande Muraille de Chine, les pyramides de Gizeh et le Lion de Lucine en Suisse, mais pour moi, la tasse de thé Thunder Cove était plus magnifique parce qu’elle s’est formée à partir de la nature”, a-t-elle écrit dans une publication Facebook.

“The Teacup a vu des annonces de bébé, des révélations sur le sexe, des photos de famille, des demandes en mariage et même des cendres répandues à proximité d’elle. Elle était là pour les événements importants de la vie de tous ceux qui la voulaient.

Welcome PEI, un site Web touristique de la province, incluait toujours des indications pour trouver Teacup Rock à partir de lundi soir. Là, ils ont noté à quel point le rocher était fragile, déclarant qu’il était fait de grès tout en implorant les touristes “d’éviter de grimper sur ou à proximité de la tasse de thé”.

Un arbre emblématique de la Nouvelle-Écosse, souvent recherché pour des photographies, a également été abattu par la tempête.

Samedi matin, lorsque la femme du photographe Len Wagg lui a dit qu’elle avait entendu dire que l’arbre avait disparu, il a d’abord pensé qu’elle parlait d’un arbre dans le jardin.

“Elle a dit: ‘Non, l’arbre.’ Tout le monde sait en quelque sorte ce qu’est l’arbre », a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

Wagg s’est arrêté près de l’arbre alors qu’il prenait des photos pour voir si les rumeurs étaient vraies.

“Malheureusement, il n’a pas survécu”, a-t-il déclaré.

On estime que l’arbre de Shubenacadie, surnommé d’après le village voisin, avait environ 300 ans. Se tenant seul dans un champ, il a fourni une image saisissante aux photographes, aux touristes et aux habitants.

“C’était un magnifique chêne rouge, et, vous savez, il existe depuis longtemps, il a des centaines d’années”, a déclaré Wagg.

Il a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, accompagnée de photos de l’arbre à chaque saison, et son message a été inondé de personnes partageant leurs bons souvenirs de l’arbre.

“Tout le monde voit cet arbre comme une sorte de pierre de touche”, a déclaré Wagg. “Beaucoup d’entre eux ont dit que lorsqu’ils voient cet arbre, c’est soit au début ou à la fin d’un voyage en voiture, soit ils voient l’arbre comme leur maison.

Ce n’était pas un point de repère officiellement reconnu et se trouvait sur une propriété privée, mais Wagg a déclaré que sa position au bord d’une route principale en Nouvelle-Écosse signifiait qu’il était extrêmement reconnaissable.

“Il a vécu une longue et belle vie et a rendu beaucoup, beaucoup de gens heureux”, a-t-il déclaré, ajoutant que des gens se sont mariés sous l’arbre et ont pris des photos d’anniversaire sous celui-ci.

“Toutes les grandes choses ont une fin.”

Alors qu’il pleure l’arbre qu’il a conduit au moins une fois par semaine au cours des deux dernières décennies, Wagg a souligné qu’il ne voulait pas minimiser la douleur et la souffrance de ceux qui ont perdu leur maison dans la tempête, affirmant qu’ils font face à la véritable drame.

“C’était comme un arbre parmi les centaines de milliers d’arbres qui sont tombés le week-end dernier”, a-t-il déclaré.

Mais l’arbre de Shubenacadie lui manquera quand même.

«Les gens traversent des moments assez difficiles ici. Mais pour une raison quelconque, cet arbre, les gens pourraient s’identifier à lui et beaucoup de gens se sentent vraiment mal à propos de ce qui lui est finalement arrivé », a-t-il déclaré.

Fiona a dévasté le Canada atlantique, emportant des maisons dans l’océan et faisant au moins deux morts. La destruction du paysage naturel commence à peine à être comptabilisée.

Chris Houser, un professeur qui effectuait des recherches côtières à l’Université de Windsor, a tweeté dimanche une vidéo comparant des photos des dunes de sable de l’Île-du-Prince-Édouard avant et après la tempête.

Les photos montrent ce qu’il appelle “l’érosion dévastatrice de la plage et des dunes”, avec des dunes fortement cisaillées et plusieurs mètres plus éloignées du bord de la plage qu’auparavant.