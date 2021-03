Ces mèmes vous rappelleront comment la pandémie a changé le monde

Mars 2020 a été un mois sauvage et sauvage. Covid-19 est devenu une chose réelle. Ce n’était plus une épidémie de virus isolée et aléatoire. Les écoles, les bureaux, les commerces, les commerces ont baissé leurs volets. Rester à l’écart des autres êtres humains est devenu le besoin de l’heure. Les cercles étaient marqués pour maintenir la distance sociale. Des vidéos sur la façon de se laver les mains ont été réalisées. La pratique du lavage et de la désinfection a été plus importante que jamais. Des gens masqués. Le verrouillage est devenu la nouvelle norme. Les routes désertes rappelaient à chacun un monde dystopique. Les humains ont été confinés chez eux tandis que de nombreux autres ont été déplacés du leur.

En mars 2021, la pandémie de coronavirus est toujours en fuite. La distanciation sociale, le port d’un masque protecteur et la désinfection sont toujours les meilleures méthodes pour garder le virus à distance alors que les gens font la queue pour se faire vacciner.

Rappelant ce qui s’était passé il y a un an, Twitterati a marqué le mois en partageant des mèmes et en utilisant l’humour pour exprimer ce qui a ou n’a pas changé au cours des 12 derniers mois.

En voici quelques-uns:

Rappelez-vous les gens, le virus invisible n’est allé nulle part. Être prudent.